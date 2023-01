Comment Charles Bronson a gagné des milliers derrière les barreaux… et pourquoi il a dépensé tout son argent

NOTORIOUS Charles Bronson, l’un des prisonniers les plus violents de Grande-Bretagne, a gagné une jolie somme même derrière les barreaux.

Le voleur armé Bronson a passé près de 50 ans derrière les barreaux après avoir vu sa peine augmentée à plusieurs reprises pour avoir attaqué le personnel pénitentiaire et les avoir pris en otage.

Charles Bronson est devenu artiste en prison

Bronson a gagné des milliers de livres grâce à ses peintures Crédit: Splash Nouvelles

Bronson a vendu un certain nombre de ses peintures pour pouvoir envoyer sa mère en vacances Crédit: Splash Nouvelles

Il a réussi à récolter des milliers de livres grâce à la vente de ses œuvres d’art.

Plus récemment, il aurait produit des dizaines de peintures et de dessins et les aurait vendus en ligne pour 24,95 £ chacun en ligne.

Les titres incluent Bronson’s Dead, No More, Keep On Dreaming et Please Don’t Leave Me Here.

En juillet 2022, il a levé des milliers de livres pour des œuvres caritatives après que des dizaines de ses œuvres aient été mises aux enchères.

L’oeuvre s’est adjugée 2 655 £ alors que seulement la moitié des 30 lots présentés ont été arrachés.

Deux autres lots, dont une montre Globa Louis XV Vintage et un chapeau trilby noir, tous deux portés par Bronson, ont rapporté 680 £ supplémentaires.

La vente a été réalisée par Ewbank’s Auctions, basée à Surrey, et a aidé l’organisation de santé mentale Mind, ainsi que Hope House Hospice, qui soutient les enfants gravement malades.

Un tableau montrant Bronson sur une plage, appelé Fantasy Impression, s’est vendu 1 000 £ tandis que deux autres, Broadmoor Lunatic Asylum et Self Portrait, se sont vendus 950 £ chacun.

Son tableau, intitulé Impression of Bedlam, a été vendu 680 £.

L’œuvre d’art était passée sous le marteau lors d’une vente aux enchères à Towcester, Northamptonshire, en 2014 afin que Bronson puisse payer des vacances pour sa mère.

Bronson avait demandé la vente de huit pièces après une attaque signalée contre 12 gardes au HMP Woodhill à Milton Keynes, selon le commissaire-priseur Jonathan Humbert de JP Humbert Auctioneers.

Humbert a déclaré que Bronson voulait se rattraper auprès de sa mère qui l’avait bouleversée en s’impliquant dans l’incident.

On prétend que Bronson, un fan de Tottenham Hotspur, s’est déchaîné alors qu’il était enduit de beurre après que ses rivaux du nord de Londres, Arsenal, aient levé la FA Cup.

Les peintures appartenaient au gangster de l’East End Ronnie Kray, décédé en 1995, et faisaient partie des 150 lots de son domaine qui étaient vendus par sa seconde épouse Kate.

Un porte-parole de la maison de vente aux enchères a refusé de dire à l’époque qui avait acheté les articles, mais a déclaré que cela avait été “une bonne nuit de travail” car il ne restait que deux articles invendus.

Humbert a déclaré: “Charles Bronson a récemment eu un grondement avec 12 gardiens de prison. Dans une lettre à Kate Kray, il exprime des remords d’avoir bouleversé sa mère et, en conséquence, a demandé si certaines de ses œuvres pouvaient être incluses dans la vente afin de générer des fonds envoyer sa mère en vacances.

“La nature intime et personnelle de ces objets Kray inédits et des peintures de Bronson montre un véritable côté humain à ces personnalités plus grandes que nature et, bien qu’elles soient vouées à polariser les opinions, les lots, tout comme les individus, sont loin de terne.”

Bronson, est né Michael Gordon Peterson en 1952.

Bronson a été condamné pour la première fois à sept ans de prison pour un vol à main armée en 1974 – qui a été prolongé de neuf mois après avoir attaqué un codétenu avec une cruche en verre.

Il a ensuite tenté d’étrangler Gordon Robinson à Broadmoor, avant de causer 250 000 £ de dégâts lorsqu’il a organisé une manifestation de trois jours sur un toit.

Le criminel en série a finalement été libéré en 1987, où il a changé son nom pour Charles Bronson sur les conseils de son promoteur de boxe à mains nues.

Mais il n’a pas tardé à retourner en prison, après avoir cambriolé une bijouterie en 1988 et condamné à sept ans de prison supplémentaires.

Bronson a été libéré tôt de sa peine en 1992 – mais était de retour derrière les barreaux 53 jours plus tard pour intention de commettre un vol qualifié.

Après avoir retenu trois hommes en otage dans sa cellule, le garçon de Luton a vu sa peine s’ajouter à sept ans supplémentaires – bien que celle-ci ait été réduite à cinq en appel.

Suite à d’autres incidents, il a finalement été condamné à perpétuité après avoir enlevé un enseignant de la prison en 1999, provoquant la destruction de la prison.

Les Kray Twins, ainsi que leur frère aîné Charlie, étaient tristement célèbres pour avoir dirigé des rackets du crime organisé dans l’East End de Londres dans les années 1950 et 1960.

Ils ont tous deux été emprisonnés à vie en 1969 pour les meurtres de leurs compagnons gangsters George Cornell et Jack “The Hat” McVitie.

