Comment changer les traditions des Fêtes

Chaque Thanksgiving pendant plus d’une décennie, Jen Darnell emballait ses enfants et prenait un vol depuis leur domicile à Argyle, au Texas, pour rencontrer le reste de sa famille où ils vivent à Las Vegas. À l’approche de la saison chaque année, elle redoutait de dépenser des milliers de dollars en vols pour elle et ses quatre enfants uniquement pour faire face à la tension et aux querelles une fois arrivée. “Il y a une sorte de combat”, dit Darnell, 40 ans. “Toujours.”

Il y a huit ans, Darnell a changé d’avis. Elle a fait un effort conscient pour ne participer qu’aux événements ou aux personnes qui lui ont apporté la paix, dit-elle. Cette tradition particulière n’a pas. Elle s’est assise – et a continué à sauter Thanksgivings de Las Vegas par la suite. Au lieu de cela, Darnell et ses enfants échangent la dinde contre des tacos dans un restaurant mexicain local, une tradition moins stressante. “Cela semble dur, mais [for] Au cours des huit dernières années, je n’ai pas célébré Thanksgiving avec ma famille, j’ai passé les meilleurs moments, les plus paisibles », dit-elle,« avec des tacos et des margaritas.

La saison des fêtes est le moment privilégié pour les rituels et les coutumes familiales. De la pâtisserie à la décoration en passant par les jeux et les cadeaux, bon nombre de ces traditions peuvent être unificatrices et rappeler de bons souvenirs. “C’est quelque chose sur lequel nous pouvons tous nous mettre d’accord”, déclare Alexandra Cromer, conseillère professionnelle agréée de Thriveworks à Richmond, en Virginie. “C’est un monde très stressant dans lequel nous vivons, donc avoir quelque chose à espérer, sous la forme d’une tradition, peut nous aider parce que c’est quelque chose de sûr, c’est quelque chose de fiable, et nous savons que cela ne change pas.”

Souvent, bon nombre de ces coutumes deviennent des raccourcis pour la famille et sont transmises de génération en génération sans évaluer leur objectif, explique Mona Eshaiker, thérapeute conjugale et familiale agréée. Cependant, il peut arriver un moment où des membres de la famille qui défendaient certains rituels meurent, de nouveaux partenaires et enfants entrent dans le giron, ou des coutumes de longue date ne vous servent tout simplement plus et vous souhaitez changer votre façon de célébrer. Aborder le sujet peut être troublant pour les membres de votre famille, vous devez donc tenir compte de leurs attachements à certaines traditions, mais avancer d’une manière qui semble la plus authentique pour tout le monde. Voici ce qu’il faut garder à l’esprit.

Quand une tradition a besoin d’être mise à jour

Les rituels de vacances peuvent tomber en disgrâce pour un certain nombre de raisons, des plus douloureuses aux plus banales. Coordonner les voyages avec de jeunes enfants peut rendre pénible le rassemblement chez votre parent à l’extérieur de l’État. Peut-être que chanter des chansons avec toute la famille a perdu de son éclat lorsque vous aviez 12 ans. Peut-être que le jeu d’échange de cadeaux que votre grand-père aimait est trop douloureux pour continuer après son décès. Cette année, l’inflation fait des cadeaux une entreprise coûteuse et potentiellement stressante, il pourrait donc être impossible de poursuivre la tradition d’acheter des cadeaux individuels pour chaque ami.

Cromer recommande d’examiner vos coutumes et d’évaluer si elles sont à la fois saines et utiles en fonction de ce qui est considéré comme normal pour votre famille ou votre cercle d’amis. (Parce que ce qu’un groupe considère comme sain peut différer d’un autre.) Même s’il peut être difficile pour vous de vous rendre chez vos parents pour Hanukkah, leur place peut être l’endroit le plus utile en raison de son emplacement central pour la plupart de la famille et le fait qu’ils ont un grand salon où tout le monde peut s’installer.

Lorsque vous pensez à l’événement ou à la tradition à venir, vérifiez avec votre corps et voyez quels sentiments et émotions sont évoqués, explique Moe Ari Brown, thérapeute conjugal et familial agréé. Remarquez si vous vous sentez stressé, anxieux ou mal à l’aise. Votre cœur bat-il vite ? Vous redoutez la tradition ? “C’est un signe que vous ne voulez pas vraiment vous engager s’il y a l’un de ces symptômes”, dit Brown.

La cause de votre anxiété pourrait être un problème plus compliqué que simplement “Je n’ai pas envie de cuisiner avec ma famille”. Pour ceux qui ont des parents qui n’acceptent pas votre sexualité, votre partenaire ou tout autre aspect de votre identité, voir ces personnes ou s’engager avec leurs coutumes de la vieille école peut vous nuire, dit Eshaiker. En fonction de votre sentiment de sécurité dans la situation, Eshaiker recommande de parler à votre parent et de lui faire savoir comment vous aimeriez être traité. Dites-leur comment leurs paroles ou leurs actions vous affectent. Essayez de dire : « Je ne me sens pas le bienvenu. Je ne sais pas quelles pièces apporter. Le monde change. Je pense que vous pourriez être surpris si je suis juste moi-même que les choses pourraient finir par aller bien. Si vous savez que cette conversation ne se passerait pas bien, Eshaiker dit de vous donner une limite de temps d’une heure ou deux de temps en famille et de partir.

Réfléchissez à la raison pour laquelle le rituel déclenche ces réactions corporelles – et soyez précis. Ce n’est peut-être pas le repas-partage lui-même qui vous dérange, mais le fait que tout le monde critique votre cuisine après. Vous pourriez aimer passer du temps avec votre famille, mais vous épuiser après seulement quelques heures. Savoir quels sont vos points faibles exacts peut mieux vous aider à cadrer une conversation plus tard.

Évitez également de tomber dans le piège de l’obligation. Ce n’est pas parce que les vacances ont toujours été faites de cette façon que tout le monde en profite. Si vous remarquez que la tradition cause plus de stress qu’auparavant et suscite plus de sentiments négatifs que positifs, cela vaut la peine de reconsidérer.

Comment parler de changer une tradition avec la famille et les amis

Avant d’entamer une conversation avec votre famille, préparez-vous à un large éventail d’émotions et de réactions. Les traditions des fêtes peuvent signifier beaucoup pour certains membres du groupe. Brown dit de se concentrer sur les émotions positives que la coutume vous apportait autrefois. Ouvrez la conversation aux membres de votre famille et demandez-leur ce qu’ils pensent de la modification du rituel. Inviter les autres à construire une nouvelle tradition est un moyen d’impliquer tout le monde et de l’enthousiasmer. Essayez de dire : « j’aime la façon dont notre échange de cadeaux en famille nous rassemble tous, mais mes finances ne me permettent pas d’acheter des cadeaux pour tout le monde. Que pensez-vous d’un éléphant blanc ou d’un Père Noël secret où chacun doit apporter un objet qu’il possède déjà ? » Il peut être utile de souligner que le changement ne doit pas être permanent, mais vous aimeriez voir si quelque chose d’autre pourrait être plus agréable pour toute la famille.

Concentrez vos préoccupations sur vous-même et sur votre expérience, dit Cromer, en disant quelque chose comme : « J’ai l’impression que cette tradition a perdu de son lustre » ou « Il m’est difficile de participer à cette tradition », et expliquez pourquoi. Le coût de ces événements peut être un facteur déterminant pour savoir si vous êtes capable et disposé à continuer, alors faites-le savoir à vos proches.

Il est courant de retomber dans l’ancienne dynamique lorsque l’on parle aux membres de la famille – comme les parents qui traitent leurs enfants adultes comme de petits enfants – et il peut être difficile de demander ce dont vous avez besoin, mais il est important de fixer des limites autour des vacances, dit Eshaiker. « C’est une occasion pour nous de leur montrer comment nous traiter et ce qui est accepté et normal », dit-elle.

Ce qu’il faut considérer lors du démarrage d’une nouvelle tradition

Au fur et à mesure que les familles grandissent et changent, vos façons de célébrer changeront également. Si vos parents ont l’habitude de prendre un gros petit-déjeuner les matins de vacances, mais que vous avez maintenant vos propres enfants, profitez-en pour créer une nouvelle tradition au lieu de ressasser la façon dont les choses ont changé, dit Brown. Reconnaissez à quel point il peut être difficile pour les parents de vivre ces nouvelles dynamiques tout en trouvant des moyens de satisfaire les émotions positives apportées par la tradition. « Qu’est-ce que vous avez toujours voulu tirer de cette tradition ? » dit Brown. “Il existe des moyens d’y accéder même si vous n’êtes pas avec votre [parents].” Peut-être pouvez-vous proposer d’héberger le petit-déjeuner de vacances chez vous à la place.

Soyez prêt à rencontrer les membres de la famille à mi-chemin. Lorsque Darnell a commencé à sauter l’Action de grâces familiale, sa grand-mère était bouleversée. Pour faire un compromis, elle dit qu’elle lui rend visite, ainsi qu’aux autres membres de sa famille, tout au long de l’année.

Lorsque vous suggérez de nouveaux rituels de vacances, pensez à votre public, dit Eshaiker, à la fois en termes de logistique et de finances. Vous ne voudrez peut-être pas suggérer une longue journée de pâtisserie avec un groupe d’enfants. Une somptueuse escapade de vacances par temps chaud n’est peut-être pas la meilleure option pour un être cher qui a récemment perdu son emploi. Gardez également vos idées légères et amusantes, car “les gens ont assez de choses à faire dans leur vie”, dit Eshaiker.

Après l’événement, vous voudrez peut-être demander des commentaires pour voir si tout le monde a apprécié la tradition du procès, dit Eshaiker. «En fait, j’ai un membre de la famille qui, après avoir organisé quelque chose, nous enverra littéralement un texto en tête-à-tête et nous dira, comment était-ce? Y a-t-il quelque chose que j’aurais pu améliorer ? » elle dit. “Ce qui semble très professionnel, mais je me souviens l’avoir vraiment apprécié.”

Ne vous fâchez pas si certains membres de la famille ne sont pas ravis d’essayer quelque chose de nouveau. Prenez ces commentaires et ajustez-vous pour l’année prochaine. Ou si vous êtes vraiment dévoué à votre idée, faites-en une tradition. “Peut-être que nous avions l’habitude d’avoir une fête de Noël moche, mais maintenant que grand-père est mort, tout le monde a détesté ça et ne veut pas l’avoir”, dit Cromer. “Peut-être que je porte juste un chandail de Noël moche en disant:” Hé, c’est une tradition qui me fait me sentir festif. “”

Comment gérer les émotions qui accompagnent l’évolution des traditions

Parce que les traditions des fêtes sont enracinées dans l’histoire familiale et les bons souvenirs, certains ne seront peut-être pas très enthousiastes à l’idée de les changer. Cromer dit s’attendre à des émotions allant de la colère et du blâme à la tristesse et à la nostalgie. Honorez les réactions de vos proches et abordez une conversation avec curiosité. Demandez-leur ce que la tradition signifiait pour eux, puis proposez ce que cela signifiait pour vous, suggère Brown. Qu’est-ce qu’un compromis qui centre ces émotions et ces souvenirs ? “Il est important pour nous d’être clairs sur nos désirs”, déclare Brown. «Donc, si c’est pour la connexion, la joie, l’amour, pour vraiment mettre cela au premier plan afin qu’un membre sache… nous n’essayons pas de changer toutes les choses que vous voulez garder, il s’agit vraiment de vouloir vous connecter plus profondément. ”

Un changement dans les habitudes de vacances peut être triste pour vous aussi. Il peut s’agir de premières vacances sans être cher ou après une rupture amoureuse. Reconnaissez ces sentiments; il est probable que vous ne soyez pas le seul à les ressentir. Cela peut également vous rapprocher, vous et vos proches.

Le but des rituels familiaux est de favoriser la proximité et la chaleur, pas l’obligation et le ressentiment. N’oubliez pas de garder les lignes de communication ouvertes, de vous concentrer sur les sentiments que vous espérez atteindre avec la tradition et d’être ouvert à la renégociation.

