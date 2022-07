Comment chaque équipe peut atteindre les quarts de finale

La phase de groupes de l’Euro féminin de l’UEFA 2022 touche à sa fin. Mais qui peut passer et que reste-t-il en jeu ? Ici, nous examinons groupe par groupe ce que chaque nation doit faire pour atteindre les huitièmes de finale.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Cliquez ici pour le support défonçable.

BRIS D’ÉGALITÉ

1. Face à face entre les équipes impliquées (si trois équipes sont à égalité de points, une mini-ligue impliquant uniquement les résultats de ces équipes est créée)

2. Différence de buts dans les matchs en tête-à-tête entre équipes à égalité

3. Buts marqués lors de matchs en tête-à-tête entre équipes à égalité

Si deux équipes ou plus restent à égalité après cette étape, 1-3 est réappliqué uniquement à ces équipes.

4. Différence de buts de groupe

5. Buts de groupe marqués

6. Tirs au but si les deux équipes sont toujours à égalité et s’affrontent lors du dernier match de groupe

7. Points disciplinaires inférieurs

8. Classement par coefficient de l’UEFA pour le tirage au sort final.

GROUPE A

Vendredi 15 juillet : Irlande du Nord contre Angleterre, Autriche contre Norvège (20 h 00 BST)

groupe A généraliste O ré L GD STP 1 – Angleterre 2 2 0 0 +9 6 2 – Autriche 2 1 0 1 +1 3 3 – Norvège 2 1 0 1 -5 3 4 – Irlande du Nord 2 0 0 2 -5 0

Angleterre: Se sont déjà qualifiés en tant que vainqueurs de groupe.

L’Autriche: Sera finaliste avec une victoire ou un match nul contre la Norvège.

Norvège: Doit battre l’Autriche pour passer en deuxième.

Irlande du Nord: Ont été éliminés.

La Norvège doit battre l’Autriche vendredi pour garder son rêve de l’Euro 2022 en vie. Christopher Lee – UEFA/UEFA via Getty Images

GROUPE B

Samedi 16 juillet : Finlande contre Allemagne, Danemark contre Espagne (20h00 BST)

Groupe B généraliste O ré L GD STP 1 – Allemagne 2 2 0 0 +6 6 2 – Espagne 2 1 0 1 +1 3 3 – Danemark 2 1 0 1 -3 3 4 – Finlande 2 0 0 2 -4 0

Allemagne: Se sont déjà qualifiés en tant que vainqueurs de groupe.

Espagne: Se qualifiera de finaliste avec une victoire ou un match nul contre le Danemark.

Danemark: Doit battre l’Espagne pour passer en deuxième.

Finlande: Ont été éliminés.

GROUPE C :

Dimanche 17 juillet : Suisse contre Pays-Bas, Suède contre Portugal (17 h 00 BST)

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Pays-Bas 2 1 1 0 +1 4 2 – Suède 2 1 1 0 +1 4 3 – Portugal 2 0 1 1 -1 1 4 – Suisse 2 0 1 1 -1 1

Pays-Bas: Il faut au moins un match nul contre la Suisse pour garantir le passage. Ne peut se qualifier avec une défaite que si le Portugal bat la Suède et que les deux matchs sont décidés par une marge d’un but, ce qui laisserait les quatre équipes sur 4 points; SUI-NED doit également être un match plus marqué pour que les Pays-Bas terminent dans les deux premiers (donc 2-1 contre la Suisse et 1-0 contre le Portugal). Si les points et la différence de buts du groupe finissent identiques entre les trois premiers dans ce scénario, les dernières places seraient 1. Suisse, 2. Pays-Bas, 3. Portugal.

Si les Pays-Bas gagnent, ils gagneront le groupe s’ils améliorent le résultat de la Suède. Si la Suède gagne aussi, cela dépendra de la différence de buts avec les deux équipes actuellement sur +1, les Néerlandais ayant marqué un but de plus. Les équipes ont fait match nul les unes avec les autres, donc la tête à tête est de niveau, et cela signifie que si elles ne peuvent pas être séparées sur les buts marqués, cela ira aux points disciplinaires inférieurs et finalement au classement par coefficient de l’UEFA le plus élevé.

Suède: Il faut au moins un match nul contre le Portugal pour garantir l’une des deux premières places. Va dominer le groupe avec une victoire s’ils améliorent les résultats des Pays-Bas, avec les mêmes calculs de différence de buts que ceux indiqués ci-dessus si les deux équipes gagnent toutes les deux. Ne peut se qualifier qu’avec une défaite si les Pays-Bas perdent, les deux matchs sont décidés par un but et SUI-NED est un match à score inférieur (donc si la Suède perd 2-1, les Pays-Bas sont battus 1-0).

Le Portugal: Il faut battre la Suède pour avoir une chance et espérer que les Pays-Bas perdent aussi. Le Portugal doit alors également gagner par 2+ buts, ou espérer que les Pays-Bas perdent par 2+ buts. Si les deux matches sont décidés par une marge d’un but, le Portugal doit le faire par le même score ou un score plus élevé (donc si les Pays-Bas perdent 1-2, le Portugal doit gagner par n’importe quel score autre que 1-0.)

Suisse: Il faut battre les Pays-Bas pour avoir une chance de se qualifier et être sûr d’une place en quart de finale si la Suède gagne ou fait match nul. Si le Portugal gagne, cela met quatre équipes sur 4 points ; si la Suisse gagnait par 2 buts ou plus, elle serait certaine d’être deuxième ; si la Suisse gagne par 1 but, elle passera tant que les deux matchs sont sur le même score d’un but (donc 1-0 et 1-0) ou que SUI-NED obtient un score plus élevé (2-1 contre 1-0) . Si les matchs sont à un but d’écart mais que SWE-POR obtient le score le plus élevé (donc 1-0 contre la Suisse et 2-1 contre le Portugal), la Suède termine deuxième, la Suisse troisième et les Pays-Bas quatrième. Tout autre score avec trois équipes terminant sur 4 points éliminerait également la Suisse.

GROUPE D :

Jeudi 14 juillet : Italie contre Islande (17h00 BST), France contre Belgique (20h00 BST)

Lundi 18 juillet : Islande contre France, Italie contre Belgique (17h00 BST)

Des permutations seront ajoutées après les matchs de groupe de jeudi, mais la France est assurée de se qualifier au deuxième tour avec une victoire sur la Belgique.