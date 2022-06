Comment commencer à investir dans un marché baissier

Dépensez un peu moins, économisez un peu plus et faites-le régulièrement. Bientôt, vous aurez un joli pécule. Gardez-le dans un endroit sûr.

La baisse du marché boursier cette année a été douloureuse. Et il reste difficile de prédire ce qui nous attend pour l’avenir.

Pour l’épargne à court terme, un compte bancaire ou un fonds du marché monétaire a du sens car votre argent sera en sécurité et vous pourrez le récupérer rapidement. Vous pouvez trouver des fonds du marché monétaire dans de grandes entreprises comme Vanguard, Fidelity, T. Rowe Price ou Schwab. Le taux d’intérêt est bas, mais il augmente.

Pour une épargne sécurisée à plus long terme, essayez les obligations I, qui sont émises par le département du Trésor et rapportent un intérêt de 9,62 % (le taux est réinitialisé tous les six mois), les certificats bancaires de dépôt et les comptes d’épargne à haut rendement.

Achetez des actions, pas des cryptos

Vous êtes maintenant prêt à investir.

Je place mes propres dollars d’investissement uniquement dans des fonds largement diversifiés qui détiennent des actions et des obligations, et c’est ce que je recommande à tous ceux qui débutent. Les actions et les obligations sont les deux principales classes d’actifs, et vous n’avez besoin de rien d’autre. Les fonds – en particulier les fonds indiciels qui suivent le marché – sont un excellent moyen peu coûteux d’acheter des actions et des obligations. (Qu’est-ce que j’entends par bon marché ? Vous paierez généralement des frais beaucoup moins élevés que dans ce que l’on appelle un fonds géré activement.)

Avant d’aller plus loin, considérez ceci : en tant qu’investisseur, je ne mettrais pas d’argent du tout directement en crypto-monnaie, NFT, or ou blé, autres matières premières ou toute autre chose. Vous n’en avez pas besoin dans un portefeuille de placement et vous prendrez des risques supplémentaires si vous les achetez.

De plus, si vous investissez dans l’ensemble du marché boursier par le biais de fonds indiciels, vous serez de toute façon exposé à ces choses parce que vous posséderez des parts des entreprises qui les engagent, les commercialisent ou les entretiennent. Cela inclut Coinbase, une plate-forme qui permet le commerce de crypto-monnaies, et PayPal, qui possède Venmo et encourage les clients à acheter de la crypto. Si ces entreprises ou d’autres parviennent à gagner de l’argent grâce à la cryptographie, c’est parfait ; vous aussi. S’ils ne le font pas, les pertes seront compensées par d’autres investissements en actions.