Comment choisir entre les contributions avant impôt et Roth 401(k)

Prathanchorruangsak | Istock | Getty Images

Que vous commenciez un nouvel emploi ou mettiez à jour vos objectifs d’épargne-retraite, vous devrez peut-être choisir entre des cotisations avant impôts ou Roth 401 (k) – et le choix peut être plus complexe que vous ne le pensez. Alors que les dépôts 401(k) avant impôt offrent un allégement fiscal initial, les fonds fructifient à l’abri de l’impôt, ce qui signifie que vous devrez payer des prélèvements au moment du retrait. En revanche, les cotisations Roth 401 (k) se produisent après impôts, mais vos revenus futurs augmentent en franchise d’impôt. La plupart des plans ont les deux options. Selon le Plan Sponsor Council of Americaqui a interrogé plus de 550 employeurs.

Bien que vos tranches d’imposition actuelles et futures fassent partie du puzzle, les experts disent qu’il y a d’autres facteurs à considérer. “Il est difficile de parler en termes généraux car il y a tellement de choses qui entrent dans la prise de cette décision”, a déclaré le planificateur financier agréé Ashton Lawrence, associé chez Goldfinch Wealth Management à Greenville, en Caroline du Sud. Voici comment décider ce qui convient à votre 401(k).

En savoir plus sur la planification fiscale intelligente : Voici un aperçu d’autres nouvelles sur la planification fiscale.

Comparez vos tranches d’imposition actuelles et futures

L’une des grandes questions à considérer est de savoir si vous vous attendez à être dans une tranche d’imposition supérieure ou inférieure à la retraite, disent les experts. D’une manière générale, les cotisations avant impôt sont meilleures pour les hauts revenus en raison de l’allégement fiscal initial, a déclaré Lawrence. Mais si votre tranche d’imposition est inférieure, il peut être judicieux de payer des prélèvements maintenant avec les dépôts Roth.

Si vous êtes dans la tranche de 22% ou 24% ou moins, je pense que la contribution de Roth est logique, en supposant que vous serez dans une tranche supérieure à la retraite. Laurent Pon CPA chez Pon & Associates

Lawrence Pon, CFP et expert-comptable certifié chez Pon & Associates à Redwood City, en Californie, a déclaré que les cotisations Roth 401 (k) sont généralement bonnes pour les jeunes travailleurs qui s’attendent à gagner plus plus tard dans leur carrière. “Si vous êtes dans la tranche de 22% ou 24% ou moins, je pense que la contribution de Roth est logique, en supposant que vous serez dans une tranche supérieure à la retraite”, a-t-il déclaré.

“Les taxes sont en vente” jusqu’en 2025

Bien qu’il ne soit pas clair comment le Congrès peut modifier la politique fiscale, plusieurs dispositions de la Tax Cuts and Jobs Act de 2017 sont dont l’expiration est prévue en 2026, y compris des tranches d’imposition inférieures et une déduction forfaitaire plus élevée. Les experts disent que ces changements attendus peuvent également être pris en compte dans l’analyse des contributions avant impôt par rapport à Roth. “Nous sommes dans ce sweet spot à faible taux d’imposition”, a déclaré Catherine Valega, CFP et fondatrice de Green Bee Advisory à Boston, faisant référence à la période de trois ans avant que les tranches d’imposition puissent augmenter. “Je dis que les taxes sont en vente.”

Nous sommes dans ce sweet spot à faible taux d’imposition. Catherine Valéga Fondateur de Green Bee Advisory

Bien que les cotisations de Roth soient une « évidence » pour les jeunes à faible revenu, elle a déclaré que l’environnement fiscal actuel a également rendu ces dépôts plus attrayants pour les clients à revenu élevé. “J’ai des clients qui peuvent gagner 22 500 $ pendant trois ans”, a déclaré Valega. “C’est un joli morceau de changement qui poussera en franchise d’impôt.” De plus, les changements récents de Secure 2.0 ont rendu les contributions Roth 401 (k) plus attrayantes pour certains investisseurs, a-t-elle déclaré. Les plans peuvent désormais offrir des correspondances d’employeur Roth et les Roth 401 (k) n’ont plus besoin de distributions minimales. Bien sûr, les plans peuvent varier en fonction des fonctionnalités que les employeurs choisissent d’adopter.

De nombreux investisseurs considèrent également les «objectifs hérités»