Êtes-vous nouveau dans le sport du football? Avez-vous attrapé la fièvre de la Coupe du monde quadriennale et souhaitez-vous maintenir votre intérêt pour le jeu? Vous regardez le foot toute l’année avec désinvolture, mais vous voulez faire passer votre soutien au niveau supérieur ? Ensuite, vous devez savoir comment choisir une équipe de football à soutenir – et nous sommes là pour vous aider.

Choisir une équipe à soutenir peut être une lourde tâche. La légende française et de Manchester United, Eric Cantona, aurait déclaré: “Vous pouvez changer votre femme, votre politique, votre religion, mais vous ne pouvez jamais changer votre équipe de football préférée.” Ce n’est pas assez aussi terrible que tout cela, mais il est vrai que les montagnes russes d’émotions et de souvenirs que vous vivez varieront énormément en fonction de la personne derrière laquelle vous mettez votre poids.

Voici donc une liste pratique de choses à faire – et à ne pas faire – lorsque vous choisissez l’équipe de football à soutenir.

Equipes internationales

Cette facette du football mondial est facile à aborder. Pour être simple, choisissez simplement votre pays d’origine, celui dans lequel vous vivez ou auquel vous vous sentez le plus étroitement associé, ou avec lequel vous avez un héritage familial. Cela peut être difficile si vous venez d’une petite nation ou d’une nation qui n’est pas une puissance mondiale traditionnelle, mais il y a toujours une immense signification dans le jeu international – même si votre équipe ne remportera jamais la Coupe du monde.

Pour les fans les plus branchés, il existe un segment souvent négligé du jeu international qui peut être attrayant. Il existe des équipes représentant des États, des peuples et des régions qui ne sont pas reconnus par la FIFA. Généralement supervisées par l’organisation CONIFA, ces équipes représentent des endroits comme le Tibet, Hawai’i et le Yorkshire. Ils ont même leur propre compétition de Coupe du monde !

Alors trouvez l’équipe nationale qui vous représente le mieux, agitez ce drapeau et profitez de la balade !

Comment choisir une équipe de football à soutenir

Choisir un club soutenir est une décision beaucoup plus nuancée et importante. Il existe des milliers et des milliers de clubs à travers le monde, et le football de club est joué beaucoup plus souvent que le jeu international. Il y a donc plus de matchs à regarder, dans plus de compétitions, à plus de moments tout au long de l’année. Et cela signifie plus de chances de gloire… et de misère.

Voici donc quelques conseils pour vous aider à trouver votre partenaire idéal :

Emplacement, emplacement, emplacement

Je ne saurais trop insister là-dessus, mais il n’y a peut-être pas de meilleure application à l’expression «soutenez votre section locale» que le football. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, il y a très probablement un club pour hommes et/ou femmes adultes à une distance raisonnable en voiture.

Oui – suivre un club massif dans l’une des ligues majeures du monde est une poursuite amusante. Mais il n’y a absolument rien qui se compare à assister en personne et à faire partie de l’atmosphère et de la culture d’un club. Les amitiés et les souvenirs que vous créez en soutenant votre club local peuvent changer votre vie (cela a certainement changé la mienne – j’ai rencontré ma femme lors d’un match des Strikers de Fort Lauderdale).

Et s’il vous arrive d’avoir la chance d’avoir une ou plusieurs équipes professionnelles majeures dans votre région immédiate, c’est très bien aussi ! Entre la MLS, l’USL et la NISA, 86 équipes professionnelles jouent (y compris les équipes d’expansion annoncées) à travers les États-Unis. Du côté féminin, la NWSL propose 12 équipes avec les numéros 13 et 14 en route bientôt, et la Super League USL arrivera bientôt, amenant plus d’équipes professionnelles féminines à travers le pays.

Et au-delà des niveaux professionnels, il existe des centaines, voire des milliers, de clubs amateurs répartis sur tout le continent dans des ligues telles que la NPSL, l’USL2, l’UPSL et d’autres, dont beaucoup présentent un talent formidable et de superbes ambiances de jeu. Comme cela a été prouvé dans des endroits comme Detroit et Chattanooga, lorsque la communauté se manifeste en force et soutient un club, même une petite équipe amateur peut avoir une atmosphère et une culture qui rivalisent avec de plus grandes tenues professionnelles.

Alors trouvez votre club le plus proche et jetez-y un coup d’œil – même s’il ne s’agit que d’une équipe de niveau amateur qui se promène dans un parc local. Cela peut être incroyablement gratifiant. Et si ce club est une équipe nationale de niveau inférieur aux États-Unis, le plus souvent, ils besoin ton soutien. Acheter des billets, regarder des matchs, même être prêt à porter un t-shirt en ville pour faire passer le mot peut faire beaucoup pour un club.

Liens familiaux : comment choisir une équipe de football à soutenir

Bien que vous soyez vous-même nouveau à vous lancer dans le soutien d’un club, vous avez très probablement quelqu’un dans votre famille ou votre cercle d’amis qui le fait déjà. De nombreuses personnes héritent de leur club de leurs parents ou d’autres membres de la famille, et le soutien générationnel est ce qui motive la base de soutien à long terme des clubs. Le fandom sportif est l’une des plus grandes expériences de liaison que la famille et les amis aient eu au cours des deux derniers siècles dans le développement humain.

De plus, avoir un réseau d’autres personnes, ou même un seul ami, pour s’impliquer dans le soutien d’un club est incroyablement bénéfique. Avoir à cœur de devenir un super fan de Shimizu S-Pulse et de se coucher tard pour regarder la J2 League, c’est cool. Mais sans personne avec qui se connecter, cela pourrait être une entreprise moins que gratifiante. Bien sûr, dans le monde moderne, il est plus facile que jamais de contacter des personnes du monde entier en ligne, mais avoir une équipe en personne avec qui partager l’expérience est un cran au-dessus.

Trouvez un club qui vous parle

Certaines personnes disent que le sport devrait être du sport et qu’il faut laisser la politique en dehors. Mais ces deux domaines de la vie sont souvent intrinsèquement liés au niveau le plus élémentaire.

De nombreux clubs – ou leur(s) propriétaire(s) – sont francs dans leur soutien à des causes au-delà du terrain. Les droits de l’homme, l’inclusion LQBTQ+, l’opposition à la guerre, le rejet du mercantilisme obscène dans le jeu moderne – ce sont parmi les problèmes auxquels de nombreux clubs s’attaquent publiquement.

Bien sûr, il existe souvent d’autres activités, plus bénignes sur le plan politique, auxquelles participent des clubs. Soutenir des organisations caritatives locales, fournir des fournitures aux écoliers, visiter des hôpitaux et d’autres types d’engagement communautaire. Examinez les façons dont un club tend la main à sa communauté et voyez si c’est quelque chose que vous pouvez vous-même soutenir. D’un autre côté, surveillez les drapeaux rouges – la façon dont un club traite ses supporters et sa communauté. Par exemple, vous ne voudrez peut-être pas vous embarquer dans un club qui surcharge ses fans et soutient quelque chose comme la Super League européenne.

Repérer les supporters

La plupart des clubs ont un ou plusieurs groupes de supporters organisés. Pour le meilleur ou pour le pire, ces fans peuvent souvent peindre une grande partie de l’image d’un club. Cherchez les supporters d’un club potentiel. Consultez leurs canaux de médias sociaux et leur site Web. Voyez ce qu’ils font, quand ils se rassemblent – et ce elles ou ils Support. Même si un club lui-même ne s’engage pas activement dans des positions politiques ou culturelles, les supporters le font souvent beaucoup, et cela peut certainement indiquer si vous souhaitez ou non être associé à ce club.

Même si vous cherchez à soutenir une équipe étrangère, il y a très souvent des groupes de supporters locaux dans votre région qui se réunissent pour regarder des matchs. Que ce soit pour un club local ou lointain, il existe des opportunités pour des soirées de surveillance, des voyages en voiture, des hayons et d’autres sorties sociales, donc vous voulez vraiment voir s’il y a un groupe de personnes partageant les mêmes idées que vous pouvez rejoindre pour soutenir ensemble !

Choisir pour l’esthétique

Cela peut sembler anodin, mais l’aspect visuel d’un club fait partie intégrante de son identité, et en tant que supporter, il devient inévitablement une partie de ton identité. Et une conception de badge médiocre ou des kits extravagants peuvent facilement être une sortie (il suffit de demander aux fans de Leeds et à d’autres qui se sont révoltés contre les changements de marque de club dans le passé).

A défaut, trouvez un club avec des couleurs et une esthétique globale qui vous plaisent. Quand j’étais plus jeune, je me suis retrouvé à soutenir les Wolves et le Club América après avoir parcouru les ligues de la FIFA en choisissant une équipe pour le mode carrière et j’aimais leurs logos le mieux.

Ce ne sont là que quelques-unes des choses que vous devriez faire pour vous aider à trouver un club. Mais il y a aussi quelques choses à essayer et à éviter :

Ne soyez pas un chasseur de gloire

Il peut être tentant de simplement s’accrocher à un gagnant pérenne. Ne le faites pas. Ne soyez pas cette personne.

Si vous avez une raison légitime de vouloir vous placer derrière un club comme le Real Madrid, Boca Juniors ou Manchester United, alors foncez ! Ce sont de merveilleuses équipes historiques avec de riches bases de fans et des cultures de club. De plus, il est très facile de trouver du matériel d’équipe et de se tenir au courant de l’actualité d’un grand club. Mais ne le faites pas simplement parce qu’ils ont des pièces pleines de trophées et des montagnes d’argent à leur disposition.

Bien sûr, dans de nombreuses ligues, il n’y a que quelques équipes qui ont une chance réaliste de remporter un championnat, mais ne choisissez pas simplement une équipe qui vit en haut du tableau pour cette seule raison. La joie de gagner n’est pas aussi douce si elle a été goûtée à chaque cérémonie de trophée à travers le monde dans une chemise de couleur différente chaque année. Restez avec un club, même dans les moments difficiles.

Soutenez un club, pas des joueurs

Il y a certainement plus que quelques joueurs de classe mondiale et des personnalités passionnantes qui sont une joie à suivre, mais ne changez pas d’allégeance à votre club quand ils le font. Le nombre de soi-disant “supporters” d’équipes telles que le Paris Saint-Germain et la Juventus a explosé ces dernières années lorsque Messi et Ronaldo (brièvement, dans son cas) se sont inscrits dans ces clubs, et franchement, c’est un peu farfelu.

Les joueurs, les managers et les propriétaires vont et viennent. Mais un club, ses supporters et sa communauté sont éternels. C’est cool si un certain joueur est votre porte d’entrée vers un club, mais restez dans les parages une fois qu’il est parti !

Club > Ligue

Ne soyez pas un “Eurosnob”. Ou MLS-snob, ou Brasileirão-snob, etc. Qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, tout simplement, ne renvoyez pas purement et simplement un club parce qu’il ne joue pas à ce que vous considérez comme un niveau digne.

Comme indiqué ci-dessus dans la section “soutien local”, tomber amoureux d’un club peut être une expérience merveilleuse et extrêmement enrichissante – même si ce club est une équipe locale de la ligue du dimanche. Même si un club et/ou sa ligue semblent sommaires et éventuellement voués à l’échec, ne laissez pas cela vous arrêter nécessairement. Des moments qui changent la vie peuvent vous attendre même si vous n’arrivez qu’à un seul match et ensuite, malheureusement, un club se replie. Votre soutien peut faire la différence entre un club qui échoue finalement à ses débuts et survivre pour devenir un jour une pierre de touche culturelle pour des générations.

Et dans le monde connecté d’aujourd’hui, il peut être aussi facile de suivre votre équipe NPSL locale que celle d’une équipe de Premier League ou de MLS. Chaque club professionnel aux États-Unis a tous ses matchs disponibles en streaming et/ou à la télévision, et de nombreuses équipes amateurs diffusent des matchs et fournissent également des mises à jour en direct sur les réseaux sociaux.

De plus, rappelez-vous que même si un club aura finalement une place spéciale dans votre cœur au-dessus de tous les autres, il est normal d’en suivre plus d’un. Bien que le football soit l’un des seuls sports où les clubs du monde entier peuvent théoriquement s’affronter dans des matchs de compétition (par le biais de tournois continentaux et de la Coupe du monde des clubs), il est incroyablement peu probable que votre équipe USL locale et Tottenham s’affrontent, forçant vous mettre en conflit d’intérêts.

Il n’y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de procéder, mais nous espérons que ces informations vous aideront à choisir une équipe de football à soutenir. En fin de compte, il s’agit de profiter du jeu, et suivre une équipe est la meilleure façon de le faire !