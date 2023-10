Les cartes de crédit de détail et les programmes Acheter maintenant, payer plus tard peuvent offrir la possibilité d’étaler les paiements pour les achats coûteux, en particulier pendant la saison des achats des Fêtes de fin d’année. Acheter maintenant, payer plus tard, ou BNPL, est comme une nouvelle forme de plans de mise de côté à l’ancienne, sauf que vous pouvez emporter un article que vous achetez avec vous plutôt que de le laisser au magasin jusqu’à ce que vous le payiez. L’utilisation d’offres de financement à partir de cartes de crédit de détail vous permet également de rapporter un article à la maison immédiatement après l’achat, mais elles fonctionnent différemment des plans BNPL et servent à des fins différentes. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ces cartes de crédit ont des taux élevés « de plus en plus remarquables »

Le « cash stuffing » pourrait vous priver de « l’argent le plus facile » que vous puissiez gagner

Les emprunteurs étudiants réintègrent un « système désordonné » Les acheteurs qui prévoient de dépenser des centaines de dollars en cadeaux de Noël cette année voudront peut-être comparer les deux options de paiement. “L’un ou l’autre outil peut fonctionner pour vous, cela dépend vraiment de votre situation particulière”, a déclaré Matt Schulz, analyste crédit en chef chez LendingTree. Voici comment décider quel programme vous convient le mieux et qui correspond le mieux à vos objectifs financiers, selon les experts.

Les offres Achetez maintenant, payez plus tard peuvent vous faire gagner « un peu de temps supplémentaire »

“Si vous avez besoin d’un peu de temps supplémentaire pour rembourser quelque chose, alors un prêt” Acheter maintenant, payez plus tard “peut être une chose vraiment attrayante”, a déclaré Schulz. En effet, BNPL vous permet de rapporter un article à la maison ou de vous le faire expédier immédiatement après avoir accepté d’effectuer un nombre défini de paiements sur une période de temps définie, selon Sara Rathner, experte en cartes de crédit et rédactrice chez NerdWallet.

Bien que les consommateurs puissent trouver ces programmes un peu plus acceptables que le fait de contracter des dettes de carte de crédit, les acheteurs devraient être sachant que des intérêts ou des frais peuvent toujours être intégrés à ces paiements mensuels, en fonction de l’entreprise et des termes de la transaction, a ajouté Rather. Les comptes BNPL peuvent également être difficiles à gérer si vous en avez plusieurs différents actifs en même temps. “Si vous avez acheté beaucoup de choses et que vous avez souscrit à plusieurs plans BNPL à peu près en même temps, vous allez subir ces retraits de votre compte dans un court laps de temps”, a déclaré Rathner. Selon le budget serré, votre situation financière peut se compliquer, a noté Schulz.

Les offres à 0 % dans les magasins de détail peuvent aider à réaliser de gros achats

Les cartes de crédit comarquées des magasins de détail peuvent offrir aux acheteurs de précieux avantages, tels que des réductions et un accès anticipé aux soldes, en particulier pendant les vacances. Mais leurs taux d’intérêt ont tendance à être beaucoup plus élevés que ceux des cartes de crédit classiques : le TAEG moyen des cartes de détail a atteint un record de 28,93 %, selon une récente étude sur le taux bancaire. Les consommateurs peuvent contourner les paiements d’intérêts en payant leur solde intégralement chaque mois, a déclaré Rathner. De plus, les comptes de carte de crédit de détail – en particulier ceux récemment ouverts – incluent souvent des promotions « différées » ou à intérêt nul. Une carte de détail à « intérêt différé » ou à 0 % d’intérêt peut vous donner environ six à 12 mois pour payer un achat plus important, a déclaré Schulz. Cependant, il sera très important de régler le solde avant la fin de la période. Sinon, non seulement vous devrez payer des intérêts sur le solde restant, mais vous paierez également rétroactivement des intérêts sur le prix d’achat initial, a prévenu Rathner.

Comment BNPL et les cartes de vente au détail peuvent affecter votre crédit

Les dettes de vacances peuvent être très délicates pour les titulaires de carte. Près d’un tiers des Américains (31 %) qui ont contracté une dette de carte de crédit lors de leurs achats pendant la période des fêtes de l’année dernière n’avaient pas encore remboursé leur dette en août, a découvert NerdWallet. Pourtant, les gens envisagent toujours de financer leurs achats de vacances en s’endettant. En fait, les inscriptions aux cartes de crédit de détail augmentent régulièrement chaque année au quatrième trimestre, en particulier en novembre et décembre. selon à la société de bureau de crédit Equifax.