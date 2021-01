Certaines adresses de référence sont régulièrement évoquées lorsqu’il s’agit de trouver le cadre idéal pour jouer à la roulette ou aux jeux de machines à sous. Aussi bien en France qu’en Belgique comme un peu partout en Europe, de nombreux Casinos accueillent du public de tous horizons. Si choisir son casino de préférence pour jouer est généralement facile, le choix est moins évident lorsqu’il s’agit de casinos en ligne. Il faut pouvoir arbitrer entre les plusieurs sites de jeux aux offres diverses.

Nous vous proposons quelques clés pour vous assurer de faire le meilleur choix de casino en ligne.

Le temps d’une recherche sérieuse

La passion et l’envie de jouer ne doivent pas l’emporter sur la raison. Donnez-vous le temps d’effectuer une enquête sérieuse sur les diverses offres de casinos en ligne qui abondent sur internet de nos jours. Pour choisir un casino en ligne, il faut miser d’abord sur la réputation et la fiabilité du site.

En effet, plusieurs sites de jeux en ligne à la réputation douteuse peuvent vous faire perdre beaucoup d’argent. C’est pourquoi, ne soyez pas trop pressé. Renseignez-vous sur le site auprès de connaisseurs. Certains éléments comme la réputation du site, les licences, le service à la clientèle, le paiement ainsi que le taux de distribution méritent toute votre attention. Ils vous permettent de vous assurer du sérieux du site sur lequel vous comptez vous inscrire.

Les critères d’un choix judicieux

En général, il est préférable d’opter pour un casino qui existe depuis plusieurs années. Les sites récents n’ont sans doute pas eu le temps de faire leurs preuves et vous n’avez pas les moyens d’attester de leur sérieux. Mais la longévité du site n’est pas forcément gage de sa popularité ou de la qualité de ses services. En consultant les « Casino Industry Awards », prix décernés aux meilleurs casinos en ligne, vous tomberez inévitablement sur les meilleurs dans le domaine.

Par ailleurs, les casinos en ligne disposant d’une licence européenne sont nettement plus rassurants pour les joueurs, puisqu’ils se plient forcément à la législation en vigueur. Si en plus le service à la clientèle est sérieux et optimal, il s’agit probablement d’un casino de haute réputation. Un service clientèle est optimal s’il est disponible et accessible facilement pour le client qui souhaite avoir des renseignements ou une quelconque assistance.

Autres critères importants

Le taux de redistribution vous permet de savoir s’il s’agit d’un casino offrant des possibilités raisonnables de gains. Les taux jugés intéressants se situent entre 95% et 98%. Si le taux de redistribution est plus bas ou si le site où vous comptez vous inscrire n’affiche pas une telle information, alors vos chances de gagner sont plutôt minimes.

Pour ceux qui utilisent les bonus, vous pouvez vérifier les conditions et les types de bonus proposés par le site sur lequel vous comptez vous inscrire. Si les bonus sont important et les conditions de mises acceptables, cela peut être intéressant.

Enfin les moyens de paiement acceptés et les méthodes de retrait de gains sont entre autres aspects à prendre en compte avant d’opter pour un casino en ligne.