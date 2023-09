Comment changer votre nom sur Facebook

Se nommer sur Facebook aurait pu être une tâche ardue lorsque vous avez créé un compte pour la première fois. Souvent fait il y a des années, vous avez peut-être évité votre vrai nom, mais vous souhaiterez peut-être changer de nom pour diverses raisons. Heureusement, Facebook autorise de tels changements – mais avec quelques réserves.

Pourquoi changer de nom sur Facebook ?

Il existe de nombreuses raisons de changer votre nom Facebook. Pour de nombreuses personnes, en particulier celles un peu plus âgées, il s’agit de l’une des premières grandes plateformes de médias sociaux à y adhérer. Par conséquent, certains ont choisi des noms qui pourraient devoir être modifiés après toutes ces années – peut-être souhaitez-vous simplement changer votre ancien pseudonyme, ou peut-être avez-vous besoin d’un profil qui montre votre vrai nom, et non un nom inventé.

Bien sûr, il y a aussi des cas où vous devez changer de nom parce que, par exemple, vous vous mariez. De plus en plus, les deux partenaires changent officiellement de nom de famille, il est donc indispensable de faire de même sur Facebook. Il existe bien sûr d’autres raisons et possibilités, c’est donc formidable que le processus proposé par Facebook soit assez simple.

Ci-dessous, nous vous guiderons tout au long du processus de changement de nom sur Facebook, que vous soyez un utilisateur mobile ou de bureau.

1. Mobile : accédez au Centre des comptes Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Nous utilisons Android ici, mais le processus est très similaire sur iPhone. La première chose à faire est de naviguer vers le Centre de comptes. Pour ce faire, vous devez d’abord appuyer sur votre petite photo de profil sur la page Facebook principale, dans le le coin supérieur droit. Ensuite, faites défiler vers le bas et trouvez Paramètres et confidentialité (simplement et appuyez dessus. À partir de cette sélection, appuyez sur Paramètres. Ensuite, en haut, vous devriez voir «En savoir plus dans le Centre de comptes« . Appuyez dessus et vous y êtes. 2. Mobile : choisissez votre profil dans le Centre de comptes Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Vous devez maintenant choisir le profil dont le nom correspondant sera modifié. Appuyez simplement sur Profils dans la section Centre de comptes, puis sélectionner le profil que vous souhaitez mettre à jour. 3. Mobile : Choisissez un nouveau nom et confirmez-le Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie La prochaine étape consiste à choisir ce qu’il faut changer dans ce profil – cette fois, c’est le Nom, alors choisissez cette option. Vous devriez maintenant pouvoir remplir un formulaire dans lequel Facebook vous demandera de fournir votre prénom, votre nom et éventuellement un deuxième prénom. Remplissez-les puis appuyez sur Examiner les modifications Vous devrez à nouveau confirmer vos choix et voilà, votre nom est modifié ! 4. Navigateur : accédez au Centre des comptes Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Sur votre navigateur, les bases pour changer de nom sont essentiellement les mêmes que sur mobile. Tout d’abord, accédez à votre page d’accueil Facebook et accédez au Centre de comptes. Vous le trouverez en cliquant sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de cette page d’accueil principale. Dans la liste contextuelle, choisissez Paramètres et confidentialité et le clic sur Paramètres. Ensuite, dans une nouvelle fenêtre, choisissez «En savoir plus dans le Centre de comptes« 5. Navigateur : Choisissez un profil Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Une fois dans le Centre de Comptes, vous devrez choisir le profil dont vous souhaitez modifier le nom. Choisissez simplement l’option souhaitée et cliquez dessus. 6. Navigateur : Choisissez un nom Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Ensuite, il est temps de choisir quoi changer. Ici, il est possible de modifier votre nom, votre nom d’utilisateur, votre photo de profil ou votre avatar. Évidemment, vous souhaitez changer votre Nomalors cliquez dessus. 7. Navigateur : Choisissez un nouveau nom et confirmez-le Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Enfin, vous pouvez remplir le formulaire avec votre nouveau nom, prénom et deuxième prénom. Une fois que vous êtes satisfait de vos modifications, cliquez sur Examiner les modifications et confirmez vos choix.

Et c’est fait, votre nom Facebook est modifié. Cependant, il convient de rappeler que vous ne pouvez le faire qu’une fois tous les 60 jours et que Facebook n’est pas d’un bon œil les personnes qui changent fréquemment de nom. Si vous faites cela, il est possible que la plateforme vous demande une preuve que le nom que vous indiquez est bien le vôtre, et vous devrez l’authentifier en fournissant une pièce d’identité.