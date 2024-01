Comment choisir le meuble parfait pour compléter le décor de votre salon ?

Le salon est la pièce principale de la maison, c’est là que vous passez du temps avec vos proches, que vous vous détendez ou que vous recevez des invités. C’est pourquoi il est important de trouver des meubles adaptés, qui créent une certaine ambiance. Voici les principales astuces à suivre afin de choisir le meuble parfait pour compléter le décor de votre salon.

Commencez par clarifier le style de décoration de votre salon

Le style de votre salon mérite une attention particulière lors du choix d’un meuble. Il peut être :

Moderne

Traditionnel

Art déco

Shabby chic

Tropical

Zen

Vintage

Gypset, entre autres.

Lorsque vous choisissez parmi une large sélection de meubles, prenez le temps de clarifier votre style de déco pour créer une certaine harmonie. Par exemple, si votre salon est décoré dans un style moderne, vous devrez choisir une table basse moderne. S’il s’agit d’un décor traditionnel, vous devrez rechercher un meuble traditionnel.

Souvenez-vous que le style de décoration de votre salon est un excellent moyen de montrer votre personnalité et vos goûts. Il faut aussi considérer votre mode de vie et la taille de votre salon pour que la décoration ne le fasse pas paraître encombré.

Considérez l’ambiance que vous voulez créer dans votre salon

Le style de décoration de votre salon influence son ambiance de plusieurs façons. Les couleurs, les motifs, les textures et les matériaux utilisés peuvent tous contribuer à créer une atmosphère particulière.

Par exemple, voici les types de meubles adaptés pour certains décors :

Scandinave : meubles créant une ambiance sereine, accueillante et confortable.

: meubles créant une ambiance sereine, accueillante et confortable. Gypset : meubles créant une ambiance dynamique, unique et chaleureuse.

: meubles créant une ambiance dynamique, unique et chaleureuse. Bord de mer : meubles créant une ambiance détendue et familiale.

: meubles créant une ambiance détendue et familiale. Antique : meubles créant une ambiance pratique, aérée et confortable.

: meubles créant une ambiance pratique, aérée et confortable. Zen : meubles créant une ambiance calme, simple et sereine.

De ce fait, si vous avez du mal à clarifier votre style de décoration, vous pouvez commencer par réfléchir à l’ambiance que vous souhaitez créer dans votre salon.

Identifiez les matériaux à privilégier selon votre style de décoration

Une fois que vous avez déterminé le style de la déco de votre salon et l’ambiance qui va avec, vous pouvez commencer à rechercher les types de matériaux appropriés. En effet, ces derniers peuvent contribuer à créer une sensation de chaleur, de confort, de sophistication ou de modernité.

Par exemple, les matériaux naturels, tels que le bois, la pierre et le verre, sont parfaits si l’ambiance de votre salon est chaleureuse et accueillante. Tandis que les matériaux artificiels, tels que le plastique et le métal, créent une ambiance plus moderne et froide.

Vous avez plutôt opté pour le style contemporain ? Alors, vous devriez vous tourner vers des matériaux luxueux, comme le cuir et le velours pour le canapé ou le marbre pour la table basse. Associés au luxe et à la richesse, ils créent une sensation de sophistication et d’élégance.

Pensez à l’aspect général des meubles de salon à choisir

Hormis les matériaux, les textures sont aussi des éléments clés pour trouver le meuble qui complète le mieux votre décoration. Par exemple, les textures douces et soyeuses créent une ambiance confortable et accueillante. Tandis que les textures rugueuses, comme un canapé en cuir vieilli ou une table basse en bois brut, créent une ambiance plus audacieuse et dramatique.

Les motifs de vos meubles de salon sont également fortement influencés par le style de décoration choisi. Par exemple, les mobiliers aux motifs géométriques sont parfaits pour une ambiance moderne et sophistiquée. Ce peut être une chaise en bois avec des motifs géométriques sculptés ou une table basse avec un plateau en verre et des motifs géométriques gravés.

Dans un salon à l’ambiance plus traditionnelle et romantique, tournez-vous plutôt vers les motifs floraux. Il peut s’agir d’un canapé en velours avec un motif floral brodé ou d’un fauteuil en rotin avec un motif floral peint.

Tenez compte des nuances pour trouver les bonnes couleurs de meubles

Les couleurs sont l’un des moyens les plus efficaces pour créer une ambiance et harmoniser la déco dans un salon. A ce propos, les couleurs claires et pastels favorisent une ambiance relaxante et apaisante, tandis que les couleurs vives et audacieuses créent une ambiance plus stimulante et énergique.

Voici quelques nuances à adopter pour vos meubles de salon selon le style de déco :

Shabby chic : association de blanc et de couleurs pastel (surtout rose), motifs floraux.

: association de blanc et de couleurs pastel (surtout rose), motifs floraux. Art déco : association de couleurs pastel et de teintes plus franches (orange et rouge), généralement unies, motifs géométriques.

: association de couleurs pastel et de teintes plus franches (orange et rouge), généralement unies, motifs géométriques. Campagne : couleurs claires ou pastel, tons terreux.

: couleurs claires ou pastel, tons terreux. Haussmannien : couleurs chaudes et unies, motifs floraux et géométriques.

La bonne nouvelle est qu’il existe des meubles de salon préconçus pour divers styles de déco, y compris moderne, traditionnel, industriel, scandinave, et plus encore.

Enfin, ne vous sentez pas obligé de vous en tenir à un seul style. Si vous avez un esprit créatif, vous pouvez mélanger et assortir différents styles de meubles afin de créer une ambiance unique.