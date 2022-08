Comment commencer à investir si la bourse vous fait peur

Le PIB a chuté en juillet, suscitant des craintes de récession et effrayant de nombreux Américains quant à leur avenir financier. Cette peur peut même conduire certains à éviter complètement d’investir, ou à paniquer et à vendre les actions actuelles.

Mais ça ne devrait pas.

Pour les nouveaux investisseurs qui pourraient avoir peur du marché actuel, la « Wolfette de Wall Street » Lauren Simmons partage quelques conseils à essayer : Ignorez ce que vous ressentez.

“Warren Buffett dit de ne jamais investir dans les émotions”, a déclaré le joueur de 28 ans à CNBC Make It. “Donc, si vous investissez par peur ou vraiment excité et que vous poursuivez quelque chose : non.”

Buffett, légende de l’investissement et PDG de Berkshire Hathaway, ne permet pas aux événements actuels ou aux nouvelles d’affecter sa prise de décision d’investissement, a-t-il déclaré sur “Squawk Box” de CNBC en 2018. Quoi qu’il arrive, “nous achèterons les mêmes actions aujourd’hui que nous achetions la semaine dernière », a-t-il déclaré.

En effet, changer vos placements en fonction de vos émotions va à l’encontre d’un investissement à long terme. Au lieu de cela, une fois que vous avez trouvé une entreprise qui vaut la peine d’investir, restez-y. “Si vous n’êtes pas prêt à posséder une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à la posséder pendant 10 minutes”, a déclaré Buffett dans sa lettre aux actionnaires de 1996.

Simon est d’accord. “L’investissement à long terme persévère toujours”, dit-elle. “Nous n’avons pas besoin de surveiller le marché boursier au jour le jour. C’est comme regarder la peinture sécher, et cela vous donnera une crise cardiaque.”

Il est également important d’en apprendre le plus possible avant d’investir, déclare Simmons, qui est devenue la plus jeune femme commerçante à temps plein de Wall Street à 22 ans et qui est sur la bonne voie pour gagner 1 million de dollars cette année.