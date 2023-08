Comment commencer à investir à long terme au profit des enfants de votre famille

Voici notre e-mail Club Mailbag [email protected] – afin que vous envoyiez vos questions directement à Jim Cramer et à son équipe d’analystes. Nous ne pouvons pas offrir de conseils d’investissement personnels. Nous n’examinerons que des questions plus générales sur le processus d’investissement ou les actions du portefeuille ou les industries connexes. La question de cette semaine : Salut Jim, j’adore être membre du club. Nous avons récemment eu la chance d’avoir notre premier petit-enfant et de créer un compte UGMA. Quelle est votre « boule de cristal » pour investir à un horizon de 20 ans ? Actions individuelles ou ETF axé sur la technologie ? Probablement mis 5 000 $/an pour elle. Merci pour toutes les recommandations que vous pouvez donner. — Cordialement, Mike La première chose que Jim Cramer recommande aux investisseurs qui commencent tout juste à constituer un portefeuille est de placer les premiers 10 000 $ dans un fonds indiciel diversifié, tel qu’un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit le marché des conseils S & Indice P 500. Nous avons examiné les trois plus grands ETF liés au S & P 500 dans le commentaire Mailbag de la semaine dernière. Ce conseil est le même si le portefeuille vous est destiné personnellement ou au profit de votre petit-enfant sous la forme du compte UGMA précité, qui est un type de compte-titres qui permet aux adultes d’épargner et d’investir de l’argent pour le compte d’un enfant sans le le temps et les dépenses liés à la mise en place d’une fiducie formelle. Vous pourriez également penser – étant donné un horizon temporel d’investissement à long terme – à ajouter quelque chose d’un peu plus axé sur la croissance, comme un ETF qui suit le Nasdaq 100 à forte composante technologique, qui a tendance à être plus volatil qu’un S & Fonds P 500. Il y aura un certain chevauchement. N’oubliez pas que posséder deux FNB n’augmente pas nécessairement votre diversification. Dans ce cas, vous augmenteriez l’exposition aux actions de croissance à grande capitalisation. Que l’un de ces types d’ETF ou les deux deviennent votre point de départ, vous pouvez également commencer à penser à l’actionnariat individuel. Évidemment, nous adorons Apple (AAPL) et Nvidia (NVDA), nos deux seuls noms « possède-le, ne l’échange pas ». Compte tenu de cette désignation, ce sont les deux que nous envisagerions pour quiconque envisage d’investir sur un horizon pluriannuel. Le portefeuille Investing Club est composé de plus de 30 actions. Tous les noms avec une note de 1 sont considérés comme des achats aux niveaux actuels. Cependant, lors d’une session donnée, les actions peuvent augmenter ou baisser, de sorte que nos commentaires quotidiens et vos propres devoirs devraient également peser sur vos décisions de trading. L’objectif de l’investissement est de maximiser les rendements, cependant, nous dirions que si vous voulez vraiment maximiser les rendements à long terme pour vos petits-enfants, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour eux, à part investir en leur nom dès le début, est de les intéresser au marché dès leur plus jeune âge. Une façon de le faire est de choisir des actions auxquelles ils peuvent s’identifier. S’ils ne sont pas intéressés, il sera très difficile de leur faire croire au pouvoir créateur de richesse du marché. Cela ne signifie pas que vous devez assumer une exposition importante dans un nom simplement parce que c’est un nom familier, même une action peut faire l’affaire car elle permettra à votre petit-enfant de se rapporter à l’action et de vous préparer tous les deux à suivre le nom et apprendre ensemble le processus d’investissement à mesure qu’ils grandissent. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.