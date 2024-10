Comment Chris Jericho a construit sa propre marque de heavy metal

Quand Chris Jericho a lancé pour la première fois Fozzyil cherchait juste à s’amuser. Mais après quelques années, il s’est rendu compte que c’était quelque chose de plus sérieux qu’un simple groupe de reprises.

« Tout a changé dans une perspective bien plus grande que ce à quoi nous avions pensé lorsque nous avons commencé », raconte maintenant la légende de la lutte à UCR.

Fozzy est actuellement au milieu de sa tournée du 25e anniversaire, tandis que Jericho continue de se lancer dans une variété de projets en dehors de son passage sur le ring pour AEW, y compris son retour sur grand écran cette semaine (11 octobre) dans le dernier opus. de la série de films sanglants slasher Terrifiant.

Lors d’une récente conversation avec UCR, Jericho a partagé ses réflexions sur l’étape Fozzy, ainsi que certaines de ses chansons sous-estimées préférées de Kiss et quelques discussions sur la lutte.

Il est difficile de croire que nous sommes ici en train de parler du 25e anniversaire de Fozzy. J’aimerais entendre vos souvenirs des premiers jours et comment cela a finalement franchi une ligne et est devenu autre chose pour vous.

J’ai donc toujours joué dans des groupes depuis l’âge de 13 ou 14 ans. Bien avant de me lancer dans la lutte, je jouais dans des groupes de rock and roll. Mon groupe de lycée s’appelait Scimitar, vous connaissez l’épée incurvée qu’utilise Sinbad. Nous avons joué [iron] Des reprises de Maiden, Metallica et Megadeth et nous avions aussi beaucoup de nos propres trucs originaux. J’ai toujours aimé jouer. J’étais bassiste dans [the band] et j’ai chanté. J’ai quand même continué à me lancer dans la musique. Vers 1997 ou 1998, j’ai vraiment commencé à penser que je voulais monter quelque chose, faire une tournée, jouer quelques concerts et me concentrer davantage sur mon groupe. Cela m’a manqué, parce que la lutte est arrivée et cela m’a tenu très occupé, mais j’aimais toujours jouer. Il n’y a rien de tel que de jouer avec d’autres musiciens et de jouer une chanson que vous avez écrite ou une chanson que vous avez notée. C’est comme : « Wow, ça a l’air vraiment cool. »

Je viens de rencontrer Rich [Ward] dans les coulisses d’un show de la WCW à San Antonio. Il était là pour travailler avec Diamond Dallas Page et Stuck Mojo. Nous avons juste commencé à parler et nous nous sommes vraiment bien entendus. Je me disais : « Mec, je veux vraiment faire quelque chose et monter un groupe. » Alors il m’a dit : « Pourquoi ne viens-tu pas à Atlanta ? J’ai ce projet parallèle que je fais avec n’importe qui en ville appelé Fozzy Osbourne et nous jouons juste des reprises et nous amusons. C’est essentiellement comme ça que tout a commencé. Nous avons fait quelques spectacles [using that name] et ça a vraiment fonctionné. Dès le départ, c’était quelque chose qui avait de l’intérêt, car Stuck Mojo était très populaire sur la scène underground et Jericho était populaire à la WCW. J’étais sur le point de rejoindre la WWE, donc c’était vraiment le bon moment pour monter un groupe. Pendant les deux premières années, nous avions évidemment le scénario, qui était une sorte de chose du genre Spinal Tap / Blues Brothers / Travelling Wilburys. Je me souviens du jour où nous avons décidé de changer. Nous avons fait le Spectacle de Howard Stern et à l’époque, Howard [had a band] a appelé les Losers et il a affirmé que son groupe était meilleur que n’importe quel groupe de célébrités.

C’est à ce moment-là que je me suis dit : « Nous devons y aller comme nous-mêmes. Nous ne pouvons pas y entrer en tant que personnages et nous devons jouer un original. C’est donc ce jour-là que nous avons décidé : « Faisons tous les trucs originaux, abandonnons le scénario et les personnages. C’était en 2002, donc pendant deux années sur 25, nous avions une ambiance différente. Ensuite, nous avons commencé à faire tous nos trucs originaux. En 2010, Rich et moi avons dit : « Faisons de cela une activité à plein temps et allons-y vraiment. Avance rapide jusqu’en 2017, lorsque le Judas Le disque est sorti, c’est à ce moment-là que nous sommes devenus un groupe de radio. Nous voilà désormais avec sept singles radio top 10 et un disque d’or. Soudain, tout a changé dans une perspective bien plus grande que celle à laquelle nous avions pensé lorsque nous avons débuté.

Je me demandais à quel point vous aviez en vue à l’époque que Fozzy puisse un jour être quelque chose comme ça.

Je veux dire, tu ne fais jamais rien à moitié. Dès le départ, nous avons fait un faux documentaire sur Fozzy qui était sur MTV et qui a été diffusé, je ne sais pas, 20 fois. Ozzy [Osbourne] et Zakk Wylde et ces gars-là, quand ils étaient en tournée, adoraient le regarder. Nous avons donc toujours eu une certaine acceptation par le grand public. Mais quand nous avons vraiment commencé à être diffusés à la radio — lorsque Judas est passé à la radio et est passé au numéro 5 — je n’ai jamais réalisé à quel point la radio rock était importante, jusqu’à ce que nous commencions à être diffusés. Soudain, cela a tout changé et est devenu un très grand succès. Nous avions bien fait, mais avant cela, c’était complètement différent quand Judas a commencé. Je pense que c’est à ce moment-là que l’ère moderne de Fozzy a commencé, et c’est là où nous en sommes actuellement, où le groupe est plus grand que jamais. Je veux dire, nous venons d’attirer la plus grande foule que nous ayons jamais eue, le plus grand nombre de billets que nous ayons jamais vendus en tant que groupe tête d’affiche, en Angleterre. Cela nous a époustouflés de voir comment le groupe continue de se développer.

Chaque fois que je parle à Bruce Kulick, il est aux anges de ce que vous faites avec votre hommage à Kiss, Kuarantine. Les fans apprécient que vous soyez là pour perpétuer cette époque de la musique Kiss. Pour vous, quelle est une chanson ou même une chanson de cette époque que vous considérez comme sous-estimée ?

Nous en avons enregistré un grand nombre. « Heart of Chrome » est incroyable. « Turn on the Night » serait un énorme succès, mais Paul a déclaré que dans les années 80, la radio considérait Kiss comme des dinosaures et qu’ils ne passaient pas beaucoup Kiss à la radio. Je pense que « Heaven’s on Fire » est l’une des chansons les mieux écrites des années 80, point final. Mais si vous parcourez simplement les enregistrements, Vengeance« Cœur de Chrome ». Chaud à l’ombre« Silver Spoon », nous avons fait ces deux chansons avec Kuarantine. Des nuits folles« Turn on the Night » et « Good Girl Gone Bad », qui vient d’entrer dans le Top 10 pour nous, est un morceau génial que personne ne connaît vraiment. « Qui veut être seul » est incroyable. « Euh! All Night »est incroyable.

La liste est longue. « Under the Gun », je veux dire, vous pouvez simplement en jeter et ils sont probablement plutôt bons. Les gens ne réalisent pas non plus à quel point Kiss est technique. Ces chansons des années 80 comportent beaucoup de passages assez difficiles. Nous en avons laissé tomber certains parce qu’ils étaient difficiles à jouer en live. « L’amour est une arme mortelle » est difficile à jouer. « Tu ne dois pas », un grand gène [Simmons] chanson que personne ne connaît vraiment Vengeance est difficile à jouer en live. Ensuite, nous avons ajouté « All Hell’s Breakin’ Loose », « Let’s Put the X in Sex », quelle chanson amusante et loufoque, mais elle est vraiment géniale. C’est tellement amusant de jouer en live. Kuarantine est une toute autre chose et nous adorons le faire, parce que c’est juste amusant, la musique est géniale et les ressources sont illimitées. Nous pourrions enregistrer 50 chansons supplémentaires à partir de ces disques et il nous en reste encore quelques-unes à faire.

Du côté de la lutte, lorsque vous développez un gimmick comme le Learning Tree, combien de temps résistez-vous à la tentation de le changer ou de l’abandonner ?

Ce n’est pas vraiment une tentation, il s’agit simplement de savoir quand le faire. Je pense que la tentation est d’essayer de s’y accrocher encore un peu, parce que c’est toujours difficile à réinventer, mais il faut le faire. Vous savez, Learning Tree est arrivé, un peu comme une f–k you pour les haineux d’Internet qui ont ensuite compris et les gens qui le détestaient, maintenant ils l’adorent. Certains d’entre eux qui détestaient ça, le détestent encore plus, mais ce n’est pas grave. C’est l’idée, non ? Je n’ai jamais de problème à tenter ma chance et à réinventer.

C’est Kiss, c’est le [Rolling] Stones, U2, Led Zeppelin, Guns N’ Roses, tout groupe qui a cette longévité change. Il faut changer de musique et essayer de nouvelles choses, à moins que vous ne soyez AC/DC, auquel cas vous pouvez jouer la même chanson une centaine de fois différentes et elles sont toutes géniales. Je suis un grand fan d’AC/DC. Mais la plupart des groupes et des artistes ne peuvent pas durer 40 ou 50 ans en faisant la même chose. Vous devez le changer. Je n’ai jamais eu de problème à faire ça et je n’ai aucun problème à le faire maintenant. Je sais quand le faire – mon instinct me le dit – et ensuite vous proposez quelque chose de différent. C’est le défi.

Dans quelle mesure pensez-vous qu’AEW a besoin de quelque chose comme The Bloodline, un gadget qui frappe à l’échelle nationale pour faire passer les choses au niveau supérieur ? À votre avis, à quel point le Diable était-il proche d’être quelque chose comme ça ?

Tout le monde a besoin d’une histoire comme celle-là. Vous savez, nous avons eu des versions de ces histoires qui ont vraiment trouvé un écho. Je pense que l’histoire de Swerve Strickland / Hangman Page en est un excellent exemple. Mais c’est le secret. Vous écrivez une histoire et les gens l’aiment et cela se connecte ou non. Mais ceux qui fonctionnent, vous vous concentrez dessus. Ceux qui ne le font pas, vous proposez de nouvelles idées. C’est le secret de la lutte. C’est une narration. Il ne s’agit pas de mouvements tape-à-l’œil, de bangers et tout ce genre de choses, il s’agit de raconter des histoires et de créer quelque chose que les gens ressentent et auquel ils s’identifient. Si vous y parvenez, ils seront très intéressés. Cela vaut pour n’importe quoi. Cela vaut pour un grand film, un grand groupe de rock and roll, peu importe dans le secteur du divertissement et du spectacle. Si vous pouvez vous connecter avec le public, vous aurez toujours un concert, si vous pouvez faire ressentir quelque chose aux gens et les enthousiasmer pour ce que vous faites, ils seront toujours là pour vous soutenir.

À la WWE, les petits gars ne s’en remettaient presque jamais. Dans AEW, cela semble être le contraire. Pourquoi pensez-vous que des gars comme Brian Cage, Powerhouse Hobbs, Lance Archer et même Wardlow, pour la plupart, ne se retrouvent pas en vedette ? Pendant ce temps, des gens comme Brian Danielson, les Young Bucks et Orange Cassidy ont tous bénéficié d’énormes efforts.

Les gars que vous venez de mentionner connaissent tous vraiment leurs personnages et ils sont tous en contact avec le public. Les gars que vous avez mentionnés plus tôt, ce n’est pas qu’ils ne se connectent pas avec le public, mais le business a changé. La taille ne fait vraiment aucune différence et cela n’a jamais vraiment fait de différence. Au début, lorsque j’ai commencé, c’était peut-être le cas. Mais j’étais [doing] Main Events partout où je suis allé et j’ai 5 »11. J’avais 220 ans à l’époque et c’était l’époque de vos géants de six pieds huit pouces. C’est bien d’être grand, mais il faut être divertissant et comprendre. Hulk Hogan était le meilleur pour ça, mais Randy Savage faisait ma taille et il était encore plus excitant. Il a toujours été question de narration, de personnages et de connexion avec le public. Maintenant, c’est juste plus répandu. Les gars ne sont plus aussi grands, c’est juste la façon dont le business a changé. Mais c’est toujours la même chose que ça a toujours été. Vous devez vous connecter avec le public et si vous y parvenez, vous vous en sortirez.