Comment combattre 6 troubles du sommeil courants

Personne n’aime avoir une mauvaise nuit de sommeil. Qu’il s’agisse de la torture de se tourner et de se retourner toute la nuit ou du brouillard mental et de la fatigue physique de se traîner le lendemain, ce n’est pas une expérience agréable. Et quand les nuits agitées deviennent un problème chronique, c’est pratiquement insupportable.

À long terme, les troubles du sommeil peuvent affecter considérablement votre qualité de vie. Dormir suffisamment est critique pour votre santé physique et le fonctionnement de votre cerveau. Lorsque vous manquez constamment d’heures de sommeil ou de qualité de repos, cela peut entraîner des problèmes de concentration. augmentation de l’anxiété et de la dépression; et même les maladies cardiaques et le diabète.

Mais même si vous savez que vous avez besoin d’un meilleur sommeil, vous ne savez peut-être pas comment l’obtenir. La bonne nouvelle est qu’il existe différentes façons de lutter contre les troubles du sommeil courants, et nous les explorerons ici.

Qu’est-ce qu’un trouble du sommeil ?

UN troubles du sommeil est toute condition qui perturbe régulièrement votre rythme de sommeil normal. Que vous ayez du mal à vous réveiller fréquemment ou à vous tourner et vous retourner pendant que vous regardez l’horloge, si cela affecte fréquemment votre capacité à passer une bonne nuit de sommeil, vous souffrez peut-être d’un trouble du sommeil.

Les personnes qui ont un trouble du sommeil ne le remarquent pas toujours immédiatement. Parfois, vous ne le saurez pas jusqu’à ce que quelqu’un à la maison vous signale votre étrange comportement nocturne ou que les effets d’un mauvais sommeil commencent à vous rattraper. C’est parce que les troubles du sommeil peuvent prendre de nombreuses formes – il existe en fait plus de 80 types différents. Le les troubles du sommeil les plus fréquents inclure:

Insomnie.

Hypersomnie.

Apnée du sommeil.

Le syndrome des jambes sans repos.

Parasomnie.

Troubles du rythme circadien.

Quels sont les symptômes des troubles du sommeil ?

Les symptômes des troubles du sommeil varient en fonction du type et de la gravité du problème. La nuit, vous pouvez avoir des difficultés à vous endormir ou vous réveiller fréquemment. Si vous avez régulièrement besoin de plus de 30 minutes pour vous endormir, cela peut être signe d’un trouble du sommeil. D’autres symptômes qui apparaissent la nuit peuvent être plus perceptibles par votre partenaire. Par exemple, vous pouvez vous donner des coups de pied dans les jambes ou ronfler bruyamment tout en émettant des halètements ou des étouffements.

Cependant, de nombreux symptômes de troubles du sommeil apparaissent pendant la journée. Vous pourriez avoir du mal à rester éveillé au travail ou dans la voiture, ou vous pourriez être incapable de vous concentrer sur des tâches régulières. Le manque de sommeil de qualité peut vous rendre irritable ou fatigué, et vous pouvez même ressentir une faiblesse musculaire.

À long terme, les symptômes peuvent s’aggraver. Un mauvais sommeil ou un manque de sommeil a été corrélé à des problèmes de santé chroniques comme le diabète et les maladies cardiaques, et les troubles du sommeil peuvent être le signe d’autres problèmes neurologiques, comme la maladie de Parkinson. Si vous soupçonnez que vous souffrez d’un trouble du sommeil, il est important d’en discuter avec votre médecin.

Six troubles du sommeil courants

Marie Korneeva/Getty Images

Si vous souffrez d’un trouble du sommeil, vous n’avez pas simplement à vivre avec. Ci-dessous, nous examinerons les six troubles du sommeil les plus courants chez les adultes et proposerons quelques conseils pour les combattre.

Insomnie

L’insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquent chez l’adulte. Elle peut se manifester par des difficultés à s’endormir ou à rester endormi ou par une incapacité générale à bien se reposer. À propos un tiers des adultes américains signalent des symptômes, et environ 6% à 10% d’entre eux répondent officiellement aux critères pour l’appeler un trouble. Bien que l’insomnie puisse aller et venir en raison du stress, des changements hormonaux et d’autres facteurs, l’insomnie chronique ne peut pas être expliquée par d’autres problèmes, et elle peut être considérée comme chronique si elle persiste trois nuits ou plus par semaine pendant plus de trois mois.

La meilleure façon de vaincre l’insomnie est de suivre un rythme de sommeil constant, de faire de l’exercice régulièrement et de limiter votre consommation d’aliments, de boissons ou d’autres substances qui perturbent le sommeil. Se lever à des heures différentes ou faire des siestes fréquemment peut perturber les rythmes naturels de votre corps, ce qui rend plus difficile l’endormissement la nuit. Lorsque vous ajoutez des stimulants comme la caféine ou des dépresseurs comme l’alcool dans le mélange, ceux-ci perturbent davantage une nuit de sommeil réparatrice.

Apnée du sommeil

L’apnée du sommeil est un trouble respiratoire qui survient pendant votre sommeil et qui résulte généralement d’une les muscles de votre gorge se détendent et se contractent pour obstruer périodiquement vos voies respiratoires. Cela entraîne des ronflements bruyants, des étouffements et des halètements pendant votre sommeil et même des moments où vous arrêtez complètement de respirer. Si vous dormez seul, il peut être difficile de remarquer ces symptômes, mais certains moniteurs de sommeil peuvent vous aider à surveiller les troubles du sommeil. En fin de compte, l’apnée du sommeil perturbe votre sommeil et entraîne bon nombre des mêmes symptômes que ceux observés avec d’autres troubles du sommeil.

Si vous ou votre partenaire soupçonnez que vous souffrez d’apnée du sommeil, il est important de consulter un médecin ou un spécialiste du sommeil pour un diagnostic officiel. S’ils confirment qu’il s’agit d’un problème, ils peuvent prescrire divers traitements, notamment la perte de poids, l’exercice et la prévention de l’alcool et du tabac. Il est recommandé de dormir sur le côté ou sur le ventre plutôt que sur le dos. Pour les cas plus graves, vous devrez peut-être utiliser un masque à pression positive continue (CPAP) ou un appareil similaire, qui aide à garder vos voies respiratoires ouvertes pendant que vous dormez.

Le syndrome des jambes sans repos

Le syndrome des jambes sans repos est un trouble nocturne courant avec une gamme de symptômes possibles. Il provoque des sensations de picotements, de rampement ou de douleur dans les jambes et peut vous faire ressentir une envie irrésistible de bouger vos jambes pour vous soulager. Parfois, cela entraîne des contractions ou des coups de pied dans les jambes. Il est considéré comme un trouble du sommeil car il se manifeste principalement la nuit et provoque d’importantes perturbations du sommeil.

De nombreux traitements pour d’autres troubles du sommeil s’appliquent au syndrome des jambes sans repos, comme l’exercice régulier et la réduction de la caféine. Les méthodes de relaxation peuvent également aider – essayez des bains chauds et des massages, ainsi que des compresses chaudes et froides alternées sur vos jambes la nuit. Il a été démontré que les enveloppements pour les pieds qui appliquent une pression sont utiles, et il existe des médicaments que vous pouvez également essayer.

Narcolepsie

Narcolepsie est un type d’hypersomnie, un trouble qui entraîne une somnolence excessive et même un endormissement pendant la journée. Dans de nombreux cas, les personnes atteintes de narcolepsie s’endorment soudainement, en plein milieu d’une tâche. Les symptômes moins connus comprennent les hallucinations, les rêves vifs qui se produisent rapidement lors de l’endormissement et même la paralysie du sommeil – l’incapacité de bouger au réveil ou à l’endormissement. Certaines personnes souffrent également de cataplexie – perte soudaine et temporaire du tonus musculaire après des émotions intenses.

Bien que ce soit généralement une bonne idée d’éviter les siestes pour d’autres troubles du sommeil, elles peuvent en fait aider à lutter contre la narcolepsie. De courtes siestes de 20 minutes peuvent atténuer la somnolence et vous raviver pendant quelques heures. Comme pour d’autres troubles, assurez-vous de réduire ou d’éviter la consommation d’alcool et de nicotine, de faire de l’exercice régulièrement et de respecter un horaire de sommeil régulier.

Parasomnies

Parasomnies sont des troubles du sommeil qui brouillent la frontière entre les états de veille et de sommeil. Vous pouvez marcher, parler ou manger pendant votre sommeil, faire des cauchemars intenses ou bouger de façon anormale. Ces événements peuvent être particulièrement étranges pour les personnes qui vivent avec vous, car vous pouvez sembler partiellement éveillé mais rester insensible à leurs tentatives de communiquer avec vous. La paralysie du sommeil est également fréquente avec ces troubles.

En tant que troubles du sommeil, les parasomnies sont particulièrement dangereuses car elles peuvent entraîner non seulement de la somnolence, mais également des dommages physiques potentiels. Les parasomniaques peuvent se réveiller avec des ecchymoses ou des coupures, sans savoir ce qui les a causées.

Les traitements des parasomnies sont similaires à ceux des autres troubles du sommeil. Avant toute chose, consultez un médecin. Vous pouvez également pratiquer une bonne hygiène de sommeil en créant un environnement de sommeil frais et confortable, et vous coucher et vous réveiller à la même heure chaque jour. Quelques autres précautions de sécurité comprennent dormir au premier niveau de la maison, utiliser des serrures à l’épreuve des enfants sur les portes et retirer ou enfermer des armes ou des objets potentiellement dangereux. Éviter la caféine, l’alcool, la nicotine et les drogues récréatives est également une bonne idée.

Trouble du travail posté

Trouble du sommeil du travail postéou SWSD, est un type de trouble du rythme circadien qui survient lorsque votre travail vous empêche de respecter un horaire de sommeil régulier.

Les rythmes circadiens de votre corps sont naturels changements comportementaux et physiques qui se produisent en réponse à la lumière et à l’obscurité et qui suivent un cycle de 24 heures. Lorsque vous travaillez des heures irrégulières ou travaillez régulièrement des quarts de nuit et dormez pendant la journée, cela perturbe ces rythmes normaux et entraîne souvent des problèmes de sommeil. SWSD conduit généralement à l’insomnie ou à l’hypersomnie, et peut entraîner des symptômes tels que l’irritabilité, des maux de tête et un manque de concentration.

Le meilleur traitement pour SWSD, bien sûr, est de réduire ou d’éliminer les heures de travail erratiques ou de nuit. Si ce n’est pas possible, cependant, vous pouvez toujours prendre des mesures pour aligner l’horloge interne de votre corps sur votre emploi du temps. Essayez de créer un environnement de sommeil confortable et sombre à la maison et demandez à d’autres personnes de vous aider à vous reposer sans être dérangé pendant la journée. Vous pouvez également utiliser des traitements tels que la luminothérapie ou des suppléments de mélatonine pour stimuler les cycles normaux de veille et de sommeil de votre corps aux moments appropriés.

Quel est le meilleur traitement pour un trouble du sommeil ?

Cela dépend de votre situation et de la gravité du problème. De nombreux remèdes impliquent de simples changements de mode de vie, mais cela peut ne pas toujours être suffisant. Dans certains cas, des médicaments et des thérapies peuvent être nécessaires pour vous aider à surmonter un trouble du sommeil. La thérapie cognitivo-comportementale peut être particulièrement efficace pour traiter l’insomnie, par exemple, et certaines interventions chirurgicales peuvent être nécessaires pour l’apnée du sommeil.

Il n’y a pas de solution unique. Si vous pensez avoir un trouble du sommeil, il est important d’en parler à votre médecin et d’éliminer les causes potentielles. Obtenir un diagnostic précis est essentiel pour établir un plan de traitement qui vous aidera à surmonter ou au moins à réduire l’impact de votre trouble du sommeil.