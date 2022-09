Lorsque Siri a été lancé pour la première fois sur l’iPhone 4s, l’assistant virtuel d’Apple n’avait pas l’air si humain. Cependant, avec les récentes itérations de l’iPhone, Siri semble beaucoup plus naturel avec plus de diversité non seulement dans la voix elle-même, mais aussi dans le ton et même dans les dialectes régionaux.

Cela rend l’utilisation de la technologie mains libres “Hey Siri” d’Apple beaucoup plus naturelle, comme si vous conversiez avec une personne et non avec un robot.

Bien que l’accent soit toujours défini par défaut sur la région dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes libre de modifier à la fois l’accent et le sexe de la voix de Siri sur votre iPhone ou iPad en quelques clics.

Si vous souhaitez changer Siri pour parler avec un accent américain, australien, britannique, indien ou sud-africain, nous avons ce qu’il vous faut.

Comment changer la voix et le sexe de Siri sur iPhone et iPad

Temps pour terminer : 1 minute

Outils nécessaires : un iPhone ou un iPad 1. Ouvrez l’application Paramètres Lewis Peintre / Fondeur La première étape consiste à ouvrir l’application Paramètres sur votre appareil iOS. Pour ceux qui découvrent iOS, c’est l’application avec l’icône de rouage mécanique. 2. Appuyez sur Siri et rechercher Lewis Peintre / Fondeur Dans le menu principal de l’application Paramètres, faites défiler vers le bas et appuyez sur Siri et recherche. 3. Appuyez sur Siri Voice Lewis Peintre / Fondeur Cela vous mènera au menu Paramètres de Siri où vous pouvez personnaliser non seulement la voix, mais aussi le fonctionnement de l’assistant virtuel, notamment en autorisant l’accès à des informations sensibles lorsque le téléphone est verrouillé. Pour les besoins de notre didacticiel, appuyez sur Siri Voice. 4. Sélectionnez l’accent que vous aimeriez que Siri ait Lewis Peintre / Fondeur Vous pouvez désormais choisir la voix que vous souhaitez que Siri utilise pour parler à l’assistant virtuel d’Apple. Ceux qui optent pour un accent américain ont le choix entre six voix – trois femmes et trois hommes – tandis que les options australienne, britannique, indienne, irlandaise et sud-africaine ont le choix entre une seule voix féminine et masculine. Appuyez simplement sur les voix pour prévisualiser et sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.

