Comment chaque équipe peut atteindre les huitièmes de finale

Nous sommes à mi-parcours de la phase de groupes de la Ligue des champions, ce qui signifie que les équipes les plus performantes peuvent commencer à réserver leurs places en huitièmes de finale.

Nous examinons ici l’état d’avancement des huit groupes.

BRIS D’ÉGALITÉ :

– Points dans les matchs en tête-à-tête entre les équipes à égalité

– Différence de buts dans les matchs en tête-à-tête entre les équipes à égalité

– Buts marqués lors de matchs en tête-à-tête entre les équipes à égalité

– Différence de buts globale

– Total des buts marqués

– Total des buts marqués à l’extérieur

– Victoires globales

– Victoires globales à l’extérieur

– Points disciplinaires

– Coefficient de club de l’UEFA

GROUPE A

Prochains rendez-vous, le 12 octobre : Naples contre Ajax, Rangers contre Liverpool

groupe A généraliste O ré L GD STP 1 – Naples 3 3 0 0 +11 9 2 – Liverpool 3 2 0 1 0 6 3 – Ajax 3 1 0 2 -2 3 4 – Rangers 3 0 0 3 -9 0

Naples : Se qualifiera avec une victoire/nul à domicile face à l’Ajax.

Liverpool : Impossible de se qualifier lors de la quatrième journée, mais une victoire contre les Rangers et une défaite pour l’Ajax laisseraient les hommes de Jurgen Klopp avoir besoin d’au plus un point lors de leurs deux derniers matches.

Ajax Amsterdam : Une victoire contre Naples les placerait dans une position beaucoup plus forte pour se qualifier. Mais la défaite en Italie, associée à une victoire pour Liverpool, obligerait l’équipe d’Eredivisie à gagner ses deux matchs restants pour avoir une chance de se qualifier.

Rangers : Toujours sans point dans la compétition, les Rangers seront éliminés de la Ligue des champions s’ils font match nul/perdent à domicile face à Liverpool.

Napoli est en pole position pour atteindre les huitièmes de finale. Franco Romano/NurPhoto via Getty Images

GROUPE B

Prochains rendez-vous, le 12 octobre : Atletico Madrid contre le Club de Bruges, Bayer Leverkusen contre le FC Porto

Groupe B généraliste O ré L GD STP 1 – Bruges 3 3 0 0 +7 9 2 – Porto 3 1 0 2 -3 3 3 – Leverkusen 3 1 0 2 -1 3 4 – Atlético 3 1 0 2 -3 3

Club Bruges : Se qualifiera pour les huitièmes de finale avec une victoire/nul à l’Atletico. Ils assureront la première place du groupe avec une victoire si Leverkusen-Porto est un match nul.

FC Porto : Une victoire en Allemagne les placerait dans une position plus forte, mais la bataille pour la deuxième place du groupe B est très serrée et Porto n’a plus qu’un match à domicile contre l’Atletico lors de la 6e journée.

Bayer Leverkusen : Doit s’imposer à domicile contre le FC Porto pour se donner de fortes chances de se qualifier, après avoir déjà perdu contre eux la semaine dernière. Une autre défaite leur laisserait trois points de retard sur les Portugais et perdrait également le face à face direct.

Atletico Madrid: Le club espagnol a encore deux matches à domicile à jouer, mais une défaite à domicile contre le Club de Bruges les placerait dans une position difficile.

GROUPE C

Prochains rendez-vous, le 12 octobre : Barcelone contre l’Inter Milan, Viktoria Plzen contre le Bayern Munich

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Bayern 3 3 0 0 +9 9 2 – Inter 3 2 0 1 +1 6 3 – Barça 3 1 0 2 +1 3 4 – Plzeň 3 0 0 3 -11 0

Bayern Munich: Se qualifiera avec une victoire contre Plzen tant que le Barça ne bat pas l’Inter.

International : Sera terminé avec une victoire au Camp Nou. Un match nul serait également un très bon résultat, car une victoire à domicile contre Plzen lors de la 5e journée les enverrait face à face contre le Barça.

Barcelone: Doit gagner à domicile contre l’Inter pour se donner une chance réaliste d’atteindre les huitièmes de finale.

Victoria Plzeň : Avec aucun point et une différence de buts de -11, Plzen a peu de chances de progresser. Mais ils seront toujours mathématiquement en lice avec une défaite contre le Bayern tant que le Barça battra l’Inter.

L’Inter pourrait battre le Barça pour une place dans les huitièmes de finale. Getty Images

GROUPE D

Prochains rendez-vous, le 12 octobre : Sporting CP contre Marseille, Tottenham contre Eintracht Francfort

Groupe D généraliste O ré L GD STP 1 – Sportif 3 2 0 1 +2 6 2 – Éperons 3 1 1 1 0 4 3 – Francfort 3 1 1 1 -2 4 4 – Marseille 3 1 0 2 0 3

CP Sportif : Un groupe exceptionnellement serré et aucune équipe ne peut se qualifier lors de la 4e journée, mais le Sporting CP aura un pied en huitièmes de finale avec une victoire à domicile face à Marseille.

Tottenham Hotspur : La victoire sur Francfort donnera aux Spurs la tête à tête contre l’équipe allemande et il est possible qu’ils puissent ensuite se qualifier avec une victoire à domicile contre le Sporting lors de la cinquième journée.

Eintracht Francfort : Tout comme les Spurs, une victoire dans le nord de Londres leur donne le tête à tête et la chance de progresser en battant Marseille en deux semaines.

Marseille : Le meilleur résultat pour Marseille est un match nul entre les Spurs et Frankurt. Mais si Marseille perd contre le Sporting et qu’il y a un vainqueur dans l’autre match, le chemin vers les huitièmes de finale s’annonce très difficile.

GROUPE E

Prochains rendez-vous, le 11 octobre : AC Milan contre Chelsea, Dinamo Zagreb contre FC Salzbourg

Groupe E généraliste O ré L GD STP 1 – Salzbourg 3 1 2 0 +1 5 2 – Chelsea 3 1 1 1 +2 4 3 – Milan 3 1 1 1 -1 4 4 – Zagreb 3 1 0 2 -2 3

FC Salzbourg : Encore un groupe très serré dont aucune équipe ne peut sortir cette semaine. Salzbourg peut se rapprocher des huitièmes de finale avec une victoire à Zagreb, et n’aurait besoin que d’un match nul à domicile contre Chelsea dans deux semaines si le club de l’ouest de Londres perdait à Milan.

Chelsea : Une victoire à Milan donnerait à Chelsea une avance de trois points sur Milan et le record en tête-à-tête, ce qui leur laisserait probablement besoin d’une victoire de plus pour passer.

AC Milan: Si Milan peut éviter la défaite à domicile face à Chelsea, le groupe sera largement ouvert. Cependant, ils auraient besoin de gagner par trois buts pour récupérer le tête-à-tête avec Chelsea après leur lourde défaite à Stamford Bridge la semaine dernière.

Dinamo Zagreb : Toujours très en lice, et prendra la deuxième place du groupe avec une victoire à domicile contre Salzbourg si Milan-Chelsea fait match nul. N’excluez pas encore les Croates.

Le FC Salzburg est le leader surprise du groupe E. Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images

GROUPE F

Prochains rendez-vous, le 11 octobre : Celtic contre RB Leipzig, Shakhtar Donetsk contre Real Madrid

Groupe F généraliste O ré L GD STP 1 – Madrid 3 3 0 0 +6 9 2 – Shaktar 3 1 1 1 +2 4 3 – Leipzig 3 1 0 2 -3 3 4 – Celtique 3 0 1 2 -5 1

Real Madrid: Un match nul contre le Shakhtar les fera passer, tandis qu’une victoire assure la première place du groupe.

Shakhtar Donetsk : Impossible de se qualifier cette semaine, et tout point récolté contre Madrid sera considéré comme un bonus dans la bataille pour la deuxième place.

RB Leipzig : Une victoire en Écosse les propulsera très probablement à la deuxième place, mais ils doivent ensuite accueillir Madrid dans deux semaines. Le Shakhtar contre Leipzig lors de la 6e journée semble être le match décisif en ce moment.

Celtique: Une défaite à domicile contre Leipzig mettra fin à leurs espoirs, mais une première victoire de groupe pourrait les remettre en lice.

GROUPE G

Prochains rendez-vous, le 11 octobre : Borussia Dortmund contre Séville, FC Copenhague contre Manchester City

Groupe G généraliste O ré L GD STP 1 – Manchester City 3 3 0 0 +10 9 2 – Dortmund 3 2 0 1 +5 6 3 – Séville 3 0 1 2 -sept 1 4 – Copenhague 3 0 1 2 -8 1

Manchester City: Une victoire les envoie, et en tant que vainqueurs de groupe si Dortmund fait match nul / perd. Un match nul pour Man City suffira également pour atteindre les huitièmes de finale si Séville fait match nul/perd.

Borussia Dortmund : Sera terminé avec une victoire tant que Copenhague fera match nul/perdra. Même si Dortmund ne fait match nul que contre Séville, le face à face ne leur laisse probablement besoin que d’un point de leurs deux derniers matches pour se qualifier.

Séville : De manière réaliste, ils doivent battre Dortmund pour rester en lice et seront éliminés avec une défaite.

FC Copenhague : Seront éliminés s’ils font match nul/perdent et que Dortmund bat Séville. Doit battre Man City pour avoir une vraie chance.

Man City se dirige vers une place en huitièmes de finale. Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

GROUPE H

Prochains rendez-vous, le 11 octobre : Maccabi Haïfa contre Juventus, Paris Saint-Germain contre Benfica

Groupe H généraliste O ré L GD STP 1 – PSG 3 2 1 0 +3 sept 2 – Benfica 3 2 1 0 +3 sept 3 – Juventus 3 1 0 2 0 3 4 – M. Haïfa 3 0 0 3 -6 0

Paris Saint Germain: Se qualifiera avec une victoire à domicile contre Benfica.

Benfica : Grâce à une victoire à Paris.

Juventus : De manière réaliste, il faut battre le Maccabi Haïfa pour avoir les meilleures chances de terminer dans les deux premiers avec un seul match à domicile restant, contre le PSG lors de la 6e journée.

Maccabi Haïfa : Sans un point jusqu’à présent, ils seront éliminés par une défaite à domicile contre la Juve.