Comment CNET teste les téléphones – CNET

Téléphone (s sont bien plus que des dispositifs de communication ; ils sont notre passerelle vers Internet. Ils sont devenus le centre de notre vie quotidienne, abritant nos informations personnelles, nos essentiels de travail, nos souvenirs personnels et nous permettant de refléter nos personnalités en ligne. C’est pourquoi CNET effectue des tests rigoureux pour vous aider à trouver le bon téléphone pour votre budget et vos besoins.

Lors de l’examen des téléphones, nous prenons en compte divers facteurs tels que la qualité de l’appareil photo, la durée de vie de la batterie, la conception, le logiciel et la longévité. Chaque téléphone est différent, mais nos tests nous permettent de répondre à la même question dans chaque avis : ce téléphone vaut-il la peine d’être acheté ? Nous évaluons les téléphones en fonction de la qualité de leur matériel et de leurs logiciels, s’ils introduisent de nouvelles innovations significatives et s’ils sont au bon prix.

Nous remplaçons notre téléphone personnel par l’unité de test pendant la période d’examen afin que nous puissions avoir une impression précise de ce que c’est que de se fier à l’appareil pour les tâches quotidiennes. En plus de cette utilisation anecdotique, nous effectuons également des tests côte à côte spécifiques contre d’autres téléphones dans le cadre du processus d’évaluation.

Nous testons généralement les téléphones par rapport à leur prédécesseur immédiat, à des téléphones concurrents d’autres sociétés ou à un autre téléphone de la même gamme de produits (par exemple, iPhone 14 contre iPhone 14 Pro). Nous nous concentrons sur les comparaisons les plus utiles pour aider nos lecteurs à prendre la décision d’achat, et cela peut varier en fonction du téléphone. Dans la mesure du possible, nous travaillons les trois types de comparaisons dans un examen.

Certaines de ces méthodologies sont relativement nouvelles dans les procédures de test de CNET, vous ne les verrez donc peut-être pas dans toutes nos revues à partir de 2022. Nous sommes en train de mettre à jour nos revues actuelles avec ces tests et prévoyons de les mettre pleinement en œuvre en 2023.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu général de ce qui se passe dans une revue de smartphone CNET.

Tester les caméras des smartphones

Andrew Lanxon/Crumpe



La caméra est le plus grand domaine où les entreprises aiment Pomme, Samsung, Google et OnePlus apportent généralement des améliorations aux nouveaux modèles chaque année, et nos critiques mettent à l’épreuve les affirmations des fabricants de téléphones. Nous prenons des photos dans une variété de circonstances et de conditions d’éclairage, y compris des espaces extérieurs lumineux, des environnements intérieurs sombres et un éclairage mixte.

Nous capturons une variété de sujets (objets, animaux domestiques et personnes) pour évaluer l’audace, la netteté, les tons chair et la précision des couleurs. Nous testons tous les principaux objectifs du téléphone (grand-angle, téléobjectif et ultra-large), les caméras frontales ainsi que différents styles de prise de vue, comme le mode portrait et le mode nuit. Nos critiques couvrent également des fonctionnalités d’édition utiles ou des modes de prise de vue spécifiques à l’appareil, tels que le Face Unblur de Google Pixel 7 ou le mode cinématique de l’iPhone.

Une partie de ces tests comprend des comparaisons de photos côte à côte entre le téléphone que nous examinons et les téléphones précédents que nous avons testés. Nous évaluons les caméras d’un téléphone sur leur cohérence ainsi que sur la façon dont elles se comparent à la concurrence. Toutes les photos sont directement sorties de l’appareil photo et accessibles sans aucune modification, sauf indication contraire. Au-delà des impressions initiales que nous obtenons en visionnant ces photos sur l’écran d’un téléphone, nous les téléchargeons également sur un ordinateur et les visualisons côte à côte sur un moniteur. Cela réduit tout biais pouvant provenir des différents écrans de chaque téléphone. Cela facilite également la visualisation des écarts de clarté et de couleur entre chaque photo.

Nous capturons également la vidéo avec le téléphone de révision et la jugeons sur sa qualité d’image et audio. Ce n’est pas parce qu’un téléphone peut capturer une vidéo 6K ou 8K qu’il est bon. Contrairement aux algorithmes de photographie informatique que Google, Apple, Samsung et d’autres appliquent aux photos, les vidéos restent relativement moins traitées, ce qui facilite la critique des forces et des défauts d’un appareil photo.

Tester les performances des smartphones

La section des performances de nos revues examine la réactivité des téléphones dans l’utilisation quotidienne, leur capacité à jongler avec plusieurs tâches et leur performance lors des tests de référence.

Pour ce faire, nous observons à quelle vitesse les téléphones peuvent ouvrir des applications et lancer l’appareil photo. Nous notons également si le téléphone dispose d’un paramètre de taux de rafraîchissement adaptatif et comment cela améliore les performances, le cas échéant (par exemple, si cela rend les animations et le défilement plus fluides). Nous recherchons également des signes de décalage lors de l’exécution de plusieurs applications (comme l’utilisation d’une application de médias sociaux ou la lecture d’un jeu lors d’un appel vidéo), ou la lecture d’un jeu multijoueur en ligne avec les paramètres graphiques les plus élevés.

En plus de ces tâches quotidiennes, nous effectuons également une série de benchmarks conçus pour tester la puissance de calcul et les performances graphiques d’un téléphone. Ces tests incluent Geekbench 5 pour les performances générales du processeur et 3DMark Wild Life Extreme pour les graphiques. Nous effectuons également les mêmes tests sur d’autres téléphones auxquels nous comparons notre appareil de test.

Tester l’autonomie de la batterie d’un smartphone

Patrick Hollande/Crumpe



Nous testons l’autonomie de la batterie de trois manières : par un test d’effort anecdotique, un test de streaming vidéo et en observant l’autonomie de la batterie après une utilisation quotidienne. Comme indiqué précédemment, ces tests sont relativement nouveaux et nous sommes toujours en train de les ajouter à nos revues 2022.

Le test de résistance anecdotique mesure le niveau de décharge de la batterie après 45 minutes d’utilisation générale. Nous faisons un peu de tout pendant ce test pour imiter des expériences quotidiennes authentiques. Cela inclut le streaming vidéo, l’utilisation d’applications de médias sociaux, la lecture d’un jeu, la réalisation d’un appel vidéo et d’autres tâches diverses telles que la vérification des e-mails. Après ces 45 minutes d’utilisation mixte, nous notons le pourcentage d’épuisement de la batterie. Pour que le test reste cohérent entre les téléphones, nous effectuons chacune de ces tâches pendant environ 10 minutes. Nous maintenons également la luminosité de l’écran à 50 %, désactivons l’affichage permanent et gardons le réglage du taux de rafraîchissement élevé (s’il y en a un).

Le test de streaming surveille la quantité de batterie qui se décharge sur une période de trois heures lors de la visualisation d’une vidéo sur YouTube. Nous utilisons la même vidéo à chaque fois par souci de cohérence et réglons la luminosité de l’écran à 100 %. Nous désactivons également les paramètres qui atténuent ou éclaircissent automatiquement l’écran, se connectent au Wi-Fi et activent le paramètre de taux de rafraîchissement adaptatif ou élevé, le cas échéant. Nous prenons des pourcentages de batterie aux marques d’une heure, de deux heures et de trois heures.

Étant donné que nous utilisons des téléphones de test comme appareils habituels, nous discutons également de la durée de vie de la batterie dans l’utilisation quotidienne en fonction de notre expérience. Souvent, notre expérience pratique de la durée de vie de la batterie d’un téléphone peut nous donner la prédiction la plus précise de ce à quoi les autres pourraient s’attendre s’ils achetaient le même téléphone.

Test de la conception, du logiciel et de l’affichage du smartphone

Andrew Lanxon/Crumpe



Nos critiques de smartphones englobent également d’autres domaines tels que la conception, les logiciels et la qualité d’affichage. La conception peut être subjective, mais nous recherchons généralement des facteurs tels que la durabilité (cotes de résistance à l’eau et à la poussière), la facilité d’utilisation du téléphone d’une seule main, la qualité de fabrication et si la conception est unique ou intéressante de quelque manière que ce soit. Pour la qualité d’affichage, nous mentionnerons des facteurs tels que la luminosité, la facilité de voir à la lumière du soleil, la netteté et la couleur.

Le logiciel est un autre élément clé des avis sur les smartphones de CNET. Nous mentionnons toutes les fonctionnalités nouvelles ou remarquables et la durée pendant laquelle le téléphone prendra en charge les nouvelles versions d’Android (ou iOS respectivement) et les mises à jour de sécurité.

Patrick Hollande/Crumpe



Notre avis écrit vous dit tout ce que nous ressentons et avons vécu, mais nous donnons également à chaque téléphone une note globale et une note par étoiles pour fournir un contexte différent. Un téléphone à 450 $ peut manquer de toutes les fonctionnalités d’un téléphone à 1 000 $, mais sa valeur peut signifier qu’il obtient un score plus élevé. Nous mettons également à jour ces évaluations en fonction de divers facteurs, notamment les modifications logicielles et les problèmes de contrôle de la qualité.

Les avis varieront toujours en fonction de l’appareil, mais ce sont les principes fondamentaux qui constituent une évaluation de smartphone CNET. Déterminer la valeur globale d’un téléphone est notre principe directeur dans chaque examen de smartphone. Nos critiques ont permis de savoir si un nouveau téléphone répond à ses attentes, à qui il est destiné et s’il tient ses promesses pour le prix. Nous évaluons constamment nos propres méthodologies de test et recherchons des moyens de nous améliorer, alors attendez-vous à voir plus de mises à jour à l’avenir.