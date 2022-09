Comment changer le type de NAT sur PS5 : obtenez un NAT ouvert

La PlayStation 5 offre l’expérience de console de nouvelle génération parfaite, avec des graphismes incroyables, un design élégant et le contrôleur DualSense, mais comme toutes les autres technologies connectées, elle peut parfois rencontrer des problèmes de connectivité.

Le plus gros problème pour la plupart des joueurs sur console est la traduction d’adresses réseau, mieux connue sous le nom de NAT. La technologie de mise en réseau peut limiter les personnes avec lesquelles vous pouvez jouer en ligne, ce qui entraîne des sessions de matchmaking plus longues et rend plus difficile la conversation avec des amis dans une discussion de groupe. Si ces problèmes vous semblent familiers, il est probable que vous soyez victime d’un NAT modéré ou strict.

C’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu’il existe des mesures que vous pouvez prendre pour changer le type de NAT en Open sur PS5 – vous n’aurez qu’à vous plonger dans le monde de la redirection de port pour le faire. C’est un peu compliqué et le processus varie en fonction de la marque de votre routeur, mais nous vous expliquons tout le processus ici.

Comment changer le type de NAT sur PS5

Pour changer votre type de NAT sur PS5, vous devez d’abord vérifier le type de NAT que vous avez actuellement. Une fois que vous êtes armé de ces informations, vous pouvez alors décider si vous devez ouvrir des ports sur votre routeur pour améliorer votre expérience de jeu en ligne.

Comment vérifier votre type de NAT actuel sur PS5

La première étape consiste à vérifier le type de NAT actuel sur votre PS5 et à comprendre ce que cela signifie pour votre expérience de jeu en ligne. Pour afficher le type de NAT sur PS5 :

Sur votre PS5, rendez-vous dans le menu Paramètres (le rouage en haut à droite du menu d’accueil). Sélectionnez réseau.

Dans le menu État de la connexion, sélectionnez Afficher l’état de la connexion ou Tester la connexion Internet. Les deux afficheront votre type de NAT actuel ainsi que d’autres informations clés telles que les vitesses de téléchargement et de téléchargement, l’accès au PSN, etc.

Vous verrez soit NAT Type 1, 2 ou 3 répertorié sur la PS5, plus communément appelés respectivement Ouvert, Modéré et Strict. Dans sa forme la plus simple, le type de NAT dicte les connexions que vous pouvez établir à partir de votre console : ouvert (1) peut se connecter à tout, modéré (2) peut se connecter à la fois ouvert et modéré, et strict (3) ne peut se connecter qu’à ouvert.

Cela dictera non seulement les amis avec lesquels vous pouvez jouer dans les titres multijoueurs en ligne, mais aussi des fonctionnalités simples comme le chat vocal. Si vous êtes sur un type de NAT strict, vous ne pourrez pas entendre vos amis sur d’autres types de NAT strict ou modéré dans les discussions de groupe, ce qui rend l’expérience plutôt gênante.

Si, toutefois, vous êtes sur un NAT ouvert et que vous rencontrez toujours des problèmes, cela est probablement lié à autre chose – peut-être que votre connexion Internet à domicile ou le PlayStation Network (ou le serveur de jeu spécifique auquel vous essayez d’accéder) est en panne.

Pour ceux qui s’exécutent sur un NAT modéré ou strict, vous devrez utiliser un processus appelé transfert de port pour résoudre le problème.

Comment utiliser le transfert de port sur PS5

Pour ceux qui découvrent le monde de la mise en réseau, Port Forwarding vous permet d’ouvrir les différents ports numériques de votre routeur responsables du flux de données entrant et sortant.

Le problème que rencontrent de nombreux joueurs est que les consoles, y compris la PS5 et la Xbox Series X, veulent utiliser des ports traditionnellement fermés sur les routeurs, ce qui provoque les problèmes de NAT auxquels vous êtes probablement confronté.

Pour obtenir un NAT ouvert sur votre PS5, vous devrez ouvrir les bons ports sur votre routeur. Le problème est que l’accès à la zone d’administration de votre routeur, et au menu de transfert de port en particulier, varie d’un fabricant à l’autre, nous ne pouvons donc fournir qu’un aperçu général du processus.

Pour obtenir des instructions spécifiques sur l’accès au menu de transfert de port sur votre routeur, recherchez le manuel d’accompagnement ou, si vous l’avez perdu, recherchez le manuel en ligne. La plupart sont disponibles au format PDF pour une consultation facile.

Accédez à la page d’administration de votre routeur et connectez-vous à l’aide de vos informations d’identification. Accédez au menu Redirection de port. Ajoutez un nouveau port en utilisant les détails suivants :

TCP : 1935, 3478-3480

UDP : 3074, 3478-3479

Vous pourriez également avoir besoin de l’adresse IP et de l’adresse MAC de votre console à ce stade – les deux peuvent être trouvées dans le même menu que votre type NAT sur la PS5. Enregistrez les paramètres et redémarrez votre routeur. Redémarrez votre PS5. Testez votre connexion Internet PS5 en suivant les mêmes étapes dans la section ci-dessus.

Votre type de NAT devrait maintenant être ouvert, prêt à jouer à des jeux multijoueurs en ligne sans problèmes de connectivité. S’il reste inchangé, vérifiez que vous avez entré les détails corrects dans le menu Redirection de port – même un chiffre erroné l’empêchera de fonctionner comme prévu.

