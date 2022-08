Comment choisir le meilleur étui clavier pour le nouvel iPad Pro 2021

La iPad Pro 2021 a un an, mais c’est quand même une bête avec son Processeur M1magnifique affichage et 5G en option. Mais comme avant, il n’est pas livré avec un clavier iPad. C’est là que les étuis pour clavier entrent en jeu. Si vous cherchez à utiliser votre iPad Pro comme prévu, vous aurez besoin d’un étui pour clavier qui peut vous aider à taper des e-mails, des essais et plus encore en un clin d’œil. Cela peut donner à votre tablette l’impression d’être un véritable ordinateur portable.

Les étuis à clavier pour iPad Pro ajoutent beaucoup à l’image, en particulier avec un trackpad. Les étuis qui ont à la fois un clavier et un trackpad donnent vraiment l’impression qu’ils aident l’iPad à se transformer en ordinateur portable. Certes, le système d’exploitation est différent. Mais la prise en charge par Apple des raccourcis clavier et gestes du trackpad multitouch fonctionnent très bien sur iPadOS. En 2020, J’ai comparé les options. Maintenant, je fais pareil.

Scott Stein/Crumpe



Apple a sa propre fantaisie et cher Clavier magique Cas. Deux autres fabricants méritent également d’être notés : Logitech fabrique un étui amovible pour clavier avec une béquille qui est parfaite pour les appels Zoom/FaceTime en utilisant ce nouveau zoom avant Centre de la scène appareil photo, tandis que Brydge a un nouveau boîtier avec un trackpad extrêmement grand et un design qui ressemble le plus à un ordinateur portable.

Ils ont tous leurs avantages et fonctionnent tous bien, mais je préfère toujours le Magic Keyboard d’Apple pour sa taille/performance par rapport aux autres. J’ai testé tous ces éléments sur l’iPad Pro 12,9 pouces 2021, qui n’est pas compatible avec de nombreux accessoires plus anciens en raison de sa taille légèrement plus épaisse. Le plus petit Pro 11 pouces fonctionne avec tous les accessoires iPad Pro 11 pouces remontant au modèle 2018, ainsi qu’avec les étuis pour l’iPad Air 2020. Les prix ci-dessous sont pour la version clavier 12,9 pouces.

Scott Stein/Crumpe Avantages: Conception compacte, facile à attacher/détacher, port de charge USB-C bonus passthrough, quelque peu adapté aux genoux Les inconvénients: Coûteux, angles de vision limités, manque de touches de fonction dédiées Le clavier d’Apple, initialement sorti l’année dernière, offre une expérience de frappe confortable. Les touches, en particulier sur le 12,9 pouces, sont bien espacées et donnent l’impression de taper sur un MacBook. Cela n’a pas beaucoup changé depuis l’année dernière, mais les nouveaux boîtiers de 12,9 pouces sont un peu plus grands pour s’adapter aux dimensions légèrement plus épaisses du nouveau Pro. Je me suis vraiment habitué à la conception de ce clavier magique, et il est bien dimensionné pour tenir sur des bureaux plus petits ou sur des genoux en un rien de temps. Mais il y a des inconvénients. Le capot supérieur magnétique à angle réglable ne se plie pas autant qu’un ordinateur portable normal. La conception rigide de l’étui le rend également presque inutile comme étui de tablette pour dessiner avec un crayon. L’étui n’offre pas beaucoup de protection, exposant les côtés de la tablette et se détachant facilement en cas de chute. Il n’y a pas de touches de fonction dédiées comme le MacBook Air (et d’autres étuis pour iPad). L’absence de touches de réglage du volume/lecture/pause/luminosité de l’écran est une déception. Le passthrough USB-C latéral est utile car il ajoute un port de charge supplémentaire tout en utilisant le port Thunderbolt latéral pour d’autres dongles. L’étui est alimenté par l’iPad Pro. Il est fait d’un matériau doux qui peut être éraflé et parfois déchiré ou bosselé selon la façon dont vous l’utilisez.

Scott Stein/Crumpe Avantages: Trackpad de taille énorme. Touches de fonction dédiées. La conception améliorée a un dos magnétique pour se fixer facilement à l’iPad Pro. Très adapté aux genoux. Se plie en arrière pour de larges angles de vision. Les inconvénients: Nécessite une connexion via Bluetooth. Le dernier étui à clavier haut de gamme de Brydge pour l’iPad Pro 12,9 pouces, à venir à la mi-juin, fait un grand bond en avant par rapport aux claviers Brydge précédents. Le clavier Bluetooth repensé a plus de déplacements dans ses touches que les claviers de Logitech ou d’Apple (plus comme le MacBook Pro 2015 utilisé pour revenir en arrière). Il existe également un formidable trackpad multitouch plus grand que celui du MacBook Air, qui fonctionne très bien avec les gestes multitouch sur iPadOS. Mais ce clavier iPad est également plus cher que les accessoires Brydge existants. Pourtant, il coûte 100 $ de moins que le Magic Keyboard. Une coque arrière magnétique encliquetable offre un peu plus de protection que les anciens claviers Brydge, et il est également beaucoup plus facile de fixer/retirer l’iPad, mais cela signifie également que l’iPad ne peut pas se replier à un angle aussi large qu’avant. . Pourtant, il s’agit de loin de l’étui à clavier pour iPad Pro le plus adapté aux ordinateurs portables, et il donne vraiment à l’ensemble une sensation choquante comme un MacBook Air. La connectivité Bluetooth est plus facile et plus instantanée qu’auparavant, mais elle n’est pas parfaite. Parfois, j’ai constaté que la connexion était interrompue (comme c’est le cas avec Bluetooth), et parfois, rarement, les gestes du trackpad semblaient un peu capricieux.