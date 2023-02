Comment changer le récit autour de votre relation avec l’argent

Jamais les Américains n’ont été aussi endettés. Selon les données de la Réserve fédérale, la dette des consommateurs – y compris les hypothèques, les dettes de cartes de crédit, les prêts étudiants et les prêts automobiles – parmi les 90% des ménages américains les moins bien rémunérés a atteint 13,8 billions de dollars en septembre 2022, contre 2,5 billions de dollars en 1989. Plus d’un tiers des Américains ont des dettes de carte de crédit de mois en mois, selon une enquête du site de finances personnelles Bankrate, et ces soldes de cartes de crédit ont atteint un niveau record en 2022, les emprunteurs ayant une dette de carte de crédit moyenne de 5 474 $, selon TransUnion. Environ 45 millions – soit près d’un sur cinq – les Américains ont une dette de prêt étudiant.

L’inflation, les augmentations de prix – pour les services publics comme le gaz naturel et pour les produits d’épicerie comme les œufs – et les salaires qui ne suivent pas le taux d’inflation contribuent aux tensions financières personnelles qu’aucune budgétisation ne peut apaiser. Les personnes aux revenus les plus bas sont les plus durement touchées, la plus grande partie de leur salaire étant affectée à des factures telles que le loyer, les services publics et l’épicerie. Même avec la pause dans le remboursement des prêts étudiants, beaucoup se sont tournés vers les cartes de crédit pour joindre les deux bouts.

Compte tenu de son omniprésence, avoir une dette ne devrait pas être une réflexion personnelle sur ceux qui l’ont, mais avoir un montant de dette peut être embarrassant et honteux, déclare Nicolle Osequeda, thérapeute conjugale et familiale agréée, qui est également membre de la Financial Therapy Association. . Cependant, reconnaître comment les émotions interagissent avec les finances est la clé pour changer le récit autour de votre relation avec l’argent. Osequeda offre un aperçu des effets insidieux de la dette sur tous les aspects de la vie.

Cette conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Quels sont les fils conducteurs qui reviennent dans les récits personnels des gens autour de l’argent ?

Il y a beaucoup de « devrait » : je devrais faire ceci ou je ne devrais pas faire cela au sujet de la dette. S’endetter est quelque chose dont les gens se sentent vraiment gênés et honteux. C’est un cycle de « je n’aurais pas dû avoir à le faire », mais ensuite les gens deviennent stressés s’ils doivent remettre quelque chose sur la carte de crédit. Il y a une autre couche de “Je ne m’en sortirai jamais, c’est quelque chose avec lequel je suis destiné à lutter pour le reste de ma vie.” Cela peut devenir le récit de l’argent des gens ou leur croyance sur la façon dont ils sont capables ou non de gérer l’argent.

Il y a cette croyance dans notre culture que nous devrions être capables de tout faire – et je ne parle même pas de choses frivoles non plus. Nous voulons pouvoir garder les lumières allumées et subvenir aux besoins de notre famille. Mais ensuite, il y a cet écart entre ce que sont les nécessités et le fait d’avoir les fonds pour le faire. Parfois, ils ne se rencontrent tout simplement pas. Surtout avec l’inflation et les salaires qui restent les mêmes, les coûts augmentent et ils ont toujours besoin d’obtenir les choses dont ils avaient besoin auparavant, mais il n’y a pas exactement la même sécurité financière qu’avant.

S’endetter a-t-il toujours été honteux ?

Il existe différents types de dettes [that aren’t seen as shameful]. Par exemple, la dette d’un prêt étudiant : c’est [seen as] une bonne chose. Mais peut-être ne pas contracter un prêt à court terme parce que vous voulez vous assurer que votre famille a de la nourriture sur la table ou que vous pouvez payer la facture d’électricité. Ou si vous voulez acheter un sac à main chic ou une voiture, peut-être que ce n’est pas acceptable. Il semble que pour pouvoir s’améliorer, on croit que la dette est acceptable. Mais si c’est [in the service of] une chose que les gens n’apprécient pas autant, les gens sont plus critiques à ce sujet.

Comment pouvons-nous briser les récits d’argent inutiles que nous avons écrits pour nous-mêmes ?

Tout d’abord, identifiez quel est mon récit ou comment je me vois avec l’argent. Je n’ai pas l’impression que tout le monde a le choix de pouvoir changer son récit aussi facilement que les autres. Mais si vous êtes en mesure de changer votre façon de voir votre capacité à gérer l’argent ou à rembourser vos dettes, vous pouvez alors identifier lentement de petits objectifs, même si ce n’est pas un gros morceau que vous êtes en mesure de rembourser.

Par exemple, quand j’étais à l’université, j’ai accumulé pas mal de dettes de carte de crédit. Cela m’est resté jusqu’à l’âge adulte, la conviction que je n’étais tout simplement pas doué avec l’argent. J’ai dû prendre du recul et dire : « Non, ce n’est pas que je ne suis pas bon avec l’argent. C’est que j’ai fait quelques erreurs qui sont restées avec moi pendant un moment.” Mon récit sur l’argent ne devrait pas être basé sur ce que j’ai fait quand j’avais 20 ans. Mais ça nous colle à la peau.

Il n’y a pas beaucoup de gens qui ne portent pas une sorte de dette. Ce n’est donc pas nécessairement parce que vous avez des dettes que vous êtes mauvais avec l’argent. Ce n’est pas vrai. Beaucoup de gens s’endettent pour des choses qui échappent totalement à leur contrôle : un accident, une perte d’emploi. Mais parce que nous avons tant de connotations négatives associées à la dette, il est difficile d’en parler. Lorsque nous ne partageons pas les choses, nous les gardons à l’intérieur et elles grandissent et c’est là que la plupart de ces récits commencent. Il n’y a personne pour les défier. Nous devons mettre un peu de lumière là-dessus et avoir quelqu’un qui peut nous aider à faire un plan.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes confrontées à la honte de l’endettement ?

Parlons-en. Qu’est-ce que cela vous apporte ? Comment es-tu arrivé là? Alors, où veux-tu aller ? Quelles sont les petites choses que vous pouvez faire aujourd’hui et demain qui peuvent commencer à changer votre histoire d’argent ?

Pourquoi vaut-il la peine de s’interroger ainsi ?

Parce que l’argent ne part pas. Nous en avons besoin. Nous l’utilisons. Il sera toujours présent dans nos vies. Alors, comment voulons-nous que cette relation soit?

À quoi pourrait ressembler une offre de soutien à un être cher endetté ?

Je dirais d’abord : « Je suis si heureux que vous ayez partagé cela avec moi. Ça doit être vraiment dur à vivre. Pourquoi ne regardez-vous pas l’image complète? De quoi avez-vous réellement affaire ici ? Comment pouvez-vous régler la dette en vous basant sur les taux d’intérêt les plus élevés ? » Il existe de nombreuses ressources en ligne pour aider les gens à comprendre comment commencer à rembourser leurs dettes. Il y a des organisations à but non lucratif qui font du coaching financier pour aider les consommateurs qui ont accumulé des dettes. Il y a des endroits qui créeront des plans de paiement pour vous. Il y en a aussi de terribles, vous devez donc être prudent, mais les associations à but non lucratif sont celles que vous souhaitez rechercher et qui peuvent vous donner des conseils.

Trouvez-vous que les gens travaillent peut-être plus dur pour d’autres relations, comme leurs relations avec la forme physique ou le sommeil, et pas tellement avec l’argent ?

Oui, parce que c’est difficile pour nous de parler d’argent. Ce n’est pas un sujet dont on parle beaucoup car c’est personnel. Nous ne parlons pas autant de notre lutte avec l’argent que nous parlons même de nos luttes avec notre parcours de remise en forme. Vous n’entendez jamais les gens dire : « J’ai vraiment essayé de ne pas dépenser sur ma carte de crédit et je viens de passer un week-end terrible où j’ai dépensé tellement. Non, vous entendez parler de quelqu’un qui dit : “J’ai essayé d’aller à un cours de cyclisme et je n’y suis pas allé du tout ce week-end.” Personne ne va cligner des yeux.

Il y a tellement d’autres domaines dans nos vies où il est normal de dire : « Je ne sais pas comment faire ça. Laissez-moi apprendre comment. Avec de l’argent, je pense qu’on y arrive. Il y a moins de honte autour de la dette. Mais il n’y a pas beaucoup de place pour dire : « Je ne suis pas doué pour la budgétisation » ou « J’ai trop dépensé et maintenant j’ai beaucoup d’intérêt et je ne sais pas trop quoi faire ensuite ». Il est important que nous créions cet espace pour que les personnes endettées soient acceptées, sans connaître la prochaine étape, car nous le faisons dans de nombreux autres domaines de notre vie.

Ce n’est pas aussi simple que de dire : « D’accord, payez simplement vos factures de carte de crédit.

Parce que c’est très superficiel. À moins que vous ne creusiez un peu plus profondément, vous allez probablement refaire la même chose.

