Comment choisir la meilleure école maternelle ou garderie pour votre enfant

Les options préscolaires se multiplient avec l’expansion des programmes d’apprentissage précoce, offrant aux familles de certaines régions des États-Unis un éventail vertigineux de choix.

Certains États, comme le Colorado et le Nouveau-Mexique, injectent de l’argent public dans des écoles maternelles privées existantes ou garderiesD’autres, comme la Californie, sont agrandir l’école maternelle par le biais du système scolaire public. Certaines villes lancent leur propre école maternelle universelle programmes. Au cours de l’année scolaire 2022-2023, 35 % des enfants de 4 ans et 7 % des enfants de 3 ans étaient inscrits dans des écoles maternelles publiques — un record.

Le avantages d’une école maternelle de qualité sont claires, comme le montre la recherche, et les enfants issus de ménages à faible revenu ont le plus à gagnerIls sont mieux préparés pour jardin d’enfantsqui est devenu de plus en plus académique, sont moins susceptibles d’avoir besoin de services d’éducation spécialisée et sont moins susceptibles de devoir redoubler une classeIl y a aussi des avantages à long terme. Les adultes qui ont fréquenté l’école maternelle sont moins susceptibles d’être incarcéré et sont en meilleure santé que ceux qui ne l’ont pas fait.

Autrefois, l’éducation préscolaire était réservée aux familles qui pouvaient se la permettre ou à celles dont les revenus étaient suffisamment faibles pour pouvoir bénéficier des programmes publics. Aujourd’hui, des centaines de milliers de familles ont plus de choix qu’auparavant.

Mais comment choisir la bonne école maternelle ? Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous recherchez une école maternelle de qualité.

Les adultes devraient visiter l’école maternelle qu’ils envisagent et garder un œil sur les interactions entre les adultes et les enfants, l’état des installations et d’autres indices sur la qualité des soins.

Dans une école maternelle ou une garderie de qualité, les enseignants sont impliqués. « Ils sont sur place, assis à table, ils posent des questions », explique Amanda Batts, qui supervise l’assurance qualité pour la National Association for the Education of Young Children, qui certifie les écoles maternelles. « Ils mènent des recherches conjointes avec les enfants dont ils ont la charge. »

Selon Batts, les signaux d’alarme incluent « les espaces d’apprentissage désorganisés ». Les écoles maternelles sont des lieux intrinsèquement chaotiques, mais les salles de classe doivent néanmoins être bien organisées et propres, et les enfants doivent avoir accès à du matériel pédagogique comme des jouets et des livres.

Les parents devraient demander quelles sont les exigences de formation pour les éducateurs, et combien ils sont payésa déclaré Steven Barnett, directeur du National Institute of Early Education Research. De nombreux enseignants de maternelle ont des diplômes de licence et des certifications d’enseignement similaires à celles requises pour les enseignants des écoles primaires et secondaires. Beaucoup d’autres ont ou travaillent à l’obtention d’un certificat d’associé en développement de l’enfant. Un CDA nécessite des cours, un examen, des heures de pratique et une observation, où les enseignants doivent montrer qu’ils peuvent appliquer ces leçons en classe.

Le programme est important en maternelle car il guide les enseignants dans la planification d’activités d’apprentissage basées sur le jeu. Une école maternelle ou une garderie de qualité devrait pouvoir partager son programme, a déclaré Barnett.

Si un parent repère une feuille de travail lors d’une visite, cela pourrait être un signe que l’instruction n’est pas adaptée au développement de l’enfant, a déclaré Batts.

Les experts estiment que les écoles maternelles devraient plutôt mettre l’accent sur l’apprentissage socio-émotionnel, c’est-à-dire apprendre aux enfants à interagir avec leurs pairs et à gérer leurs émotions, ainsi que sur l’apprentissage des lettres et des chiffres. Ces interactions entre pairs se pratiquent mieux par le jeu.

Certaines écoles maternelles annoncent qu’elles utilisent une philosophie d’éducation précoce de marque, souvent européenne comme Montessori, Waldorf ou Reggio Emilia.

Cependant, les écoles varient considérablement selon leur degré d’adhésion à une approche particulière, a déclaré Barnett. Le plus important est qu’une école maternelle ait un plan d’apprentissage cohérent, a-t-il déclaré.

Les familles prennent en compte plusieurs facteurs lors du choix d’une école maternelle. De nombreux parents recherchent une école maternelle où les les heures correspondent à leurs horaires de travailEt le coût est évidemment un facteur à prendre en compte.

Batts encourage les familles à déterminer leurs priorités et à les classer, « afin que vous puissiez trouver un endroit qui répondra – peut-être pas à toutes – mais aux priorités les plus importantes de votre famille. »

Vous pourriez être surpris du nombre de familles qui ont droit à une garderie gratuite ou à une subvention pour la garde d’enfants.

De nombreux endroits ont récemment développé des programmes et des écoles maternelles publiques pour aider les familles à payer les écoles maternelles et les garderies privées.

Le gouvernement fédéral finance des organismes qui aident les gens à s’orienter dans leurs options ou les mettent en contact avec des services d’aide à la garde d’enfants. Pour trouver votre agence locale, La garde d’enfants en Amérique dispose d’un outil de recherche spécial sur son site Web.

« Chaque État est différent et, dans de nombreuses situations, le plus utile est de parler à quelqu’un qui peut évaluer la situation individuelle de votre famille », a déclaré Anne Hedgepeth, responsable de la politique et du plaidoyer chez Child Care Aware of America.

Une fois que vous avez sélectionné les programmes, vérifiez leurs licences.

Les exigences en matière de licences varient d’un État à l’autre, mais elles décrivent généralement les directives en matière de santé, de sécurité et de personnel que les établissements préscolaires et de garde d’enfants doivent respecter. De nombreux États prévoient des exemptions pour certains types d’établissements préscolaires, comme les petits programmes à domicile. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a compilé des informations sur agrément et enregistrement des structures de garde d’enfants pour chaque état et territoire.

De nombreux États reconnaissent les garderies qui vont au-delà des exigences minimales en matière de licence. Par exemple, une école maternelle peut exiger une formation supplémentaire du personnel ou décrire les efforts déployés pour s’engager auprès des parents. En Alabama, les écoles maternelles et les garderies privées peuvent se voir attribuer un permis étoiles en fonction de leur programme d’études, de leurs besoins de formation et de leur niveau d’engagement auprès des familles.

L’Association nationale pour l’éducation des jeunes enfants également accrédite les garderies et les écoles maternelles, mais de nombreux centres de haute qualité ne recherchent pas cette certification.

