Comment Chris Smalls a formé le premier syndicat américain d’Amazon et quelle est la prochaine étape

Lorsque plus de 2 600 travailleurs d’un entrepôt de Staten Island, à New York, appelé JFK8, ont voté pour rejoindre le premier syndicat américain d’Amazon en avril, ce fut un moment historique. Mais ce n’était que la première étape d’une longue ascension vers un contrat. Une semaine après que le syndicat a remporté les élections à JFK8, Amazon a déposé 25 objections auprès du Conseil national des relations du travail, y compris des accusations selon lesquelles des dirigeants syndicaux auraient soudoyé des travailleurs avec de la marijuana et harcelé ceux qui ne soutenaient pas le syndicat. “Nous devions également faire en sorte que l’organisation soit le meilleur environnement pour nous mentalement. Nous jouions donc de la musique, distribuions de la nourriture, des livres, de l’herbe, tout ce qu’il fallait pour changer la culture du bâtiment”, a déclaré Chris Smalls, co-fondateur et président par intérim de l’Amazon Labour Union. Amazon a renvoyé Smalls de JFK8 en mars 2020 après avoir mené une grève pour faire pression sur l’entreprise pour qu’elle améliore ses protocoles de sécurité Covid. Amazon dit avoir reçu plusieurs avertissements pour avoir enfreint les directives de distanciation sociale. Quelques jours plus tard, un mémo interne a été divulgué dans lequel l’avocat général d’Amazon a qualifié Smalls de “ni intelligent ni articulé”. “Ce moment-là m’a motivé à continuer, vous savez, surtout après avoir été viré”, a déclaré Smalls. Au cours des cinq dernières semaines, Smalls et d’autres organisateurs de l’ALU de base ont riposté aux objections d’Amazon à la victoire du syndicat lors de témoignages publics. Les audiences se sont terminées lundi et le NLRB n’a pas encore rendu de décision. Pendant ce temps, dimanche dernier, des dizaines de travailleurs d’Amazon se sont rassemblés dans un autre entrepôt de New York, à Albany, devenant le dernier d’une série d’employés d’Amazon tentant de se syndiquer. Ces mouvements interviennent au milieu d’une récente vague d’organisations qui a également balayé d’autres grandes entreprises américaines, avec la formation des tout premiers syndicats chez Starbucks, Apple, Google, Microsoft, REI et Trader Joe’s.

Chris Smalls et Derrick Palmer au siège temporaire de l’Amazon Labour Union à Staten Island, New York, le 15 juin 2022. Katie Schoolov

“Le vrai travail commence définitivement maintenant”

CNBC s’est entretenu avec Smalls et son collègue fondateur d’ALU, Derrick Palmer, pour en savoir plus sur leur bataille et découvrir ce qui se passera ensuite si le syndicat est maintenu. “Le vrai travail commence définitivement maintenant”, a déclaré Smalls. “Nous devons amener cette entreprise à venir à la table des négociations, ce que nous savons qu’elle ne veut pas faire.” La victoire de l’ALU était particulièrement inhabituelle car il s’agit d’un petit syndicat indépendant, très différent des grands et puissants syndicats qui ont historiquement réussi dans les grandes entreprises et qui a collecté les cotisations de centaines de milliers de travailleurs. Le Retail, Wholesale and Department Store Union, qui représente quelque 100 000 membres américains, a dirigé plusieurs campagnes infructueuses pour syndiquer un autre entrepôt Amazon à Bessemer, en Alabama, ces derniers mois. Le syndicat a déposé 21 objections à la dernière défaite électorale. “Le RWDSU, c’est un syndicat établi, mais nous avons vu quelques failles dans leur plan de match”, a déclaré Palmer. “Si vous n’avez pas d’organisateurs à l’intérieur de l’établissement, il est difficile de garder le moral. Il est difficile de contrer ce que fait Amazon avec ces réunions avec un public captif.” Si le NLRB se prononce en faveur du syndicat, un comité de représentants et d’employés de l’ALU négociera avec les dirigeants d’Amazon, présentera des propositions et échangera des contre-offres jusqu’à ce que les deux parties parviennent à un accord. Atteindre un premier contrat prend généralement des mois, voire plus. “Souvent, les employeurs décident de vraiment retarder le processus pour le rendre difficile. Et parfois, j’ai été impliquée dans des campagnes où un premier processus de contrat pouvait prendre plusieurs années avant de l’obtenir”, a déclaré Sarita Gupta, co-auteur de “L’avenir dont nous avons besoin : s’organiser pour une meilleure démocratie au 21e siècle.” L’une des principales demandes que l’ALU prévoit d’apporter à la table de négociation est un salaire minimum de 30 $. Amazon affirme que son salaire horaire moyen est actuellement de 18 $, avec un minimum de 15 $. Le salaire minimum fédéral est de 7,25 $ et le minimum horaire de Walmart est de 12 $. La concurrence d’Amazon ensemble d’avantages sociaux comprend une couverture maladie le premier jour, un congé familial entièrement payé et un soutien pour les frais de scolarité. Mais Gupta dit que les organisateurs devraient recevoir une partie du crédit pour cela. “La direction d’Amazon n’y est pas arrivée toute seule. Comme oh, nous avons décidé soudainement d’augmenter les salaires. Il a fallu des mouvements, il a fallu des travailleurs sur leur lieu de travail pour s’organiser”, a déclaré Gupta. Dans un communiqué, Amazon a déclaré à CNBC: “Nos employés ont le choix d’adhérer ou non à un syndicat. Ils l’ont toujours fait. En tant qu’entreprise, nous ne pensons pas que les syndicats soient la meilleure réponse pour nos employés. Notre objectif reste de travailler directement avec notre équipe pour continuer à faire d’Amazon un endroit où il fait bon travailler.” Amazon n’a pas laissé CNBC entrer dans JFK8 pour cette histoire, mais nous a plutôt fait visiter EWR9, un entrepôt à Carteret, New Jersey. La semaine dernière, un travailleur est décédé à EWR9 lors de la ruée annuelle Prime Day. L’Administration de la sécurité et de la santé au travail inspecte le décès, bien qu’aucun détail n’ait été publié. L’OSHA enquête également sur les conditions de travail dans les entrepôts d’Amazon dans trois autres États.

L’entrée de l’entrepôt EWR9 d’Amazon à Carteret, New Jersey, est montrée le 15 juin 2022. Un travailleur d’Amazon est décédé à EWR9 lors de la ruée vers Prime Day le 13 juillet 2022. Katie Schoolov

Les travailleurs disent qu’ils sont confrontés à un rythme de travail exténuant, avec des limites strictes sur le nombre de “temps de travail” qu’ils peuvent accumuler, communément appelés TOT. Cela a été un problème dans les entrepôts massifs où il peut falloir plusieurs minutes pour se rendre aux toilettes à un terrain de football. Les travailleurs de JFK8 demandent plus de transparence sur la façon dont ils sont suivis et disciplinés pour TOT. “Vous entrez au travail un jour, ils disent:” Oh, nous suivons cela depuis si longtemps. ” Ils ont mis en place le TOT. Et puis c’est tout. Il n’y a pas de mot à dire, il n’y a pas de réfutation, il n’y a pas de plaider ma cause. C’est tout. Vous savez, ils vous sortent par la porte “, a déclaré Smalls. Amazon affirme qu’en 2021, seulement 0,4 % des employés ont été licenciés pour leur incapacité à effectuer le travail. Toujours, fuite interne une recherche de 2021 montre qu’Amazon a un taux de rotation de 159%, soit près du triple de celui du l’ensemble des secteurs du transport et de l’entreposage – ce qui signifie qu’il utilise l’équivalent de tous ses employés d’entrepôt plus d’une fois par an. Amazon a prédit qu’il “épuisera l’offre de main-d’œuvre disponible sur le réseau américain d’ici 2024”.

Marée montante