Comment Cole Perfetti au centre pourrait être la clé de l’offensive des Jets de Winnipeg

Si Cole Perfetti s’entraîne au centre des Jets de Winnipeg, tout le reste se met en place.

Mark Scheifele est le n°1. Il est bien connu qu’il fait de la magie offensive avec Kyle Connor, et Gabriel Vilardi donne à cette ligne un autre joueur qui parle sa langue.

Adam Lowry est le centre d’arrêt – le seul homme de mise en jeu de Winnipeg qui remporte régulièrement plus de 50 pour cent de ses matchs nuls – et les Jets ont besoin de lui pour jouer des minutes difficiles aux côtés d’Alex Iafallo, Mason Appleton ou de tout autre ailier à la hauteur.

Cela laisse Perfetti, Nino Niederreiter et Nikolaj Ehlers créer une ligne de score secondaire. Si tout se passe bien, le trio trouve une alchimie précoce, évite les affrontements difficiles et se place derrière la ligne de Scheifele en tant que menace de but qui se régale d’une opposition molle. Si tout se passe vraiment eh bien, Perfetti établit un record de points en carrière, utilisant son QI de hockey d’élite pour réaliser des jeux depuis le milieu qui envoient ses ailiers sur des routes dangereuses.

« Ça y est, de retour à Winnipeg ! » pic.twitter.com/XgdwaLplTG – Jets de Winnipeg (@NHLJets) 25 septembre 2023

Perfetti a marqué le but vainqueur lors des tirs de barrage lors du match d’ouverture de la pré-saison dimanche soir à Edmonton – et c’était impressionnant – mais son succès à long terme commence par l’essentiel. Rick Bowness a montré sa confiance en Perfetti en lui donnant un premier aperçu des fonctions de centre de deuxième ligne. Il continuera à faire confiance à Perfetti s’il joue un solide jeu dans les deux sens tout en remportant suffisamment de mises en jeu pour qu’il ne soit pas un handicap.

Perfetti en a remporté trois et a perdu 11 mises en jeu au cours de la saison régulière, pour un taux de victoire épouvantable de 21,4 pour cent. Ce nombre est en partie un petit échantillon, en partie une jeunesse, en partie une inexpérience et en partie un contexte : considérez les différences entre effectuer 15 mises en jeu à chaque match et 14 mises en jeu dans une carrière. Dans un cas, vous êtes échauffé et bien entraîné parce que vous avez effectué de nombreuses mises en jeu ; dans l’autre, c’est votre première fois depuis des semaines.

« Cela vous donne beaucoup plus de chances de trouver un rythme et vous donne beaucoup plus de chances de prendre confiance », m’a dit Bowness ce week-end. « Vous effectuez des mises au jeu en zone neutre, vous effectuez des mises en jeu dans la zone O, la zone D. Cela l’aide à travailler sa technique, les choses sur lesquelles il va devoir travailler.

Dans la AHL, Perfetti est passé de 35 pour cent en tant que recrue de 19 ans à 43 pour cent en deuxième année – encore seulement 19 ans. Il avait remporté 51,2 pour cent de ses matchs nuls lors de sa dernière saison junior. Perfetti a remporté cinq des 11 mises en jeu contre Edmonton, pour un taux de victoire de 45,5 pour cent. Il devra continuer de bâtir sur cette performance pour rattraper les autres centres réguliers de Winnipeg.

Considérez ceci, cependant : Perfetti a remporté 11 mises en jeu contre Edmonton, mais s’est engagé dans d’innombrables autres batailles pour la rondelle. Chaque mise au jeu est importante, car elle détermine qui obtient la rondelle et où.

Mais le plus grand déterminant de l’impact de Perfetti sera ce qu’il fera après qu’un match nul soit gagné ou perdu.

« C’est aussi une question de responsabilités, gagner ou perdre, ce que le joueur de centre est censé faire », m’a dit Bowness samedi. « Ce n’est pas toujours la mise au jeu – c’est ce qui se passe après cela, gagner ou perdre, pour lequel nous devrons également l’aider. »

Niederreiter aide Perfetti sur les deux fronts. Je n’ai pas de chiffres officiels pour étayer cela, mais je ne peux pas imaginer qu’un ailier des Jets contribue à plus de victoires en mise en jeu que Niederreiter. Il a accumulé quelques victoires d’ailier pour Perfetti dimanche et l’a aidé à en remporter quelques autres.

Les deux hommes développent également clairement une alchimie avec la rondelle.

Après une première période hésitante, Perfetti et Niederreiter semblaient dangereux chaque fois que Perfetti récupérait la rondelle avec le temps et l’espace nécessaires. À quatre contre quatre, le duo a orchestré un dangereux deux contre deux en deuxième période ; Lorsque la pénalité de Winnipeg a pris fin, envoyant les Jets en avantage numérique, Perfetti a pris le relais. Tout d’abord, il a trouvé la porte dérobée de Brad Lambert avec une passe de couture dangereuse qui a touché Darnell Nurse. Niederreiter a rapidement récupéré, renvoyant la rondelle directement à Perfetti, qui a immédiatement trouvé Iafallo pour un tir depuis l’enclave. Les Jets ont récupéré la rondelle à Perfetti une deuxième fois, lui permettant de geler un défenseur et de faire une passe à Nate Schmidt au point.

Perfetti et Niederreiter semblaient en tirer confiance. Ils ont transformé une course à deux contre deux en une opportunité dangereuse plus tard dans la deuxième période, Perfetti s’attaquant à Niederreiter avant de conduire dans la voie du milieu. Niederreiter a raté son tir, mais a repoussé Philip Broberg pour récupérer la rondelle, se dirigeant vers Perfetti en bas. Les Jets ont continué à faire pression, Perfetti trouvant Ville Heinola au point, Heinola trouvant Perfetti pour une tentative de tir, et toute la ligne attaquant à nouveau lorsque cette tentative a été bloquée dans la zone neutre.

Le jeu le plus impressionnant du changement est survenu après qu’une passe de Declan Chisholm a été déviée vers les planches de droite et que Perfetti l’a récupérée, dos à Mattias Janmark, loin du but. Perfetti a fait une feinte subtile, alignant ses épaules et ses hanches sur la ligne bleue sur sa droite avant de tourner à gauche, se débarrassant facilement de l’effort défensif de Janmark en pré-saison. Le temps et l’espace sont tout dans la LNH. Perfetti a du mal à créer du temps et de l’espace avec sa petite stature, mais de tels mouvements créent des opportunités pour ses mains et son QI du hockey de prendre le contrôle de la zone offensive.

Bien sûr, cette pièce est aussi celle où tout a mal tourné pendant un petit moment.

Vincent Desharnais a dévié la tentative de tir de Perfetti dans le coin. Jansen Harkins, fraîchement sur la glace pour remplacer Jeff Malott, a tenté de garder la rondelle dans la zone. Perfetti s’est avancé pour attraper la rondelle dans le cercle mais l’a raté; tout à coup, Edmonton a connu une course à trois contre deux et a connu l’un de ses moments de zone offensive les plus dangereux de la soirée.

Niederreiter s’est précipité pour aider à dévier la passe à trois contre deux d’Edmonton dans le coin, offrant une autre preuve qu’il peut aider sur l’aile de Perfetti. Les Oilers ont récupéré et se sont dirigés vers Dylan Holloway en haut de la zone, où le tir de Holloway a brisé le bâton de Perfetti, laissant Winnipeg momentanément impuissant. La période s’est prolongée et Edmonton semblait dangereux, mais Niederreiter a réussi à intercepter une passe pour faire sortir les patineurs fatigués des Jets.

Puis ceci s’est produit.

Pas une grande Delia 😎 pic.twitter.com/92ITIFipB7 – Jets de Winnipeg (@NHLJets) 24 septembre 2023

Collin Delia est la principale raison pour laquelle Winnipeg a gagné le match. Pour Delia, ce fut un formidable début pour les Jets, arrêtant 36 tirs sur 37, puis les trois Oilers lors des tirs de barrage. Perfetti a marqué le but vainqueur en fusillade, terminant la soirée sur une bonne note.

Son entraîneur a apprécié ses efforts mais a laissé une grande marge de progression.

« Il a réalisé de bons jeux », a déclaré Bowness à CJOB après le match. « Vous l’avez vu très bien déplacer la rondelle. Il est bon sur la glace ouverte. Ses mises en jeu vont être un problème. Il a besoin de pratique.

Perfetti a passé du temps à travailler sa technique avec Lowry après les entraînements. Cela aura forcément un impact positif, tout comme Niederreiter. Ehlers ajoutera une dynamique offensive qui aidera Winnipeg à déplacer la rondelle dans la zone offensive et à produire des points pendant qu’elle y est.

L’impact de Niederreiter m’a amené à changer d’avis sur les deuxième et troisième trios idéaux de Winnipeg. Les Jets ont dominé avec Niederreiter et Lowry sur la glace la saison dernière, contrôlant le déroulement du jeu et dominant les équipes 8-3. L’arrivée de Niederreiter correspondait à l’élan de Lowry et je pensais que les Jets feraient bien de garder ces deux joueurs ensemble. Iafallo a connu de bons débuts sur la ligne de Lowry, mettant la pression sur la rondelle sur la glace ouverte et renversant les rondelles en échec avant.

Et maintenant que j’ai vu Niederreiter aider Perfetti à remporter quelques mises en jeu, une pile de batailles murales et à revenir en arrière pour briser ce trois contre deux des Oilers, j’apprécie la prise de décision de Bowness. Iafallo conviendrait également, mais Niederreiter aide Perfetti sans la rondelle là où il en a le plus besoin – dans des batailles houleuses avec la rondelle.

Bowness dit que la défense de Perfetti a laissé le plus de place à l’amélioration.

« Chaque jeune joueur doit s’améliorer dans ce domaine. Mais vous pouvez voir à quel point il est intelligent. Vous pouvez voir son QI au hockey, avec les jeux qu’il a réalisés. Il a réalisé un excellent jeu contre Jeff Malott en troisième période. Il était grand ouvert et le gardien a réalisé un superbe arrêt. Vous pouvez voir le QI du hockey, vous pouvez voir la vision qu’il a. Nous allons beaucoup le jouer en pré-saison et lui donner toutes les chances de se sentir à l’aise à ce poste.

Ah oui. La pièce de Malott.

Perfetti a remporté un match nul en zone défensive et Brenden Dillon a lancé la rondelle dans la zone d’Edmonton. Malott a remporté une course sur les planches de l’aile droite et Perfetti a récupéré le butin dans la circulation en haut du cercle à la gauche d’Olivier Rodrigue. Perfetti s’est parfaitement éloigné de trois défenseurs des Oilers, trouvant de l’espace en hauteur dans la zone alors que Niederreiter marquait le filet.

Puis, alors que tout le monde était gelé sauf Rodrigue et Darnell Nurse, Perfetti a traversé la couture à Malott dont le tir sur réception a failli remporter le match à Winnipeg. Lorsque l’arrêt de Rodrigue a permis à Edmonton de rester dans le match, Perfetti et Delia ont pris soin des choses lors des tirs de barrage.

Ce qu’il faut retenir du premier match de Perfetti au milieu de la LNH, c’est qu’il est à la hauteur. Ce n’était pas un match de premier ordre et produisant des points, mais il a donné aux Jets de nombreuses raisons de croire que cela viendrait.

(Photo : Perry Nelson / USA aujourd’hui)