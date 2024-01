Comment cinq personnes pleurent la perte, la mort et l’identité

Le deuil nous affecte tous – mais pas de la manière à laquelle nous nous attendons toujours. Les gens meurent, oui, mais les animaux de compagnie aussi. Nous pouvons faire le deuil de nos rêves, de notre travail, de notre santé, des versions passées de nous-mêmes. Le chagrin n’est pas linéaire ; cela ne se fait pas par étapes, une idée fausse très répandue. C’est unique à chaque individu.

Alors que nous écrivions une série d’histoires pour mettre en lumière différents parcours de deuil, nous avons demandé votre avis. Quels types de deuil avez-vous vécu ? Seriez-vous prêt à partager votre histoire publiquement ?

Nous avons reçu des centaines de réponses – 300 et plus. Voici un aperçu de ce que certains d’entre vous ont partagé. Tu peux soumettez votre propre histoire ici.

Darlène Mahon, 63 ans

“Après avoir perdu et pris 100 kilos deux fois dans ma vie, j’ai à nouveau repris du poids. Et cela même après avoir subi une chirurgie reconstructive pour enlever l’excès de peau. La honte et la perte qui entourent cela et le chagrin associé au processus de vieillissement rendent les choses difficiles. pour avancer de tant de manières. »

Shanan Ballam, 48 ans

“J’ai survécu à un grave accident vasculaire cérébral en janvier 2022. Je pleure la perte de mon identité de skieur et de randonneur actif. J’ai du mal à marcher maintenant. Au début, j’étais aphasique, ce qui signifie que je ne pouvais pas parler. J’ai finalement l’impression que si Je peux articuler maintenant. Le côté droit de mon corps était complètement paralysé. J’ai retrouvé l’usage de mon bras et de ma main.

Susan Navarro, 73 ans

“(Mon) mari était psychologue et est décédé de la maladie d’Alzheimer cette année. Un processus lent et épuisant. J’appelle cela un monde d’enfer avec des gouttes de chagrin alors qu’il perdait lentement toutes ses fonctions mentales et corporelles. Pendant ce temps, mon fils, dont j’étais séparé, est décédé du COVID (variante Delta). J’ai traversé le chagrin dû à l’éloignement et aux événements liés à sa mort, y compris un processus d’homologation stressant.

Su Perry, 75 ans

“J’ai perdu mon premier-né, mon fils unique, il y a presque 32 ans. C’est encore comme si c’était hier. Je pense à lui tous les jours. Ce n’est pas naturel pour un parent d’enterrer son enfant. Personne ne connaît la douleur à moins d’avoir perdu un enfant lui-même. C’est un autre type de douleur. Je peux tenir une conversation et même rire, mais tout le temps, je crie derrière ma tête. Je pleure encore. Mes autres enfants sont grands et seuls. Je vivre seul. Les nuits sont les pires. Il y a des et si qui vous passent par la tête. Les vacances, la date de son décès et son anniversaire sont les plus difficiles à traverser. Il n’y a rien à quoi comparer cette douleur. C’est brutal. Il ne disparaît pas. J’essaie de le garder enfermé à l’arrière de ma tête mais de temps en temps, il s’échappe et coule sur mon visage.

Farah Davoodi, 34 ans

“J’ai récemment perdu ma mère le 29 août 2022. Elle avait 68 ans lorsqu’elle est décédée. Elle a perdu sa bataille contre deux types de cancer du lymphome. À ce stade, je ne pouvais pas vous dire lesquels (était-ce T- cellule ou cellule B ou les deux ?) parce que j’ai tout simplement renoncé à me souvenir de cette partie de sa vie et à me concentrer sur tout ce qu’elle représentait. La perte de ma mère est complètement mon identité maintenant. J’adore parler d’elle, mais en tant que personne Un ami l’a dit : “Bienvenue dans le club des parents morts”. Ma mère a immigré du Pérou aux États-Unis à la fin des années 70 pour poursuivre une carrière d’infirmière néonatale en soins intensifs. Elle et mon père ont connu de nombreuses difficultés tout au long de leur chemin vers leur rêve américain, mais ces cinq à dix dernières années ont eu l’impression que les choses tombaient dans l’eau. jusqu’à son diagnostic de cancer.

Aujourd’hui, un peu plus d’un an après son décès, nous essayons enfin d’avoir des enfants. C’est un processus déroutant lorsque votre corps ne fonctionne pas comme il devrait l’être. J’aurais aimé qu’elle soit là, mais je sais qu’elle me manquera encore plus quand viendra le temps d’avoir l’enfant (et j’espère que ce sera le cas). Ses connaissances sur tout ce qui concerne les bébés m’impressionnaient. Et j’ai absorbé autant que possible d’elle. Les petites choses que mes amis ont commentées il y a des années m’ont fait réaliser qu’elle m’avait appris plus que ce que je pensais savoir.”

Si vous souhaitez partager vos réflexions sur le deuil avec USA TODAY pour une éventuelle utilisation dans une future histoire, veuillez répondre à cette enquête. ici.