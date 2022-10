Comment choisir les produits d’époque

Le coût, la sécurité, le confort et l’impact environnemental peuvent aider à guider les choix personnels.



Chaque jour, plus de 300 millions de personnes dans le monde ont leurs règles. Pourtant, les coûts élevés des produits d’époque continuent d’être un problème pour beaucoup. Ces coûts ne sont pas seulement financiers (bien que l’équité périodique soit un problème sérieux qui n’est en grande partie pas résolu aux États-Unis) ; il faut également tenir compte des coûts environnementaux, de santé et de sécurité.

Alors que les produits hygiéniques jetables à usage unique comme les serviettes hygiéniques et les tampons constituent la majorité des marché mondial de plusieurs milliards de dollars, les produits réutilisables comme les tasses (insérées dans le vagin pour recueillir le sang) et les culottes menstruelles (sous-vêtements absorbants) commencent à gagner en popularité. Récemment, mon équipe a jeté un regard révélateur sur les données des produits en matière de coût, de santé et de sécurité, de confort et de satisfaction, et d’impacts environnementaux aux États-Unis.

Combien coûtent les produits menstruels ?

L’Ecosse est le premier pays pour offrir des produits menstruels gratuits à tous ceux qui en ont besoin. Aux États-Unis, le coût initial est le moins cher pour les serviettes, suivi des tampons – bien que les prix de ces produits augmenté de près de 10 % dans la dernière année. Les coupes et culottes menstruelles réutilisables sont plus chères au départ. Les tasses commencent à offrir des économies de coûts d’environ un an.

Quelques facteurs à considérer avec les réutilisables :

Vous devrez peut-être essayer plus d’une coupe menstruelle pour trouver votre forme, ou vous voudrez peut-être en avoir plus d’une sous la main. Les économies augmentent au fur et à mesure que vos règles durent longtemps, ce qui peut aller de deux à 10 ans avec de bons soins.

Les culottes menstruelles ont une capacité d’absorption variable, vous pouvez donc choisir de mélanger et assortir les produits en fonction du flux menstruel. Par exemple, vous pouvez utiliser une culotte menstruelle les jours légers ou en combinaison avec des tampons ou des coupes les jours plus lourds. En outre, ils peuvent être utiles pour d’autres raisons, comme un écoulement ou une légère incontinence urinaire.

Votre kilométrage peut varier, comme on dit, mais consultez le tableau ci-dessous pour une comparaison approximative des coûts des produits d’époque.

Produit Coût par an Coût par article Coût sur quatre ans Serviettes jetables 40 $ (en supposant que les gens utilisent 20 serviettes par cycle) 160 $ Tampons jetables 60 $ (en supposant que les gens utilisent 20 tampons par cycle) 240 $ Gobelet menstruel réutilisable 20 $ à 40 $ par tasse, soit 60 $ à 120 $ (en supposant que les gens achètent trois tasses à faire pivoter) 60 $ à 120 $ (plus si une tasse ne dure pas les quatre années complètes) Culotte menstruelle réutilisable 10$ à 35$ par culotte Pas clair, car le nombre de culottes nécessaires et leur durée de vie dépendent de la façon dont vous choisissez de les utiliser.

Santé et sécurité des produits d’époque

Exposition à long terme à des niveaux élevés de contaminants toxiques appelés dioxines peut causer des cancers et d’autres problèmes de santé. Des dioxines peuvent se former lorsque l’eau de Javel est utilisée sur les produits de pâtes et papiers qui entrent dans les serviettes et les tampons. La plupart des gens ne sont pas exposés à des niveaux suffisamment élevés pour nuire à la santé.

Au fil des ans, les fabricants ont modifié le processus de blanchiment pour minimiser les dioxines dans ces produits. Les niveaux de dioxine dans les tampons sont bien inférieur aux limites de la FDA, et même plus faible qu’en cas d’exposition par l’alimentation. Les coupes menstruelles ne contiennent pas de dioxines, car elles sont généralement fabriquées en silicone de qualité médicale ; les culottes menstruelles non plus (mais vérifiez qu’elles sont exemptes de produits chimiques connus sous le nom de PFAS).

L’autre risque de certains produits menstruels est le syndrome de choc toxique (SCT), une maladie potentiellement mortelle liée à une toxine fabriquée par certaines bactéries. Le SCT survient chez environ 1 personne menstruée sur 100 000 aux Etats-Unis. Les rapports de TSS avec l’utilisation d’une cup menstruelle sont encore plus rares. Il est principalement lié à l’utilisation de tampons très absorbants.

En raison des changements dans la fabrication des tampons, les cas de SCT ont diminué. Réduisez votre risque de SCT en ne laissant pas les tampons pendant plus de huit heures ou les coupes menstruelles pendant plus de 12 heures. Selon votre débit, vous devrez peut-être changer plus tôt pour éviter les fuites.

Confort et satisfaction avec les produits d’époque

La plupart des gens peuvent utiliser des tampons ou des coupes indépendamment de leur virginité. Certaines personnes ne veulent rien insérer dans le vagin, auquel cas des serviettes hygiéniques ou des culottes menstruelles seraient préférables. Il existe désormais de nombreux choix de culottes menstruelles dont la couleur, la coupe, la capacité d’absorption et le style vont du string au short de sport. Ils peuvent être achetés en ligne ou dans de nombreux grands magasins.

Les coupes périodiques peuvent prendre un certain temps pour s’y habituer. Une petite étude randomisée a révélé que la satisfaction globale était plus faible après le premier mois d’utilisation de la tasse par rapport à l’utilisation de tampons, mais comparativement plus élevé après les deuxième et troisième mois.

Impacts environnementaux des produits d’époque

L’impact environnemental d’un produit peut être estimé par une analyse du cycle de vie. Cela tient compte de son empreinte, de l’utilisation des ressources naturelles aux émissions de gaz à effet de serre – le principal contributeur au réchauffement climatique et au changement climatique. L’impact environnemental des serviettes et tampons jetables est bien supérieur à celui des coupes menstruelles réutilisables en raison des matières premières, des procédés de fabrication et des déchets mis en décharge.

En fin de compte, les produits périodiques que vous choisissez peuvent dépendre de plusieurs facteurs et de ce qui vous convient le mieux. Le Centre pour la santé des jeunes femmes offre plus d’informations sur les produits jetables tampons et servietteset options écologiques.