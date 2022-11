Comment commencer à économiser de l’argent – même au milieu de l’inflation et de l’anxiété économique

Pour Leslie, une immigrante latina de première génération âgée de 40 ans aux États-Unis, son inspiration pour ouvrir un nouveau compte d’épargne à haut rendement est venue d’Instagram, en particulier The Avocado Toast Budget et Delyanne the Money Coach.

Jusqu’en 2021, Leslie (qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué en raison de la sensibilité des discussions sur les finances) ne savait pas ce qu’était un compte d’épargne à haut rendement. Elle a abandonné l’université au début de la vingtaine et a occupé divers emplois dans le commerce de détail et le service à la clientèle, mais elle n’avait pas entendu parler du crédit et avait subi des dommages, a-t-elle déclaré.

“L’année dernière”, a-t-elle expliqué, “j’ai trouvé un nouveau travail, [and] J’avais beaucoup plus d’argent que je n’en avais normalement, alors je me suis dit que je devrais probablement commencer à faire quelque chose avec.

Le fait d’avoir entendu parler de comptes d’épargne à haut rendement sur les réseaux sociaux et d’avoir enfin un revenu stable et viable pour mettre de l’argent de côté l’a incitée à commencer à rechercher différents comptes, a-t-elle déclaré. Après avoir fait des recherches en ligne et passé au peigne fin des sites Web comme Nerdwallet pour trouver le bon, elle a décidé d’ouvrir un compte d’épargne à haut rendement avec Ally Bank, car la banque offre une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de classer leurs comptes d’épargne pour atteindre des objectifs tels que l’épargne pour un nouvelle voiture, dit-elle.

Si vous n’avez pas commencé à épargner pour les urgences ou à investir pour l’avenir, vous n’êtes pas seul et il n’y a pas de quoi avoir honte, surtout si vous ne gagnez pas assez pour épargner. Une enquête de July Next Advisor auprès de 1 000 adultes a révélé que seulement 21 % avaient un compte d’épargne à haut rendement et 16 % avaient des certificats de dépôt (CD) ou des comptes du marché monétaire (MMA). Comme Leslie, d’autres personnes qui peuvent maintenant se permettre de mettre de l’argent de côté ne savent peut-être pas où placer leur argent pour épargner en cas d’urgence et se constituer un pécule pour l’avenir.

Selon le New York Times, la Réserve fédérale prévoit de relever à nouveau les taux d’intérêt pour tenter de freiner l’inflation. La bourse fluctue énormément. Pour certains, la volatilité économique peut être anxiogène. Et pour les personnes qui peuvent épargner pour un fonds d’urgence et investir en bourse, il peut être difficile de savoir par où commencer.

Heureusement, vous n’avez pas besoin d’être un expert – ou extrêmement riche – pour trouver un compte d’épargne raisonnable et commencer à investir. Voici quelques directives générales (et non des conseils financiers concrets) de planificateurs financiers et d’un thérapeute sur la façon de vous aider à maximiser votre épargne, à commencer à penser à investir et à calmer votre anxiété financière.

Réduisez votre anxiété financière en apprenant ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler

Bien que les gros titres sur l’économie fluctuante soient effrayants, il est important de se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler, et le marché boursier et la Réserve fédérale ne figurent pas sur cette liste, a déclaré la thérapeute financière Lindsay Bryan-Podvin. Elle encourage les clients à trouver des moyens de réduire leur anxiété financière, comme écouter moins de nouvelles boursières ou limiter leur temps sur les réseaux sociaux, et plutôt se pencher sur des mécanismes d’adaptation tels que la méditation, les exercices de respiration ou d’autres pratiques spirituelles et émotionnelles.

« Nous savons que toutes ces nouvelles stimulent excessivement notre système nerveux. Cela peut aggraver notre anxiété alors qu’en réalité, peu importe le nombre de fois que vous actualisez Twitter, cela ne changera pas ce qui se passe sur le marché boursier », a déclaré Bryan-Podvin.

Cette volatilité économique peut être particulièrement effrayante pour les membres de la génération Z, qui pourraient ne pas se souvenir de tous les effets de la Grande Récession et qui vivent cette incertitude à l’âge adulte pour la première fois, a souligné Bryan-Podvin. De plus, l’anxiété financière peut nous amener à négliger les données disponibles sur les cycles du marché ; Cependant, il est important de se rappeler que les récessions ont tendance à être de courte durée par rapport aux périodes de croissance, a-t-elle déclaré.

“C’est vraiment facile pour notre cerveau de dire ‘Oh, mon Dieu, le ciel nous tombe dessus. Ce sera toujours ainsi », a déclaré Bryan-Podvin. « La plupart d’entre eux ne prévoient pas de prendre leur retraite aujourd’hui ou demain. La plupart d’entre eux prévoient de prendre leur retraite dans 25 ans ou 30 ans ou plus. Il est donc très important de rappeler aux clients que l’argent n’est une perte en bourse que si nous le vendons. Si nous ne le vendons pas, nous n’avons en fait rien perdu.

Bien sûr, la pandémie de Covid-19 rend la volatilité économique actuelle différente des périodes d’instabilité précédentes. Avec tout le stress, la douleur et les perturbations que la pandémie a causés, Bryan-Podvin encourage les clients à se demander si leur carrière vaut financièrement et émotionnellement la peine d’être poursuivie.

Dans certains cas, les clients ont conclu que leurs employeurs ne donnaient pas la priorité à leur santé et à leur sécurité et sont passés à des carrières de travail à domicile et d’autres ont négocié des congés supplémentaires, mis en place des limites d’absence du bureau et obtenu de meilleures prestations de soins de santé, dit-elle. Et certains clients accumulent leurs économies et mettent à jour leur CV en cas de licenciement sur leur lieu de travail, a-t-elle ajouté.

Fixez-vous un objectif d’épargne gérable

Il est difficile de savoir exactement combien économiser pour les urgences. Devriez-vous économiser trois à six mois de dépenses ? Cela devrait-il valoir un an ? Combien pourriez-vous éventuellement économiser pour vous sentir en sécurité au milieu du désarroi économique ? En fin de compte, cette réponse dépend de votre situation.

Lorsque les clients viennent chez Bryan-Podvin avec des inquiétudes au sujet de leurs économies, elle leur conseille de déterminer combien d’argent ils pourraient économiser pour se sentir en sécurité. Ensuite, ils calculent l’impact de l’inflation sur leur épargne à long terme.

Pour Leslie, l’option de diviser son compte d’épargne Ally en catégories spécifiques était plus gérable que le conseil financier typique consistant à disposer de trois à six mois d’épargne d’urgence. Jusqu’à présent, elle a lancé une catégorie de location au cas où elle aurait besoin d’argent supplémentaire pour couvrir cela, une catégorie de réparation automobile et un fonds de vacances, a-t-elle déclaré.

Magasinez pour de meilleurs taux d’intérêt

Damian Pardo, directeur régional de First Horizon Wealth Management, recommande aux personnes dont les actifs sont inférieurs à la limite FDIC de 250 000 $ de rechercher des comptes d’épargne et de certificat de dépôt en ligne qui paient plus que les taux d’intérêt des grandes banques. Alors que les grandes banques comme Chase, Bank of America ou Wells Fargo n’ont pas payé les taux les plus élevés récemment, Samantha Garcia, conseillère en patrimoine chez Halbert Hargrove, a déclaré que les consommateurs pourraient trouver de meilleurs taux dans les banques en ligne. Il est préférable de conserver votre épargne d’urgence dans un compte accessible, mais de conserver l’accès à l’épargne dans un compte bancaire avec de meilleurs taux d’intérêt, a-t-elle ajouté.

Selon une analyse Bankrate d’octobre 2022, par exemple, les comptes d’épargne d’autres sociétés de services financiers telles que Discover Bank (2,25%) et Marcus by Goldman Sachs (2,35%) offrent des taux plus élevés que des banques comme Bank of America (0,01%) et Chase (0,01 pour cent).

Les certificats de dépôt (CD) sont des comptes d’épargne assurés par le gouvernement fédéral qui obligent les titulaires de compte à ne pas retirer leurs fonds pendant une période déterminée en échange d’un taux d’intérêt plus élevé, selon Investopedia. Une autre analyse d’octobre 2022 des taux bancaires des CD a révélé que Capital One offre un taux de 3,25 % sur les CD d’un an sans solde minimum, et Marcus de Goldman Sachs offre un taux d’intérêt de 3,6 % pendant un an avec un dépôt minimum de 500 $. En revanche, Chase Bank offre un taux d’intérêt de 0,01 % pour les CD d’une durée d’un an et un dépôt minimum de 1 000 $. Bank of America offre un taux d’intérêt de 0,03 % pour une durée d’un an avec un dépôt minimum de 1 000 $.

Une partie de la raison pour laquelle les banques ont tardé à augmenter leurs taux d’intérêt est qu’elles doivent évaluer leur santé financière, leurs prêts, leurs dépôts et les taux proposés par leurs concurrents, a-t-il déclaré. Ils cherchent également probablement à profiter de l’augmentation des taux d’intérêt de la Réserve fédérale pour facturer plus de taux d’intérêt aux emprunteurs et rapporter plus d’argent, a-t-il expliqué.

Avant d’ouvrir un nouveau compte d’épargne, portez une attention particulière aux termes et conditions du compte. Certaines banques offrent un taux d’intérêt élevé pendant une période déterminée, généralement de trois à six mois, avant de diminuer les intérêts sur le compte plus tard, a déclaré Garcia. Pardo recommande d’éviter les comptes qui ont des exigences de solde minimum ou les banques qui facturent des frais pour l’inactivité du compte. La banque que vous choisissez devrait vous divulguer ces frais, mais vous devriez poser des questions à la banque en personne ou en ligne si vous n’êtes toujours pas clair, a-t-il déclaré.

Ne pas trop penser à investir

Après que les publications sur les réseaux sociaux aient planté les germes de l’investissement et de l’épargne, Leslie a décidé d’ouvrir un compte avec Ellevest et de contribuer environ 100 $ par mois. Avec ce compte, elle vise à apprendre les bases de l’investissement et à profiter des séances individuelles avec des conseillers financiers qu’Ellevest propose, a-t-elle déclaré.

Pour les investisseurs qui veulent vraiment expérimenter avec les actions et avoir de l’argent supplémentaire pour jouer, Pardo suggère de créer un compte en ligne avec une plateforme d’investissement telle que Fidelity ou Charles Schwab pour acheter de petites quantités d’actions et en savoir plus sur l’investissement.

Les concepts économiques comme les actions et les obligations « sont des choses vraiment importantes à apprendre. Et plus vous le faites jeune, mieux c’est, car, croyez-moi, il n’y a rien d’aussi compliqué ou d’aussi difficile à apprendre sur aucun de ces instruments. Vous avez juste besoin de commencer », a déclaré Pardo.

Garcia entend parfois des clients qui ont fait des recherches sur le marché boursier et qui souhaitent faire des investissements sur cette base, mais elle conseille généralement aux clients de conserver leurs allocations d’actifs actuelles en fonction de la stratégie qu’ils ont déjà.

“Chronométrer le marché – vous pouvez réussir une ou deux fois, mais au fil de l’histoire, vous ne pourrez pas le faire à long terme”, a déclaré Garcia. « C’est facile d’appeler le bas quand c’est fini. C’est vraiment difficile d’être constamment en mesure de chronométrer.

Faites un don à des causes qui comptent et redonnez à votre peuple

Bryan-Podvin a déclaré que l’anxiété financière ne disparaît pas chez ses clients une fois qu’ils ont obtenu des emplois mieux rémunérés. Pendant ce temps, d’autres ressentent la culpabilité du survivant d’avoir pu continuer à travailler pendant la pandémie de Covid-19. Elle encourage ses clients à contribuer régulièrement aux organisations à but non lucratif via des dons ou du travail bénévole, afin que les organisations à but non lucratif puissent planifier en fonction de ces contributions.

“La réalité est que la plupart d’entre nous ne sommes pas ceux qui contribuent à l’inégalité économique”, a déclaré Bryan-Podvin. “La plupart d’entre nous ne sommes pas le demi pour cent ou 1 pour cent des personnes qui sont vraiment en mesure de faire ce type de changement économique, mais il y a une bonne poignée d’entre nous qui gagnent assez d’argent et qui pourraient probablement supporter de donner plus régulièrement à des causes. cela importe.”

À l’avenir, Leslie veut transmettre ce qu’elle a appris à sa nièce de 3 ans afin qu’elle en sache plus sur le crédit, l’épargne et d’autres concepts financiers, a-t-elle déclaré.

“Maintenant que j’ai ma nièce et que je suis obligé de penser à un petit enfant, et surtout maintenant, comment tout se passe avec l’économie et la pandémie et qui sait à quoi cela va ressembler pour elle”, a déclaré Leslie. “Je me sens vraiment bien d’apprendre ce genre de choses maintenant parce que je peux aussi l’aider à avoir un avenir meilleur.”

Tatiana Walk-Morris est une journaliste indépendante née à Detroit et basée à Chicago qui couvre les affaires, la finance et la technologie.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.