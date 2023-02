Comment ChatGPT a lancé une course aux armements en IA

La croissance a apporté des défis. ChatGPT a connu des pannes fréquentes car il manque de puissance de traitement, et les utilisateurs ont trouvé des moyens de contourner certaines des fonctionnalités de sécurité du bot. Le battage médiatique autour de ChatGPT a également agacé certains rivaux de grandes entreprises technologiques, qui ont souligné que sa technologie sous-jacente n’est pas, à proprement parler, si nouvelle.

ChatGPT est aussi, pour l’instant, un gouffre financier. Il n’y a pas de publicité, et la conversation moyenne coûte à l’entreprise »cents à un chiffre” en puissance de traitement, selon un post sur Twitter de Sam Altman, directeur général d’OpenAI, s’élevant probablement à des millions de dollars par semaine. Pour compenser les coûts, la société a annoncé cette semaine qu’elle commencerait à vendre un abonnement mensuel de 20 $, connu sous le nom de ChatGPT Plus.

Malgré ses limites, le succès de ChatGPT a propulsé OpenAI dans les rangs des acteurs puissants de la Silicon Valley. La société a récemment conclu un accord de 10 milliards de dollars avec Microsoft, qui prévoit d’intégrer la technologie de la start-up dans son moteur de recherche Bing et d’autres produits. Google a déclaré un “code rouge” en réponse à ChatGPT, accélérant nombre de ses propres produits d’IA dans le but de rattraper son retard.

M. Altman a déclaré que son objectif chez OpenAI était de créer ce que l’on appelle «l’intelligence générale artificielle», ou AGI, une intelligence artificielle qui correspond à l’intellect humain. Il a été un fervent défenseur de l’IA, déclarant dans une récente interview que ses avantages pour l’humanité pourraient être “si incroyablement bons qu’il m’est même difficile d’imaginer”. (Il a également déclaré que dans le pire des cas, l’IA pourrait tous nous tuer.)

Alors que ChatGPT a captivé l’imagination du monde, M. Altman a été placé dans la rare position d’essayer de minimiser l’importance d’un produit à succès. Il craint que trop de battage médiatique pour ChatGPT ne provoque une réaction réglementaire ou ne crée des attentes exagérées pour les futures versions, ont déclaré deux personnes familières avec son point de vue. Sur Twitter, il a tenté de calmer l’excitation, appeler ChatGPT “incroyablement limité” et avertissant les utilisateurs que “c’est une erreur de s’y fier pour quelque chose d’important en ce moment”.

Il a également découragé les employés de se vanter du succès de ChatGPT. En décembre, quelques jours après que la société a annoncé que plus d’un million de personnes s’étaient inscrites au service, Greg Brockman, président d’OpenAI, a tweeté qu’il avait atteint deux millions d’utilisateurs. M. Altman lui a demandé de supprimer le tweet, lui disant qu’il était imprudent de faire de la publicité pour une croissance aussi rapide, ont déclaré deux personnes qui ont vu l’échange.

OpenAI est une entreprise inhabituelle, selon les normes de la Silicon Valley. Lancé en 2015 en tant que laboratoire de recherche à but non lucratif par un groupe de leaders technologiques comprenant M. Altman, Peter Thiel, Reid Hoffman et Elon Musk, il a créé une filiale à but lucratif en 2019 et a conclu un accord d’un milliard de dollars avec Microsoft. Il est depuis passé à environ 375 employés, selon M. Altman – sans compter les sous-traitants qu’il paie pour former et tester ses modèles d’IA dans des régions comme l’Europe de l’Est et l’Amérique latine.