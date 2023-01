Comment Chelsea a battu Arsenal à la signature de Mykhailo Mudryk

Chelsea a conclu la signature de l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk pour un montant initial de 70 millions d’euros, plus 30 millions d’euros de bonus, ce week-end, mais les Bleus n’ont jamais été les favoris pour décrocher l’international ukrainien de 22 ans jusqu’aux dernières heures.

Arsenal avait ouvert la voie dans les négociations, tandis que Mudryk lui-même semblait suggérer que déménager aux Emirats était son choix préféré. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Comment Chelsea a-t-il réussi à convaincre l’un des meilleurs jeunes espoirs européens de les rejoindre ?

Arsenal fait le premier tour

Arsenal était en pourparlers avec Mudryk pendant plusieurs semaines avant que Chelsea n’intensifie son intérêt. Des sources ont déclaré à ESPN dès le départ que les Gunners n’étaient pas disposés à respecter la valorisation de 100 millions d’euros du Shakhtar dans la structure qu’ils avaient initialement exigée : la grande majorité des frais de transfert à l’avance et avec des ajouts facilement réalisables liés aux performances des joueurs et de l’équipe.

Bien que les clubs aient entretenu un dialogue régulier, suggérant des domaines de compromis tout au long, Arsenal a fait trois offres distinctes. Le premier est arrivé fin décembre pour un total d’environ 60 millions d’euros et, avant que cette offre ne soit faite, les Gunners avaient reçu des ondes positives du camp du joueur qu’il était prêt à déménager à l’Emirates Stadium. En effet, le directeur général du Shakhtar, Sergei Palkin, a affirmé dans une interview avec L’athlétisme que le manager Mikel Arteta, le directeur technique Edu et le défenseur ukrainien d’Arsenal Oleksandr Zinchenko ont appelé Mudryk “presque tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours”.

Le Shakhtar a rapidement rejeté l’offre d’ouverture d’Arsenal, mais les Gunners étaient convaincus qu’ils pouvaient négocier des frais inférieurs au prix initial demandé de 100 millions d’euros – basé en partie sur le coût du transfert de 95 millions d’euros d’Antony de l’Ajax à Manchester United l’été dernier – parce que le désir du joueur de le congé grandissait. Des sources ont déclaré à ESPN que Mudryk était singulièrement concentré sur un déménagement aux Emirats, et l’ont dit à ses agents et au Shakhtar.

Des sources ont ajouté que le camp de Mudryk avait reçu plusieurs assurances d’Arsenal qu’ils parviendraient à un accord sur des frais. Cela a en partie conduit Mudryk à publier plusieurs mises à jour sur les réseaux sociaux indiquant à quel point il était désireux de bouger, y compris des cas où il regardait les matchs d’Arsenal et, le soir du Nouvel An alors que Brighton jouait à Arsenal, décrivant Roberto De Zerbi (son ancien patron au Shakhtar) et Arteta en tant que “deux meilleurs entraîneurs”.

Des sources suggèrent que Mudryk a reçu des conseils l’avertissant de ne pas le faire au cas où quelque chose tournerait mal, mais le joueur voulait partir et Arsenal était le seul club à ce stade à faire une tentative concertée pour conclure un accord avec le Shakhtar. La deuxième offre a été améliorée à environ 70 millions d’euros, mais le Shakhtar l’a de nouveau rejetée.

Début janvier, Chelsea a repris contact avec le Shakhtar et a demandé à être tenu informé de l’évolution de la situation sans officialiser une offre propre. Les Gunners ont estimé qu’il y avait une dynamique positive dans les négociations, et une troisième offre – qui comprenait un montant fixe d’environ 70 millions d’euros avec des ajouts à discuter – a été faite le 13 janvier et a été accueillie par le Shakhtar avec la volonté de discuter. les points les plus subtils, signalant un pas en avant dans les pourparlers.

Mykhailo Mudryk est l’un des jeunes espoirs les plus excitants du football européen. Joupin Ghamsari/Chelsea FC via Getty Images

Chelsea intervient

La troisième offre d’Arsenal est intervenue un jour après la défaite 2-1 de Chelsea contre Fulham, un résultat qui, selon une source, a aiguisé le désir de signer Mudryk à Stamford Bridge. Ce jour-là, ESPN a rapporté que les Blues étaient toujours disposés à conclure un accord pour Mudryk mais s’étaient auparavant concentrés sur des accords ailleurs, en particulier la signature du prêt de Joao Felix de l’Atletico Madrid.

Felix avait été proposé à Arsenal, Manchester United et Chelsea après une détérioration de sa relation avec Diego Simeone, mais le club de LaLiga tenait bon pour un prêt d’environ 20 millions d’euros. Aucune équipe n’était intéressée par cet argent et Chelsea évaluait ses options lorsque l’Atletico a fait savoir que le prix pourrait baisser. Les Blues ont bondi, acceptant de payer 11 millions d’euros de frais de prêt plus le salaire du joueur – un package que les deux autres clubs anglais jugeaient excessif mais, du point de vue de Chelsea, un accord moins cher que celui initialement proposé.

L’exemple de Félix est instructif dans ce qui s’est passé avec Mudryk. Le Shakhtar n’était toujours pas disposé à renoncer à son désir d’obtenir 100 millions d’euros au total, mais Arsenal avait négocié à un point où les frais fixes de 70 millions d’euros étaient acceptables en principe.





Des sources ont déclaré à ESPN que les débuts de Felix avaient encouragé Chelsea à évoluer dans deux sens distincts. Premièrement, l’impact positif initial que Felix a eu à Fulham a montré l’avantage de revitaliser la ligne avant; deuxièmement, son carton rouge – et l’interdiction de trois matches qui a suivi – les a laissés à court à un moment charnière de la saison. Cela ne veut pas dire que Chelsea a conclu un accord total de 100 millions d’euros pour Mudryk parce que Felix a été banni pendant trois matchs, mais plus parce que la défaite leur a coûté un terrain plus précieux dans la course aux quatre premiers et que leur crise croissante des blessures s’est encore aggravée, faisant basculer le solde en faveur de la signature d’un nouveau joueur.

Sceller l’affaire

Des sources ont déclaré à ESPN le 14 janvier qu’une délégation de Chelsea impliquant Behdad Eghbali, représentant les copropriétaires de Clearlake Capital, et le directeur des talents mondiaux et des transferts Paul Winstanley s’est envolé pour Antalya en Turquie (où la partie ukrainienne avait organisé un camp d’entraînement d’été) pour des entretiens en tête-à-tête avec des représentants du Shakhtar.

Chelsea aurait rapidement accepté les frais initiaux de 70 millions d’euros et s’est montré plus accommodant en ce qui concerne les modules complémentaires qu’Arsenal négociait encore, dont la plupart étaient liés aux performances de l’équipe en Premier League et en Ligue des champions. Palkin du Shakhtar a confirmé plus tard qu’il n’y avait aucune clause relative à la victoire de Mudryk au Ballon d’Or, tandis que le président du club Rinat Akhmetov a annoncé qu’un match amical avec Chelsea se jouerait à Donetsk et que 23 millions d’euros (25 millions de dollars) des frais de transfert seraient reversés à l’Ukraine. effort de guerre après l’invasion russe.

Tout a été convenu en six heures, selon des sources. Pour un transfert de cette envergure, de cette somme d’argent, la rapidité avec laquelle les négociations ont été conclues est sans précédent.

Comme l’a dit une source : “Le truc avec Chelsea, c’est qu’ils bougent très vite, comme avec Félix. Une semaine, ils ont pensé que ça n’en valait pas la peine. Ensuite, les choses prennent un tournant et la minute suivante, vous savez, c’est fait.”

Une fois que Chelsea a eu l’accord de principe, une offensive de charme a commencé. Les comptes de médias sociaux du club ont commencé à demander des messages positifs de soutien à Mudryk, conscient qu’il avait flirté publiquement avec un déménagement chez leurs rivaux londoniens pendant des semaines auparavant. Et le temps presse. Un examen médical a eu lieu dimanche matin et, de manière quelque peu inhabituelle, Mudryk a été dévoilé à Stamford Bridge à la mi-temps de la victoire 1-0 de dimanche sur Crystal Palace.

Arsenal aurait pu essayer d’égaler le package global de Chelsea à la 11e heure, mais a décidé de ne pas le faire, estimant qu’ils s’étaient déjà étirés dans les négociations et ne signeraient à aucun prix Mudryk.

En fin de compte, Mudryk a signé un contrat de 8 ans et demi (apparemment 7 ans et demi avec l’option d’une année supplémentaire) à Stamford Bridge, qu’Arsenal n’était pas disposé à offrir quoi que ce soit. La durée du deal s’explique en partie par la réglementation du fair-play financier (elle peut étaler le coût du transfert sur une plus longue période) mais elle représente aussi un engagement remarquable de part et d’autre.

Mudryk est un joueur de Chelsea et Arsenal se démène maintenant pour trouver une autre solution en janvier alors qu’il cherche à cimenter son défi pour le titre de Premier League dans les mois à venir.