CHARLES a toujours voulu être un père moderne et aimant – mais selon son fils Harry, il n’a jamais eu la moindre chance.

Dans une évaluation torride des capacités parentales du nouveau roi l’année dernière, le prince a déclaré que Charles avait été condamné par un manque d’amour dans sa propre enfance et par sa loyauté envers la marque royale.

Charles a toujours voulu être un père moderne et aimant – mais selon son fils Harry, il n’a jamais eu la moindre chance Crédit : Mario Testino

Le prince Harry a déclaré que Charles avait été condamné par un manque d’amour dans sa propre enfance et par sa loyauté envers la marque royale Crédit : PA : Association de la presse

Le duc de Sussex a déclaré à un podcast américain: “Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être subie, Je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre.

Mais Harry avait été moins compréhensif quelques mois plus tôt lorsqu’il avait lancé ses premières attaques dévastatrices contre son père après que lui et Meghan aient fui la vie royale.

Dans une interview révélatrice avec Oprah Winfrey en mars 2021, il a révélé que Charles avait refusé de prendre ses appels après que le couple a déménagé pour la première fois au Canada au début de 2020 et l’avait coupé financièrement pendant un certain temps.

Et dans une série documentaire ultérieure sur Apple TV, sa rage était encore brûlante lorsqu’il a parlé de l’échec de son père à protéger ses fils du «modèle commercial» de la vie royale.

Il a déclaré: “Il avait l’habitude de dire à William et à moi:” Eh bien, c’était comme ça pour moi, alors ça va être comme ça pour toi “.

“Cela n’a aucun sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir.

« En fait, c’est plutôt le contraire. Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez arranger les choses pour vos enfants.

Harry et la duchesse de Sussex ont à peine été vus interagir avec Charles à leur retour au Royaume-Uni en juin de cette année pour célébrer le jubilé de platine de la reine, malgré les protestations selon lesquelles ils voulaient guérir la relation.

Charles avait été terriblement blessé par les attentats, qui ont été un choc après des décennies pendant lesquelles William et Harry racontaient en public des histoires amusantes et amusantes sur leur père.

Il avait essayé si fort d’être un bon père, dès le début.

En fait, son désir d’être le meilleur parent possible a commencé bien avant l’arrivée de son premier-né en juin 1982.

C’était une époque où les futurs pères ne s’impliquaient pas toujours profondément dans le bien-être de leurs femmes pendant la grossesse – mais, comme toujours, Charles était en avance sur son temps.

Il a lu avec impatience le guide de Betty Parsons, The Expectant Father, et a amené l’auteur au palais de Kensington pour enseigner à Diana les dernières techniques de respiration lors de l’accouchement.

Et Charles était aux côtés de Diana tout au long de son long travail avec William.

Cette nuit-là, le nouveau papa s’est assis et a écrit dans une lettre à un ami : “Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité.”

Il a ajouté: “Il a vraiment l’air étonnamment appétissant et a des doigts de saucisse comme les miens.”

Charles changea bientôt les couches, se joignit à l’heure du bain de William et essaya de suivre la jeune Diana surnommée sa “mini tornade”.

Le fier papa a révélé: “Il n’arrête pas de ramper, surtout dans les corbeilles à papier.”

Charles a même semblé amusé quand il a révélé que le petit garçon avait pris l’habitude d’essayer de tout jeter dans les toilettes, y compris les chaussures de son père.

Le 15 septembre 1984, le prince était de nouveau aux côtés de Diana lorsqu’elle donna naissance à Harry.

Émergeant sous les acclamations de la foule à l’extérieur de l’hôpital, Charles a déclaré que le nouveau-né était “merveilleux”, avec “des yeux bleu pâle” et des cheveux “d’une sorte de couleur indéterminée”.

Il a ensuite annoncé : “Je rentre chez moi pour boire un verre.”

Charles était aux côtés de Diana pendant son long travail avec William Crédit : PA : Association de la presse

Il a déclaré que le nouveau-né Harry était “merveilleux”, avec des “yeux bleu pâle” et des cheveux “d’une sorte de couleur indéterminée”. Crédit : Tim Graham – Getty

Diana a dit plus tard au biographe Andrew Morton que le prince avait espéré une fille, et son premier commentaire en voyant le bébé a été : “Oh mon Dieu, c’est un garçon.”

Elle a également déclaré qu’après l’arrivée de son deuxième enfant, elle avait réalisé que son mariage était voué à l’échec : “Quand Harry est né, ça a juste marché, notre mariage. Le tout est tombé à l’eau. »

Un jour après la naissance de Harry, Charles était à Windsor en train de jouer à une partie de polo qu’il avait organisée pour marquer l’événement. Certains ont dit que cela montrait qu’il était indifférent, mais ce n’était pas vrai.

Charles a fait face à des critiques injustes

Charles pouvait à peine s’arracher à la crèche et n’a accepté qu’une douzaine d’engagements au cours des quatre mois suivants, pour passer du temps avec son nouveau fils.

Quand Harry avait un an, le grand frère William, trois ans, a commencé la crèche – un autre signe de la pensée moderne de son père.

Charles et sa sœur Anne avaient commencé leur propre scolarité avec une gouvernante.

Mais malgré tout, Charles a fait face à des critiques injustes.

En mai 1988, lorsque Harry, trois ans, subit une opération d’urgence pour une hernie, l’absence de Charles à son chevet fut notée.

Le fait qu’il était en voyage de peinture en Italie et qu’il téléphonait toutes les heures pour être mis à jour ne l’empêchait pas d’être qualifié d’indifférent.

Quelques années plus tard, en juin 1991, il y eut d’autres mauvais titres lorsqu’un des camarades de classe de William frappa accidentellement le jeune prince à la tête en balançant un club de golf, lui fracturant le crâne.

Charles et Diana ont voyagé avec lui lorsqu’il a été transféré à Great Ormond Street pour une intervention chirurgicale.

Mais tandis que Diana est restée avec William, Charles est parti peu avant l’opération pour assister à un opéra avec un groupe de la Commission européenne.

Charles a également lu à ses garçons autant qu’ils l’ont aimé et leur a enseigné les plantes et la faune. Crédit: News Group Newspapers Ltd

Charles a tout fait pour rendre magique l’enfance des garçons Crédit : Getty

Il s’est ensuite rendu directement dans le Yorkshire pour une conférence sur l’environnement.

Le prince a été choqué par le déluge de publicité négative, résumé par un titre du Sun exigeant : “Quel genre de papa es-tu ?”

Plus tard, l’amant de Diana, James Gilbey – de la renommée de «Squidgygate» pour les fuites téléphoniques – a été cité dans le livre d’Andrew Morton disant de Diana: «Elle pense qu’il est un mauvais père. Égoïste.”

C’était malgré que Charles ait fait tout ce qu’il pouvait pour rendre l’enfance des garçons magique.

Il a même embauché l’architecte William Bertram pour concevoir une cabane dans les arbres à Highgrove et s’est assuré que William, cinq ans, avait la voix décisive dans les conceptions.

Le jeune a dit fermement à l’architecte : “Je veux qu’elle soit aussi haute que possible pour pouvoir m’éloigner de tout le monde, et je veux une échelle de corde que je peux tirer pour que personne ne puisse m’atteindre.”

Charles a également fait la lecture à ses garçons autant qu’ils l’ont aimé et leur a enseigné les plantes et la faune.

Mais la perception publique de lui comme un mauvais père est restée. Diana y a veillé – c’était sa seule véritable arme.

Harry a souffert sous ce style de parentalité à la lèvre supérieure raide

Après la mort de Diana en 1997, Charles n’était plus tiraillé entre ce qu’elle voulait et ce qu’il voulait, ni même entre ses devoirs publics et son rôle de père.

Ses fils en deuil, âgés de 15 et 12 ans, étaient sa seule priorité – et le public pouvait enfin le voir.

Un chef qui travaillait à Highgrove à l’époque se souvient : « Il a tout pris en charge.

« Il s’intéressait à tout ce qui se passait au lieu de le laisser à quelqu’un d’autre. Il a annulé tous ses engagements et s’est vraiment lancé.

Charles s’est également assuré que les garçons évitaient la télévision et les journaux, afin qu’ils ne soient pas confrontés aux histoires de la mort de leur mère. Au lieu de cela, ils passaient leurs journées dehors.

Un ancien membre du personnel s’est souvenu de la vie des jeunes princes à l’époque : « La normalité était presque choquante.

Nous savons maintenant qu’Harry a souffert de ce style parental à la lèvre supérieure raide.

William, quant à lui, n’a fait que montrer de l’empathie et de la compréhension pour les luttes de son père – bien qu’il ait admis qu’en tant que garçon, il aurait souhaité que son père n’ait pas été aussi occupé par la charge de travail royale.

Il a également dit qu’il regrettait que Charles n’ait pas eu plus de temps à passer avec ses trois enfants, George, Charlotte et Louis.

Il expliquait en 2018 : « Avoir plus de temps avec lui à la maison serait adorable, et pouvoir jouer avec les petits-enfants.

“Quand il est là-bas, il est brillant, mais nous avons besoin de lui autant que possible.”

Nous savons que Harry a souffert sous le style parental raide de la lèvre supérieure Crédit : Getty Images – Getty

En tant que souverain, Charles continuera de guider le prince George alors que l’enfant de neuf ans se dirige vers son propre destin de roi Crédit : EPA

La nouvelle reine consort a également dit à quel point Charles était un grand-père amusant.

Elle a déclaré: «Il va se mettre à genoux et ramper avec eux pendant des heures, en faisant des bruits amusants et en riant.

“Il lit Harry Potter et fait toutes les voix différentes.”

Les enfants du prince Harry, Archie et Lilibet, vivent en Amérique et ont raté tout cela.

Mais maintenant, il y a une chance pour un nouveau départ – pour le père, les fils et les petits-enfants.

Charles III est intelligent et sensible et aura pris à cœur la douleur brute de Harry.

Peu de gens ont eu un voyage aussi angoissant vers la maturité émotionnelle que notre nouveau roi.

En tant que souverain, Charles continuera de guider le prince George alors que l’enfant de neuf ans se dirige vers son propre destin de roi.

Et en tant que grand-père, Charles cherchera, s’il y est autorisé, à transmettre à tous ses petits-enfants le meilleur héritage qui soit : son amour et sa sagesse durement acquise.