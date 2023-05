Comment Chantelle Cameron a battu Katie Taylor – les techniques mentales derrière le triomphe incontesté | Nouvelles de boxe

Chantelle Cameron a passé le test ultime en battant Katie Taylor samedi soir à Dublin.

Cameron de Northampton était déjà la championne incontestée des super-légers, mais à Taylor, elle faisait face à une légende du sport – médaillée d’or olympique, titliste mondiale à deux poids et championne incontestée en titre à 135 livres – qui se battait en Irlande pour la première fois en sa carrière professionnelle.

Mais Cameron a géré l’occasion et a infligé à Taylor sa première défaite professionnelle par décision majoritaire.

Cameron célèbre sa victoire à Dublin (Photos : Mark Robinson/Matchroom)





L’entraîneur-chef de Cameron, Jamie Moore, avait toujours été convaincu qu’elle avait le style pour battre Taylor, ou du moins lui causer de sérieux problèmes.

« Son jab est vraiment sous-estimé », a-t-il déclaré à propos de Cameron. « Sa distance, son timing, je ne pense pas que les gens en aient beaucoup parlé, peut-être que cela passe sous le radar et qu’elle n’en a pas le mérite.

« Je pense que les gens ont été surpris de la rapidité avec laquelle elle est entrée dans le combat », a-t-il poursuivi. « Tout de suite, dans la minute du premier tour, j’ai dit qu’elle allait [win easily].

« Cela ne s’est pas passé exactement comme je l’avais prévu auparavant parce que Katie n’a pas franchi les blocs aussi vite qu’elle le fait d’habitude. Parce qu’elle savait qu’elle devait se sauver [for later in the contest]. »

Il a ajouté: « Katie est si douée avec ses pieds, sa distance, son timing. La façon dont elle laisse tomber les contre-coups et vérifie les crochets gauches et tout ça instantanément, pour la grande majorité des combattants, cela les rend hésitants alors ils se devinent ensuite en venant vers l’avant et lâcher les mains.

« Elle gagne généralement le combat ou maîtrise mentalement le combat au cours des deux premiers rounds. »

L’entraîneur-chef Jamie Moore pense que la préparation mentale était cruciale pour Cameron contre Taylor





Cameron a également eu la bonne expérience pour ce moment. Elle n’a pas été accélérée, comme d’autres peuvent l’être. Bien que Cameron soit invaincue, elle a eu des combats éprouvants et a progressé étape par étape.

Elle a remporté le titre vacant WBC 140 lb en 2020 et l’a défendu à Las Vegas l’année suivante. Son combat d’unification à l’O2 s’est terminé en tête d’affiche lorsqu’un combat de Dillian Whyte a été annulé et elle a battu Jessica McCaskill, une championne incontestée des poids welters, pour devenir incontestée chez les super-légers.

Ce sont toutes des expériences préparatoires pour Cameron pour entreprendre le plus grand combat de sa vie.

Mais Jamie Moore pense que les techniques mentales que Cameron avait perfectionnées ont fait toute la différence.

« Tout le monde, à juste titre, est obsédé par l’entraînement du corps. Je crois fermement que lorsque vous êtes un combattant de classe mondiale, ou du moins un combattant de classe britannique, vous savez comment vous battre. À un certain niveau, de petits pourcentages font une grande différence », a-t-il dit Sports du ciel.

« Donc, si vous êtes préparé mentalement, vous aurez une meilleure chance contre un niveau de talent égal. Je dis toujours à mes combattants de s’assurer que vous êtes là-dedans – tant que vous êtes en forme et tout – que votre esprit doit être au bon endroit. »

Cameron a également travaillé avec un coach mental.

« Les gens ont autant de respect pour Katie, à juste titre, alors cela peut être un peu écrasant pour les adversaires et ils ne s’y engagent pas, car ils ont beaucoup de respect pour elle », a déclaré Moore.

« Je n’arrêtais pas de dire à Chantelle que je sais que nous avons beaucoup de respect pour Katie mais la nuit pendant une demi-heure tu n’as aucun respect pour elle. Tu y vas et tu la domines et puis après on revient à la façon dont c’est était avant.

Taylor est hautement qualifié et une légende dans le sport





« Nous avons parlé de la durée du ringwalk de Katie, faites-nous traîner. Tout allait être contre nous, mais j’avais besoin que son esprit soit au bon endroit pour ça. »

Ils ont également utilisé des « mots déclencheurs » pour faire face aux défis.

« J’essaie d’avoir des mots différents pour différents combats pour différentes raisons », a révélé Moore. « Je les ai juste jetés toute la semaine de combat.

« Nous avons trouvé ces mots déclencheurs comme » aucun respect « et » pas de problème « . L’un d’eux était » pas de problème « et cela semble très simple, mais quand le bruit est arrivé dans l’arène et que tout le monde applaudissait et criait pour Katie J’étais juste en train de regarder Chantelle et je n’arrêtais pas de sourire en disant : ‘Pas de problème’ et elle me répétait : ‘Pas de problème.’

« Des petites choses comme ça, quand elles sont percées et percées pendant des semaines et des semaines, vous font oublier ce qui se passe d’autre et vous permettent de rester concentré sur le laser. Je n’arrêtais pas de le lui répéter encore et encore et cela a fonctionné à merveille. »

Il s’attend à ce que Cameron s’améliore également.

« Si elle peut le faire dans ces conditions », a-t-il averti, « alors elle peut le faire n’importe où ».