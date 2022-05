Comment commencer à aimer courir

“Je laisse les gens s’appuyer sur moi en tant qu’entraîneur”, a déclaré Becs Gentry, l’un des instructeurs de course de Peloton. Puisqu’elle enregistre des cours tout en courant elle-même, Mme Gentry utilise ses propres batailles internes comme motivations. Si elle se sent épuisée, elle dira : « Je sais que ça craint, les gars, mais on va faire ça ensemble. Ne me laisse pas tomber. Ou : « Vous pouvez faire cela pendant trois minutes. Pensez à toutes les choses qui prennent plus de trois minutes.

Pour un entraîneur virtuel moins bavard, vous pouvez utiliser l’application Couch to 5K, un programme convivial pour les débutants qui vous permet de choisir des personnages comme Johnny Dead, un zombie qui chasse le cerveau, ou Runicorn, la licorne qui court, pour vous dire quand courir ou marche.

Re-portez vos vêtements sales.

Les experts vous conseilleront de dormir dans votre équipement de course – collants de compression et tout – afin qu’il n’y ait rien entre vous et le début de votre course matinale. L’idée est que vous mettez des frictions entre vous et que vous sortez. Et, comme l’a expliqué Tara Parker-Pope dans notre défi de santé de 7 jours, la suppression d’obstacles comme celui-ci augmente les chances que vous atteigniez un nouvel objectif de santé. Mais il était hors de question que je dorme dans un soutien-gorge de sport ou que je me lève avant 7 heures du matin pour courir.

Le moment de l’ampoule est venu lorsque la femme qui dirige mon groupe de course, Helen McCaffrey Birney, nous a dit sur Zoom qu’elle ne portait tout simplement pas toujours des vêtements propres pour courir. Elle porte à nouveau ses jolis leggings avec des poches, et personne n’est plus sage. Étant donné que la seule chose dont j’ai moins besoin pendant la pandémie est la lessive (juste après la vaisselle sale), c’est le moyen idéal de réduire les frictions et les tâches ménagères.

Si vous êtes également d’accord pour remettre du matériel, assurez-vous simplement de garder ces vêtements sales au même endroit dans votre chambre, peut-être sur un crochet afin que la sueur sèche à temps pour la prochaine séance d’entraînement. Finalement, vous devriez les laver avant qu’ils ne commencent à s’annoncer lorsqu’ils entrent dans une pièce – mon expérience est probablement après trois ports.

Ne cours pas vite.

Vous ne vous considérez peut-être pas comme rapide, mais vous courez probablement plus vite que nécessaire. Vous pensez que vous vous déplacez plus lentement que si vous marchiez ? Ralentissez davantage. Vous vous sentez comme une tortue ? Mettez la tortue au ralenti.

Vous pourrez ainsi courir plus longtemps et plus vous allez lentement, plus vous pourrez faire attention à votre corps. Cette douleur dans vos tibias vous dit quelque chose, mais pas nécessairement que vous devez arrêter de courir. Peut-être avez-vous besoin de poser votre pied différemment ou d’essayer un autre étirement de récupération.