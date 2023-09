Comment Coco Gauff incarne la plus grande histoire du sport

Et rappelons que Donald Trump était alors président, leur lançant des piques, notamment contre les athlètes noirs qui élevaient la voix ou protestaient en ayant la témérité de s’agenouiller, exerçant leur droit de manifester pacifiquement pendant l’hymne national.

J’ai écrit sur tout cela et bien plus encore, et j’ai essayé de le faire d’une manière qui montrait que je n’étais pas intéressé par le genre de cris qui imprègnent une grande partie du journalisme sportif. Mon objectif était d’écrire de manière réfléchie sur la façon dont le sport et les athlètes recoupent les problèmes sociaux qui agitent et contrarient notre culture. J’ai cherché à être une voix forte dans cet espace, et à ajouter au mélange une bonne pincée de narration et des pièces occasionnelles épicées d’un peu de plaisir effronté. Plus que tout, je cherchais à vivre selon le credo journalistique le plus éprouvé : réconforter les affligés et affliger les plus aisés – ou, dans mon langage, lutter pour les étrangers et les aberrants, les invisibles et les négligés.

Ce qui me ramène à un sujet que j’ai souvent abordé ici, incarné par Gauff qui frappe ce revers et repart avec un titre du Grand Chelem et un chèque du gagnant de 3 millions de dollars : la montée des femmes dans le sport.

Pensez à tout ce dont nous avons été témoins dans ce domaine au cours des trois dernières années.

Pensez à la WNBA, le rôle de premier plan joué par la ligue dans les manifestations de 2020, et à sa force continue en tant que regroupement de femmes qui n’ont pas peur de remettre en question le statu quo.