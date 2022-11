Comment chaque équipe peut atteindre les huitièmes de finale

La phase de groupes de la Coupe du monde 2022 entre dans la phase finale, alors que 16 équipes cherchent à gagner une place dans la tranche à élimination directe.

Nous examinons ici ce que chaque nation doit faire pour sortir de son groupe et garder le rêve vivant au Qatar.

BRIS D’ÉGALITÉ

Si deux équipes ou plus sont à égalité de points, elles seront séparées dans l’ordre suivant :

1) Différence globale de buts du groupe

2) Buts du groupe marqués

3) Résultat tête à tête (H2H)

4) Différence de buts H2H dans tous les matchs entre les équipes toujours à niveau

5) Buts H2H marqués dans tous les matchs entre les équipes toujours au niveau

6) Points de fair-play

7) Tirage au sort

Les permutations complètes équipe par équipe apparaîtront après le deuxième tour de matches dans chaque groupe.

GROUPE A

Appareils restants

Vendredi (8 h HE) : Qatar vs Sénégal

Vendredi (11 h HE): Pays-Bas contre Équateur

Mardi (10 h HE) : Équateur contre Sénégal, Pays-Bas contre Qatar

groupe A généraliste O ré L GD STP 1 – Pays-Bas 1 1 0 0 +2 3 2 – Equateur 1 1 0 0 +2 3 3 – Sénégal 1 0 0 1 -2 0 4 – Qatar 1 0 0 1 -2 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Équateur : Si le Qatar gagne/fait match nul contre le Sénégal, l’Équateur peut réserver sa place en huitièmes de finale avec une victoire sur les Pays-Bas.

Pays-Bas: Si le Sénégal gagne/fait match nul contre le Qatar, les Pays-Bas peuvent réserver leur place en huitièmes de finale avec une victoire sur l’Équateur.

Qatar: Si le Qatar perd contre le Sénégal, il sera éliminé si les Pays-Bas gagnent/nul.

Sénégal: Si le Sénégal perd contre le Qatar, il sera éliminé si l’Équateur gagne/nul.

GROUPE B

Appareils restants

Vendredi (5 h HE) : Pays de Galles contre Iran

Vendredi (14 h HE): Angleterre vs États-Unis

Mardi (14 h HE) : Iran contre États-Unis, Pays de Galles contre Angleterre

Groupe B généraliste O ré L GD STP 1 – Angleterre 1 1 0 0 +4 3 2 – Pays de Galles 1 0 1 0 0 1 3 – États-Unis 1 0 1 0 0 1 4 – Iran 1 0 0 1 -4 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Angleterre: Se qualifiera pour les huitièmes de finale avec une victoire contre les États-Unis, qui leur feront gagner le groupe si Pays de Galles-Iran fait match nul plus tôt dans la journée.

L’Iran: Seront éliminés s’ils perdent contre le Pays de Galles.

États-Unis et Pays de Galles ne peut pas se qualifier ou être éliminé vendredi.

L’Angleterre peut réserver sa place en huitièmes de finale vendredi. Charlotte Wilson/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

GROUPE C

Appareils restants

Samedi (8 h HE): Pologne contre Arabie Saoudite

Samedi (11 h HE): Argentine contre Mexique

Mercredi (14 h HE) : Pologne contre Argentine, Arabie Saoudite contre Mexique

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Arabie du Sud 1 1 0 0 +1 3 2 – Pologne 1 0 0 0 0 1 3 – Mexique 1 0 0 0 0 1 4 – Argentine 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Arabie Saoudite: Se qualifiera pour les huitièmes de finale avec une victoire contre la Pologne, qui leur fera gagner le groupe si Argentine-Mexique fait match nul plus tard dans la journée.

Argentine: Seront éliminés s’ils perdent contre le Mexique.

Mexique et Pologne ne peut pas se qualifier ou être éliminé samedi.

L’Argentine pourrait être éliminée après seulement deux matches. Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

GROUPE D

Appareils restants

Samedi (5 h HE) : Tunisie contre Australie

Samedi (14 h HE) : France contre Danemark

Mercredi (10 h HE): Australie contre Danemark, Tunisie contre France

Groupe D généraliste O ré L GD STP 1 – France 1 1 0 0 3 3 2 – Danemark 1 0 1 0 0 1 3 – Tunisie 1 0 1 0 0 1 4 – Australie 1 0 0 1 -3 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

France: Se qualifieront pour les huitièmes de finale avec une victoire contre le Danemark, qui leur fera gagner le groupe si Tunisie-Australie fait match nul plus tôt dans la journée.

Australie: Seront éliminés s’ils perdent contre la Tunisie.

Danemark et Tunisie ne peut pas se qualifier ou être éliminé samedi.

La France sera qualifiée si elle remporte deux victoires sur deux. Ercin Erturk/Agence Anadolu/Getty Images

GROUPE E

Appareils restants

Dimanche (5 h HE) : Japon contre Costa Rica

Dimanche (14 h HE) : Espagne contre Allemagne

Jeudi (14 h HE) : Costa Rica contre Allemagne, Japon contre Espagne

Groupe E généraliste O ré L GD STP 1 – Espagne 1 1 0 0 +7 3 2 – Japon 1 1 0 0 +1 3 3 – Allemagne 1 0 0 1 -1 0 4 – Costa Rica 1 0 0 1 -sept 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Espagne: Si le Japon gagne/fait match nul contre le Costa Rica, l’Espagne peut réserver sa place en huitièmes de finale avec une victoire sur l’Allemagne.

Japon: Si le Japon gagne contre le Costa Rica, il sera qualifié pour les huitièmes de finale si l’Espagne gagne/fait match nul contre l’Allemagne plus tard dimanche.

Allemagne: Si le Japon gagne/nul, l’Allemagne sera alors éliminée si elle perd face à l’Espagne

Costa Rica: Si le Costa Rica perd contre le Japon, il sera éliminé si l’Espagne gagne/nul.

L’Allemagne risque une sortie prématurée embarrassante. Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

GROUPE F

Appareils restants

Dimanche (8 h HE) : Belgique contre Maroc

Dimanche (11 h HE) : Croatie vs Canada

Jeudi (10 h HE) : Canada contre Maroc, Croatie contre Belgique

Groupe F généraliste O ré L GD STP 1 – Belgique 1 1 0 0 0 3 2 – Croatie 1 0 1 0 0 1 3 – Maroc 1 0 1 0 0 1 4 – Canada 1 0 0 1 0 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Belgique: Se qualifieront pour les huitièmes de finale avec une victoire contre le Maroc, qui leur fera gagner le groupe si Croatie-Canada fait match nul plus tard dans la journée.

Canada: Seront éliminés s’ils perdent contre la Croatie.

Croatie et Maroc ne peut pas se qualifier ou être éliminé vendredi.

La Belgique s’en sortira avec une victoire contre le Maroc. EPA/Rungroj Yongrit

GROUPE G

Appareils restants

Lundi (5 h HE) : Cameroun vs Serbie

Lundi (11 h HE) : Brésil vs Suisse

Vendredi (14 h HE) : Cameroun contre Brésil, Serbie contre Suisse

Groupe G généraliste O ré L GD STP 1 – Brésil 1 1 0 0 +2 3 2 – Suisse 1 1 0 0 +1 3 3 – Cameroun 1 0 0 1 -1 0 4 – Serbie 1 0 0 1 -2 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Brésil: Si la Serbie gagne/fait match nul contre le Cameroun, le Brésil peut réserver sa place en huitièmes de finale avec une victoire sur la Suisse.

Suisse: Si le Cameroun gagne/fait match nul contre la Serbie, la Suisse peut réserver sa place en huitièmes de finale avec une victoire sur le Brésil.

Cameroun: Si le Cameroun perd contre la Serbie, il sera éliminé si le Brésil gagne/nul.

Serbie: Si la Serbie perd contre le Cameroun, elle sera éliminée si la Suisse gagne/fait match nul.

GROUPE H

Appareils restants

Lundi (8 h HE) : Corée du Sud contre Ghana

Lundi (14 h HE) : Portugal contre Uruguay

Vendredi (10 h HE) : Ghana contre Uruguay, Corée du Sud contre Portugal

Groupe H généraliste O ré L GD STP 1 – Portugal 1 1 0 0 +1 3 2 – Corée du Sud 1 0 1 0 0 1 3 – Uruguay 1 0 1 0 0 1 4 – Ghana 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Le Portugal: Se qualifiera pour les huitièmes de finale avec une victoire contre l’Uruguay, qui leur fera gagner le groupe si Corée du Sud-Ghana fait match nul plus tôt dans la journée.

Ghana: Seront éliminés s’ils perdent contre la Corée du Sud.

Corée du Sud et Uruguay ne peut pas se qualifier ou être éliminé vendredi.