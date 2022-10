Comment choisir le modèle qui vous convient

Plus tôt cette semaine, Pomme introduit un iPad repensé et des mises à jour des iPad Pros. Ils aideront probablement l’entreprise à stimuler les ventes pendant la saison toujours importante des achats des Fêtes. Mais cela signifie également que la société vend désormais six iPads différents, et vous trouverez peut-être un peu difficile de choisir celui qui vous convient le mieux, à vous ou à un être cher.

L’écran et les caméras ne sont pas aussi bons que les autres iPads. Il dispose d’un processeur A13 daté, introduit pour la première fois en 2019, et il ne fonctionne qu’avec l’ancien Apple Pencil. Apple ne vend pas de modèle prenant en charge les réseaux cellulaires 5G, vous êtes donc bloqué sur des réseaux plus lents si vous choisissez ce modèle. C’est la tablette “J’ai juste besoin d’une tablette”.

L’iPad de neuvième génération a été introduit en septembre 2021. Il commence à 329 $ et est l’option la moins chère de la gamme actuelle d’Apple. Il a une grande autonomie de batterie toute la journée et est parfait pour les besoins de base de la tablette comme le streaming de films, la lecture, la lecture des e-mails, la navigation sur Internet, le défilement des médias sociaux et FaceTiming.

Choisissez cet iPad si vous avez besoin d’une excellente tablette et que vous pouvez dépenser un peu plus pour la dernière version d’entrée de gamme disponible. Il est actuellement disponible à la commande en ligne et sera en magasin le 26 octobre.

Le nouvel iPad d’entrée de gamme (10e génération) a subi une refonte majeure et commence à 449 $, un peu plus cher que l’iPad à 329 $.

Il a un écran plus grand de 10,9 pouces et n’a plus le bouton d’accueil. Désormais, le bouton d’alimentation situé sur le dessus de l’iPad est doté de la fonction Touch ID. Donc, il vous suffit d’appuyer sur ce bouton et de le maintenir enfoncé pour le déverrouiller.

Un autre grand changement est la position de la caméra frontale. Il est maintenant sur le côté long de la tablette, au lieu du côté court, ce qui devrait vous aider à regarder plus centré sur l’appareil photo pendant les conversations vidéo. Il est également disponible dans de nouvelles couleurs, notamment le blanc, le jaune, le rouge et le bleu.

Le nouvel iPad est alimenté par la puce A14 Bionic légèrement plus ancienne, mais il offre des performances plus rapides et une autonomie de batterie plus longue par rapport à l’iPad moins cher. Il a une caméra frontale et des caméras arrière plus nettes. Et, si vous en avez besoin, vous pouvez également acheter une version cellulaire 5G.

Mais voici un inconvénient que vous devez connaître : le nouvel iPad ne fonctionne qu’avec l’ancien Apple Pencil. Et cela ne charge et ne se couple que via l’ancien port Lightning. Alors, vous besoin d’acheter un dongle de 9 $ si vous voulez charger ce crayon avec le nouvel iPad. C’est idiot qu’Apple n’ait pas ajouté de support pour le nouveau Apple Pencil de deuxième génération, qui se charge et se couple via des aimants sur le côté d’autres iPads.

Cela ne fait pas de mal, il est également disponible dans des couleurs amusantes. iPad jaune, n’importe qui ?