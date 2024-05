Comment Chelsea peut « confirmer » la qualification de la Conference League contre Brighton avec l’attente de la Ligue Europa

Il y a neuf matchs, Chelsea était 10e du classement de Premier League. L’équipe de Mauricio Pochettino ne s’était guère aventurée dans la première moitié, et encore moins s’était lancée dans la qualification européenne.

Les matchs en cours ont légèrement faussé les choses – ils auraient pu être neuvièmes et à seulement un point de Newcastle huitième, cinq de Manchester United (sixième) – mais le sentiment était médiocre, même avec une légère amélioration des résultats au cours de la nouvelle année. Mercredi soir contre Brighton, ils peuvent pratiquement assurer la septième place.









Pour une équipe qui a engagé plus d’un milliard de livres sterling en transferts au cours des deux dernières années – et qui a été nommée en mai 2022 championne du monde et d’Europe en titre, finaliste de la coupe nationale dans les deux compétitions et troisième du championnat – cela peut ne pas sembler comme une immense réussite. Pour Pochettino, c’est certainement le cas.

Chelsea a terminé 12e l’année dernière, marquant seulement 38 buts sur toute la saison. En 2023/24, ils en ont eu autant en 18 matchs rien qu’à Stamford Bridge. Ils ont passé une grande partie de cette saison à la traîne de leurs rivaux et étaient 14 derrière Tottenham début mars.

Gagnez au stade Amex et cet écart ne sera que de trois points avant la dernière journée. Les Spurs n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs tandis que Chelsea entame son voyage sur la côte sud avec trois victoires consécutives ainsi qu’un match nul contre Aston Villa. Cela signifie qu’il existe encore une opportunité extérieure pour qu’ils terminent cinquième.

Il faudra cependant attendre dimanche pour que cela soit décidé. Ce qui n’aura pas besoin d’aller aussi loin, c’est de confirmer la septième place. Une victoire contre les Seagulls placerait Chelsea à 60 points. Manchester United pourrait égaler cela s’il battait Newcastle (également mercredi) et Brighton lors de ses deux derniers matchs. Chelsea devrait également perdre contre Bournemouth à Stamford Bridge pour terminer à égalité dans ce scénario.

En raison de la différence de buts de -4 de United – confortablement la plus basse de toutes les équipes du top huit – il faudrait un score de 16 au cours des deux derniers matches pour que les deux équipes voient les Red Devils grimper au-dessus de Chelsea, s’ils battent Brighton.

À l’inverse, avec Newcastle affrontant United, les points perdus de chaque côté ainsi qu’une victoire de Chelsea garantiraient qu’un seul d’entre eux pourrait rattraper son retard, au mieux.

La septième place est également la place qui suffira pour la qualification en Conference League tant que les hommes d’Erik ten Hag ne parviendront pas à remporter la FA Cup. Ils affronteront Manchester City en finale plus tard ce mois-ci et sont de grands outsiders.

Il existe également un scénario dans lequel le septième amène le football de la Conference League même si United remporte la coupe. S'ils terminent sixième et remportent la victoire à Wembley, l'entrée dans la Conference League retomberait à nouveau au septième rang.





Cependant, Chelsea a toujours les yeux rivés sur la Ligue Europa. Ils sont quelque peu à la merci de Newcastle, les hommes d’Eddie Howe détenant une meilleure différence de buts.

Les Magpies ont 10 d'avance sur cette métrique avec un déplacement à Old Trafford et Brentford pour terminer. Chelsea devrait distribuer deux raclées lors de ses matches restants pour rattraper son retard dans ce sens, mais espère que Newcastle perdra des points pour lui permettre de terminer sixième.





Même cela ne suffira peut-être pas pour participer à la Ligue Europa. Si United finissait huitième et soulevait la FA Cup, la sixième place ne suffirait que pour la Conference League.

La cinquième place est donc la seule place pour être absolument sûr de la qualification en Ligue Europa. Le fait que Chelsea soit dans ce mélange est certainement une amélioration par rapport à une grande partie de sa fortune cette saison et avoir une chance d’atteindre la septième place et d’y être assez en sécurité lors de la dernière semaine de la campagne sera un coup de pouce pour Pochettino.