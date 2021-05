Comment Citizen a déclenché une chasse à l’homme de 30000 $ pour le mauvais gars

Citizen, l’application controversée de surveillance du crime, s’est excusée pour un incident samedi, lorsqu’elle a nommé à tort (et publié une image) un homme innocent comme suspect d’incendie criminel et a offert une récompense de 30000 $ pour les informations ayant conduit à son arrestation. Tout s’est passé en direct sur une nouvelle fonctionnalité appelée OnAir, destinée à fournir aux utilisateurs des informations précises en temps réel sur les événements d’actualité.

L’erreur pourrait être un revers majeur dans la quête de plusieurs années de Citizen pour se commercialiser en tant qu’application de sécurité publique et surmonter la réputation établie par ses débuts en 2016 en tant que Vigilante. Dans son incarnation d’origine, l’application était un «système 911 ouvert» destiné à alerter tout le monde dans une zone de crimes possibles car ils étaient signalés à un corps de police surchargé qui ne pouvait pas toujours répondre à temps – l’implication étant que les citoyens à proximité pourraient peut-être .

«Nous sommes une application de sécurité. Nous voulons assurer la sécurité des gens », a déclaré le prince Mapp, chef de la communauté et de la culture de Citizen, au Atlantic Journal-Constitution en octobre dernier. «Nous ne voulons pas encourager les gens à se heurter à un incendie. Nous ne voulons pas encourager les gens à essayer de résoudre des crimes. »

Pourtant, quelqu’un du nom de Prince était l’un des hôtes d’OnAir qui avait apparemment fait exactement cela sur l’application Citizen samedi soir, offrant une récompense de 30000 $ pour les informations conduisant à l’arrestation d’un homme identifié par son nom et sa photo et a déclaré qu’il était soupçonné d’avoir créé le feu de forêt en cours dans la région de Pacific Palisades / Topanga Canyon de Los Angeles. (Recode ne nomme pas l’homme, qui a été autorisé par la police.) L’émission a été envoyée à environ 860 000 utilisateurs citoyens et a été visionnée bien plus d’un million. Selon la journaliste Cerise Castle’s livetweets du un événement, Les animateurs de Citizen’s OnAir ont exhorté les auditeurs à «sortir et traduire ce type en justice».

Dimanche soir, le «suspect» avait été appréhendé par le département du shérif du comté de Los Angeles et relâché, avec un porte-parole. raconter les nouvelles locales que les actions de Citizen auraient pu être «désastreuses».

Une autre personne a été arrêtée pour avoir prétendument déclenché l’incendie de forêt.

«Nous avons activé un OnAir pour l’incendie criminel de Pacific Palisades», a déclaré un porte-parole des citoyens dans un communiqué à Recode. «Au cours de l’incident, nous avons reçu des conseils selon lesquels la police recherchait une personne d’intérêt qui aurait pu être responsable de l’incendie, ainsi qu’une photo de l’individu. OnAir est un nouveau produit avec des protocoles de validation stricts, que nous n’avons pas réussi à suivre. … Nous travaillons activement à l’amélioration de nos processus internes pour éviter que cela ne se reproduise. C’est une erreur que nous prenons très au sérieux. »

L’erreur est quelque peu compréhensible, mais pas excusable. Un officier du département de police de Los Angeles a reconnu à une association de résidents de la riche enclave de Pacific Palisades que la police recherchait l’homme et a fortement suggéré qu’il allumait toujours des incendies. L’association a publié une vidéo de l’interview sur Nextdoor et Facebook – deux plates-formes qui ont leurs propres problèmes de désinformation bien médiatisés. Mais même l’association des habitants s’est abstenue d’utiliser le nom complet de l’homme ou de publier une photo de lui. (L’association a reconnu dans un commentaire sur l’une de ses vidéos que l’homme avait été effacé par la suite, mais les vidéos restent en ligne. L’association n’a pas répondu à la demande de commentaire.)

Ce fiasco rappelle également les racines de Citizen en tant que Vigilante, l’application de lutte contre la criminalité la plus flagrante.

«Avec Vigilante, les informations vitales sont débloquées et chacun peut faire sa part», a déclaré la société en 2016, laissant à l’imagination des lecteurs ce que cette «partie» devrait être.

Vigilante a été rapidement banni de l’App Store d’Apple, pour réapparaître en tant que Citizen, qui est présenté comme une application de sécurité publique. Citizen propose des cartes d’incidents tirées des appels 911 en utilisant une combinaison d’IA et de vérification humaine.

«Chaque alerte et mise à jour sur Citizen est examinée et vérifiée par de vraies personnes, donc nous ne répandons pas de désinformation», affirme l’application.

Les incidents sont complétés par des rapports, des photos et des vidéos d’utilisateurs Citizen. En outre, il y a une section de commentaires. C’est essentiellement un réseau social basé sur le voyeurisme virtuel de tout, des épaves de voitures enflammées aux coups de feu en passant par les faiblesses des animaux voisins.

Mais Citizen veut clairement être plus qu’un scanner de police glorifié ou un peep show sur le crime et les catastrophes. Il a fait plusieurs efforts ces dernières années pour jouer sur son utilité en tant que système d’alerte d’urgence – même en créant une application de recherche de contacts distincte dans le cadre d’un partenariat avec le comté de Los Angeles (qui n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la poursuite de ce partenariat. ) – à mesure qu’il se déploie dans les villes du pays et élargit sa base d’utilisateurs. La société a également essayé de mettre en évidence le bien de son application avec quelque chose appelé «Moments magiques».

Citizen a récemment lancé OnAir, dont la société a déclaré que Recode était une «expérience vidéo immersive, comprenant des vidéos en direct sur le terrain, des entretiens avec des voisins et un contexte en temps réel de la scène».

OnAir a été utilisé 16 fois maintenant, et Citizen lui attribue trouver un adolescent disparu à New York il y a quelques semaines. OnAir est composé d’employés de Citizen qui, selon l’entreprise, «ont reçu une formation approfondie sur les directives de notification d’incident de Citizen».

Selon LinkedIn et les profils des médias sociaux, l’application emploie plusieurs personnes ayant une expérience de reporting dans des points de vente tels que Reveal, le Daily Beast, CBS News et le New York Daily News.

«Citizen est une nouvelle technologie que nous devons continuer à améliorer», a déclaré le porte-parole de l’entreprise, ajoutant que Citizen prévoyait d’utiliser à nouveau OnAir. «Nous intégrons les leçons tirées de l’incident précédent et nous continuerons à développer et à déployer le produit.»

Il s’avère que les actualités en direct (ou «expériences vidéo immersives») sont un travail acharné qui nécessite des personnes responsables avec un bon jugement pour les diffuser. Si Citizen veut vraiment être l’application de sécurité publique créatrice de moments magiques qu’elle prétend être – plutôt que l’application de justice populaire qu’elle a fait ses débuts – il a encore beaucoup de travail à faire. Espérons que personne ne soit blessé entre-temps.