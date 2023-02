Comment Chelsea a orchestré des dépenses de 350 millions de dollars pour diriger une autre fenêtre de transfert

Chelsea a réalisé une autre frénésie de dépenses stupéfiante par sa nouvelle propriété américaine – plus de 350 millions de dollars cette fois – en signant le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez pour un montant record britannique le dernier jour de la fenêtre de transfert de janvier mardi.

Une journée de négociations entre Benfica et les copropriétaires de Chelsea s’est terminée avec le club de Premier League acceptant de payer la clause de libération de 106,7 millions de livres (131,4 millions de dollars) dans le contrat du vainqueur de la Coupe du monde de 22 ans.

Le club portugais a annoncé le transfert dans un communiqué tôt mercredi

Les frais ont éclipsé les 100 millions de livres (puis 139 millions de dollars) que Manchester City a payés à Aston Villa pour l’international anglais Jack Grealish en 2021.

Chelsea a dépensé plus ce mois-ci que tous les clubs des meilleures ligues d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne et de France réunis. Et à la suite d’une grosse dépense dans la fenêtre de transfert estivale de l’Europe, Chelsea a dépensé environ 630 millions de dollars au cours des deux premières fenêtres supervisées par le nouveau propriétaire – dirigé par Todd Boehly – depuis l’achat du club pour 2,5 milliards de dollars en mai.

Comment Chelsea a orchestré d’énormes dépenses

Chelsea a signé huit joueurs en janvier et a accordé à la plupart d’entre eux de longs contrats – jusqu’à 8 ans et demi pour Fernandez, par exemple – pour permettre au club de répartir le coût des signatures sur la durée des accords et de se conformer à la foire financière. -règles de jeu.

Fernandez n’a rejoint Benfica du club argentin River Plate qu’en août, pour un montant d’environ 10 millions de dollars, mais son profil a été renforcé par ses performances en Coupe du monde après avoir fait irruption dans l’équipe argentine en phase de groupes et commencé chaque match jusqu’à la finale. .

Il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi.

Chelsea espère que sa dernière frénésie de dépenses – qui comprend l’arrivée de l’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk dans un accord d’une valeur d’environ 108 millions de dollars et le défenseur central français Benoît Badiashile pour 40 millions de dollars – aidera l’équipe à grimper au classement de la Premier League dans une tentative tardive de se qualifier pour le Ligue des champions. L’équipe est à la 10e place, à 10 points des quatre premiers.

Le dernier jour de la fenêtre a été une autre journée chargée pour Chelsea, qui a également vendu le milieu de terrain Jorginho au leader de la Premier League Arsenal tandis que son ailier, Hakim Ziyech, a eu des entretiens avec le Paris Saint-Germain au sujet d’un prêt sans qu’un accord ne soit annoncé au milieu de rapports de problèmes. avec la paperasse.

