Comment Chelsea peut-il dépenser plus de 400 millions de livres sterling sans casser FFP?

Depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital Group ont acheté le Chelsea Football Club en mai 2022, le club a dépensé bien plus de 400 millions de livres sterling rien que pour les transferts, avec la possibilité de dépenser plus d’argent dans les semaines à venir.

Un investissement aussi important au cours de seulement deux fenêtres de transfert a laissé les fans se gratter la tête, se demandant comment Chelsea parvient à naviguer dans le règlement du fair-play financier (FFP) de l’UEFA sans être sanctionné.

Introduit en 2011, le FFP empêche les clubs de dépenser plus qu’ils ne gagnent dans la poursuite du succès, assurant ainsi leur survie à long terme. Le règlement permet de sanctionner les clubs qui, sur plusieurs saisons, ont dépassé les dépenses.

Alors que Chelsea a déboursé des sommes excessives sur les transferts en un peu plus de six mois, ils travaillent toujours dans le cadre du FFP en raison de la façon dont ils structurent leurs accords.

En effet, alors qu’ils ont signé Mykhaylo Mudryk pour 88 millions de livres sterling du Shakhtar Donetsk, ils l’ont fait tout en lui offrant un contrat de huit ans et demi. Par conséquent, Chelsea peut répartir le coût du transfert sur la durée de ce contrat, donc, en fait, ils ne paient qu’un peu plus de 10 millions de livres sterling par an pour Mudryk.

Cela permet à l’équipe londonienne de faire d’autres signatures car elle ne dépasse pas les dépenses sur plusieurs saisons, comme l’indique la réglementation. Mis à part la signature du prêt de Joao Felix et de Pierre-Emerick Aubameyang, 33 ans, toutes les autres signatures de Chelsea ont reçu au moins un contrat de cinq ans, y compris même Kalidou Koulibaly et Raheem Sterling.

En fait, cette structuration des accords est en partie la raison pour laquelle Chelsea n’a pas réussi à s’entendre sur les conditions avec Benfica pour le transfert du milieu de terrain argentin Enzo Fernandez. Bien qu’il corresponde à sa clause de libération de 105 millions de livres sterling, Benfica n’a pas pu accepter les versements que Chelsea insistait pour payer pour lui.

Les ventes aideront également les Bleus à recruter plus de joueurs, en maintenant leurs dépenses nettes de transfert aussi bas que possible. Avec une équipe de plus en plus gonflée, Chelsea serait disposé à écouter les offres d’un certain nombre de joueurs dans cette fenêtre de transfert de janvier – y compris Raheem Sterling, qui n’a rejoint le club qu’en juillet.

Récupérer leurs dépenses précédentes pour acheter plus de joueurs est clairement d’une importance primordiale pour Chelsea travaillant au sein de FFP, c’est pourquoi ils sont prêts à laisser les joueurs quitter le club.