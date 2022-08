Comment choisir le bon MacBook

Un nouveau MacBook Air exécutant la puce M2 est présenté lors de la conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple à San Jose, Californie, le 6 juin 2022. Pierre Dasilva | Reuter

Apple a le choix entre cinq ordinateurs MacBook, ce qui peut être un peu intimidant si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable à l’approche de la rentrée scolaire. Il y a le nouveau MacBook Air, par exemple, mais Apple vend également son ancien MacBook Air 2020. Ensuite, vous avez le choix entre trois ordinateurs MacBook Pro différents. Votre choix dépendra de l’utilisation que vous faites de votre ordinateur portable et de votre budget. Voici ce que vous devez savoir sur chaque MacBook disponible et comment choisir celui qui vous convient le mieux.

MacBook Air 2020 avec M1, 999 $

Le MacBook Air 2020 est le MacBook le moins cher vendu par Apple. Il fonctionne sur une puce M1 et coûte 999 $. Mais ça reste un excellent ordinateur. Il est suffisamment puissant pour gérer les choses dont la plupart des gens ont besoin, mais il est plus lent pour des tâches telles que le montage vidéo. Le MacBook Air 2020 a une autonomie similaire de 18 heures à celle du MacBook Air 2022. Vous manquez quelques fonctionnalités dans la mise à jour de cette année, dont nous parlerons ensuite. Mais cela devrait être votre choix si vous “avez juste besoin d’un ordinateur”.

MacBook Air 2022 avec M2, 1 199 $

C’est le meilleur MacBook pour la plupart des gens. Le plus récent MacBook Air à 1 199 $ d’Apple utilise la dernière puce M2 et a reçu une refonte totale et est plus fin que jamais. Le dernier MacBook Air a une charge MagSafe. C’est le petit câble de charge magnétique qui apparaît sur le côté et ressort facilement. Ainsi, si vous trébuchez sur le cordon, tout le MacBook ne tombera pas de votre bureau. Vous pouvez également charger l’ordinateur portable à l’aide de l’un des deux ports Thunderbolt USB C. Vous pouvez le charger rapidement jusqu’à 50 % en 30 minutes si vous achetez le chargeur 67 watts d’Apple pour 59 $. Ce MacBook est le modèle le plus portable, ne pesant que 2,7 livres. L’Air 2020 pèse 2,8 livres. L’affichage de l’écran est légèrement plus grand à 13,6 pouces. Mais, le plus récent MacBook Air a un ventilateur, donc il peut ne pas être aussi silencieux que le modèle précédent si vous commencez à éditer une vidéo ou à la charger vraiment. La qualité sonore a également été améliorée. Le MacBook Air M2 dispose de deux haut-parleurs supplémentaires, pour un total de quatre, ce qui rend les films et la musique plus complets. Et le légèrement plus grand à 13,6 pouces et sa webcam a été mise à niveau de 720p à Full HD 1080p. Si vous dépensez 200 $ de plus sur le dernier MacBook Air, vous bénéficiez d’une charge plus rapide, d’une meilleure webcam, de meilleurs haut-parleurs et d’un nouveau design. Ce modèle a également une vitesse de traitement plus que suffisante pour l’utilisateur moyen.

MacBook Pro 13 pouces avec M2, 1 299 $

Le nouveau MacBook Pro est un peu déroutant. C’est une avancée par rapport au MacBook Air. Mais il possède le tout dernier processeur M2, qui n’est pas aussi puissant que les anciens processeurs M1 Pro ou M1 Max des MacBook Pro 14 et 16 pouces. La version 2022 fonctionne sur la puce M2, a 20 heures d’autonomie et est le seul MacBook avec une barre tactile, la petite bande qui passe au-dessus du clavier que vous pouvez utiliser pour faire défiler les photos, sauter ou mettre en pause/lire les médias et plus . Le Pro a également de meilleurs haut-parleurs et un écran haut de gamme que ce que vous trouverez sur les MacBook Airs. Il utilise la charge MagSafe comme le MacBook Air 2022, mais il dispose d’une fonctionnalité appelée Active Cooling qui utilise une paire de ventilateurs, aspirant activement de l’air frais et expulsant l’air chaud, ce qui est une amélioration par rapport à l’Air. Cela l’aide à gérer des tâches plus lourdes comme le montage vidéo plus avancé. Le Pro est légèrement plus lourd à 3 livres et son écran est légèrement plus petit à 13,3 pouces. Dans l’ensemble, si vous utilisez une fonction puissante comme le montage vidéo ou la retouche photo, le processeur et les performances graphiques sont sensiblement différents sur le MacBook Pro 2022.

MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces 2020 avec M1 Pro ou M1 Max, 1999 $

