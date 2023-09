Comment Chucky est devenu mon ami jusqu’à la fin au HHN d’Universal

Il a fallu un ouragan dans le sud de la Californie pour me faire sacrifier le sommeil nécessaire pour me gaver tout le temps. Un jeu d’enfant et Chucky franchise en un seul week-end – un élément crucial pour me préparer à affronter ma plus grande peur d’enfance dans le cadre de Nuits d’horreur d’Halloween à Universal Studios-Orlando.

C’est vrai, l’impossible s’est finalement produit – non, pas l’ouragan à Los Angeles, mais mon inévitable confrontation avec Chucky, la poupée tueuse. L’horreur est l’un de mes plus grands amours dans toute la bonté de son sous-genre ; slashers, horreur corporelle, images trouvées, folk, paranormal, sorcellerie et clowns – je suis tout à fait d’accord avec tout cela. Des poupées ? Je courais en criant comme je le faisais quand j’avais trois ou quatre ans et j’étais obligé de m’asseoir devant le lit de Tom Holland. Un jeu d’enfant. J’avais des cousins ​​adolescents qui montaient des films d’horreur lorsqu’ils se retrouvaient coincés avec les petits lors des fêtes de famille. Curieusement, quand ils enfilent Visages de la mort J’allais bien, mais Chucky ? Au moment où la baby-sitter s’est envolée par la fenêtre, la création de Don Mancini (exprimée de manière mémorable par Brad Dourif) a permis à mes parents d’économiser de l’argent, car à partir de ce moment-là, ils n’ont plus jamais eu à m’acheter de poupées en porcelaine, de marionnettes en bois ou de bébés en plastique aux grands yeux. Barbies et princesses Disney à petite échelle rien que pour moi !

Au fil des années, j’avais esquivé Chucky lors des Halloween Horror Nights ; il avait une section dans quelques maisons Titans of Terror et des expériences de tournée de studios que je traversais les yeux fermés. Même en dehors des événements hantés ou d’Halloween, je devrais lutter contre l’envie de donner un coup de pied à toute personne déguisée en Chucky. Bizarrement, j’ai réussi à regarder La fiancée de Chucky et Graine de Chucky pour tenter de surmonter ma peur, car la franchise s’orientait davantage vers la voie de l’horreur comique sombre à ce moment-là, mais cela n’a pas vraiment fonctionné. Les cauchemars revenaient, toujours ceux où je fuyais Chucky dans une décharge ou dans la maison de mon enfance où il était assis immobile et soudain il se retrouvait sous le lit.

C’était ridicule, je l’admets, mais les choses ont changé quand La Conjuration Annabelle de l’univers est arrivée. Soudain, je pouvais gérer l’horreur des poupées dans le sens où elles semblaient être les seuls films d’horreur qui m’effrayaient de manière amusante. Le reste du genre de l’horreur, je l’appréciais simplement et j’étais parfois effrayé (grâce à Visages de la mort, Je suppose). Puis vint M3gan, le cauchemar hilarant et violent du meilleur ami de l’IA d’Akela Cooper, qui a vraiment changé les choses au point où je suis devenu notre icône gay dansante. Alors, quand Chucky a annoncé sa maison hantée aux Halloween Horror Nights d’Universal Studios l’automne dernier, je me suis dit pourquoi ne pas enfin affronter la poupée qui avait tout déclenché.

C’était il y a un an – et bien sûr, j’ai repoussé la frénésie jusqu’à ce que ma maison à Los Angeles soit soumise à une alerte d’ouragan massive que j’étais tellement anxieuse que j’ai envisagé de demander à mon médecin d’augmenter ma dose de Lexapro. Peut-être que me tourner vers l’horreur était un moyen de m’aider à faire face à l’inimaginable comme cela avait été le cas toute ma vie. Heureusement, l’ouragan n’a finalement pas été si grave une fois qu’il a touché terre, mais canaliser ce stress pour me concentrer sur ma peur de Chucky a fini par être vraiment amusant. L’original Un jeu d’enfant est un film d’horreur froid comme la pierre, avec de la tension et qui révèle une montée en puissance, acte par acte. Curieusement, je me suis retrouvé à reconnaître des tics que j’avais développés, comme avoir peur de m’asseoir sur le siège passager alors que personne n’était sur la banquette arrière dans le noir (Chucky est si habile à monter dans les voitures), ou de s’aventurer trop près des fenêtres en faisant du babysitting. , ou la peur générale de voir mon âme prendre par une poupée. (L’un des premiers courts métrages sur lequel mon mari et moi avons créé des liens était celui de Rodrigo Blaas. Alma à cause de cette peur partagée. Je pense que c’est la dernière fois que j’ai vraiment eu peur d’un film de poupées.)

Le reste de la Un jeu d’enfant les films ont frappé les notes de suite d’horreur comme prévu, mais c’était celui de Mancini La fiancée de Chucky-à-Chucky-le pipeline de la série qui a fait de moi un grand fan. Moi? Trente ans après que Chucky ait gâché mon sommeil d’enfant, ruiné les allées des magasins de jouets et ruiné l’idée de porter des rayures avec une salopette. Soudain, j’ai trouvé la famille démente de Chucky et Tiffany attachante et je suis tombée amoureuse de Glen/Glenda ; J’ai aussi apprécié le caractère méta des films qui établissent leurs propres règles d’univers ludiques. Jennifer Tilly comme elle-même et Tiffany est un tour de force dans chaque film et épisode dans lequel la reine du genre apparaît. Et les nouveaux enfants de Syfy Chucky les séries ont également conquis mon cœur. Le spectacle a une esthétique tellement définie (avec de grands Hannibal vibes, une série sur laquelle Mancini a travaillé avec Bryan Fuller) et un ton singulier, motivé par la gestion habile par Mancini de son horreur sombre et comique et par des rappels et des mises en place mythologiques épanouissants. Je l’adore et j’ai hâte saison trois le mois prochain.

Donc dans l’ensemble, vous penseriez que j’étais prêt, n’est-ce pas ? Eh bien, la semaine dernière, lors de l’ouverture des Halloween Horror Nights à Universal Studios Orlando, j’ai été invité à visiter l’événement et j’ai vécu l’expérience Chucky : compte ultime de victimes, La maison hantée d’Universal célébrant les meurtres emblématiques de Chucky tout au long de sa franchise et dans la série. En s’inspirant du principe de la série – et si Chucky pouvait mettre son âme dans plus d’une poupée ? – vous êtes conduit à travers une maison remplie d’attaques de poupées Chucky fidèles à l’écran et de rencontres qui m’ont laissé ébranlé, ri et crié. .

Voici la vidéo avec quelques spoilers maison pour HHN Orlando (avertissement de lumière stroboscopique pour ceux qui sont sensibles) :

Alors voilà ! je n’a pas ferme les yeux et a fait affrontez Charles Lee Ray de front. Est-ce qu’il m’a eu ? Clairement, oui. Ai-je encore peur ? À peine (peut-être qu’elle est née avec, peut-être que c’est Lexapro). Est-ce que je posséderais une poupée Chucky ? Non, le mieux que je puisse faire, c’est une peluche Hello Kitty Chucky. Chucky et moi sommes amis jusqu’à la fin ? Seulement si je peux l’emmener avec moi, bien sûr. Voyons si je réussis le deuxième tour au HHN d’Universal Studios Hollywood. Chucky maison, que je visiterai plus tard cette semaine.

Si vous êtes fan de Chucky et en réservant un voyage à Universal Studios Orlando pour Horror Nights, assurez-vous de vérifier Le terrain de jeu tordu de Chucky au Cabana Bay Resort, inspiré du milieu du siècle, ouvert aux clients qui y séjournent pour leurs voyages HHN.

Voici une galerie de cette expérience et un aperçu du parc à thème Chucky friandises que vous pouvez trouver pendant HHN.