Comment chronométrer parfaitement votre nouveau booster Covid spécifique à omicron

Les experts disent que la plupart des gens devraient recevoir le nouveau rappel dès que possible, en particulier avant la fin de l’automne et l’hiver, lorsque les cas devraient augmenter. L’année dernière, des cas ont commencé à monter en novembre, car le temps froid et sec a facilité la propagation du virus. Ils ont grimpé en flèche jusqu’à la fin de l’année, atteignant un pic vers la mi-janvier.

Si vous êtes un Américain de tous les jours en bonne santé qui n’a pas récemment eu Covid ou reçu une ancienne version du vaccin, coordinateur de la réponse Covid de la Maison Blanche Le Dr Ashish Jha dit que vous devriez fixer une date limite d’Halloween pour votre nouveau rappel.

“Pourquoi Halloween ? Parce que trois semaines après Halloween, c’est Thanksgiving, et il y a beaucoup de voyages, et vous voyez de la famille, et vous voyez des amis – et quelques semaines plus tard, ce sont les vacances”, a déclaré Jha au “In the Bubble avec Andy Slavitt” podcast plus tôt ce mois-ci.

Le shot reformulé de Pfizer est autorisé pour les personnes de 12 ans et plus. Le nouveau cliché de Moderna est destiné aux personnes de 18 ans et plus.

Si vous ressentez des effets secondaires du nouveau rappel, ils seront probablement familiers – similaires à vos précédentes expériences de vaccin Covid. Envisagez de vous libérer le lendemain de votre rendez-vous de rappel pour rester à la maison et vous reposer, au cas où des effets secondaires finiraient par vous frapper durement.

Vous pouvez viser à planifier votre rendez-vous un vendredi ou un samedi, en réservant au moins une date de week-end pour la récupération, si vous craignez de manquer du travail.

Vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe en même temps que votre rappel Covid en toute sécurité. Mais si vous pouvez vous permettre d’attendre, les experts recommandent de commencer par recevoir votre rappel et d’attendre pour vous faire vacciner contre la grippe fin octobre ou début novembre.