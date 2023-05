Comment Cléopâtre est-elle morte ? | Le soleil

Cléopâtre était la reine pharaon égyptienne célèbre pour sa beauté captivante et sa forte implication dans la politique romaine.

Elle était également connue pour ses liaisons amoureuses avec Jules César et Marc Antoine.

Cléopâtre était le dernier pharaon actif de l’Égypte ancienne Crédit : AFP

Comment Cléopâtre est-elle morte ?

Cléopâtre VII est née au début de 69 av. J.-C. et est décédée le 30 août av. J.-C. à l’âge de 39 ans.

Un mystère entoure la mort de la reine égyptienne, beaucoup supposant qu’elle était due à un suicide.

Selon certains, Cléopâtre s’est suicidée en laissant un cobra égyptien la mordre après la mort de son mari et du général romain Marc Antoine.

Certains érudits de l’époque romaine ont soutenu qu’elle avait en fait introduit le poison du serpent soit en l’utilisant comme onguent, soit via un outil pointu.

D’autres soutiennent que la mort de Cléopâtre a été causée par un meurtre supposément commis par son rival politique Octavian.

À sa mort, l’Égypte est devenue une province de l’Empire romain, marquant le début de l’Égypte romaine.

Où était le tombeau de Cléopâtre ?

À ce jour, la tombe de Cléopâtre reste inconnue aux côtés de toutes les autres tombes des souverains ptolémaïques.

Certains archéologues pensent que ses restes pourraient se trouver sous Taposiris Magna – une ancienne ville située sur la côte nord de l’Égypte qui reste en grande partie submergée.

Cléopâtre et Marc Antoine ont été enterrés ensemble.

Qui était Cléopâtre ?

Cléopâtre était la fille du roi Ptolémée XII Auletes et de Cléopâtre V.

Le trône égyptien a été transmis à Cléopâtre, alors âgée de 18 ans, après la mort de son père, faisant d’elle la dirigeante dominante aux côtés de son frère.

Afin de conserver le soutien romain en Égypte et de maintenir son trône, Cléopâtre entame une liaison avec Jules César jusqu’à son assassinat en 44 av.

Après la mort de César, Mark Antony est devenu le nouveau dirigeant de Rome et plus tard l’amant de Cléopâtre.

Le couple a eu une liaison de 11 ans et a eu trois enfants ensemble.

Malheureusement, ce fut une alliance malheureuse et après la défaite à la bataille d’Actium, les amants se retirèrent et plus tard tous deux moururent.

À quoi ressemblait Cléopâtre ?

Comme pour la plupart de la vie et de l’histoire de Cléopâtre, son apparence reste un mystère.

Cassius Dio, un historien roumain, a décrit Cléopâtre comme « une femme d’une beauté incomparable », mais une pièce en argent vieille de 2000 ans représentant la reine égyptienne raconte une histoire différente.

Étudiée par des experts de l’Université de Newcastle, l’image de Cléopâtre montre un nez pointu, des lèvres fines et un menton relâché.

Indépendamment de la représentation de Cléopâtre, il est indéniable qu’elle reste l’une des femmes les plus fascinantes de l’histoire.