Comment changer la voix d’Alexa en celle du Père Noël ce Noël

Au cas où vous ne le sauriez pas, Alexa a maintenant plus d’une voix. En plus des voix féminines et masculines, vous pouvez également demander au Père Noël de répondre à vos questions, ce qui est certainement amusant à Noël et pendant les vacances.

Pour ce faire, dites simplement « Alexa, active Hey Santa ». Contrairement à la modification de la voix d’Alexa, Hey Santa est une “compétence” d’Alexa et fonctionne avec la voix d’Alexa. La compétence est gratuite, il n’y a donc aucun frais pour l’utiliser.

Alexa vous dira qu’il faudra un moment pour “mettre les choses en place”, mais après cela, vous pourrez décider de dire “Alexa…” ou “Hey Père Noël…”. chaque fois que vous parlez à votre Echo ou à tout autre appareil sur lequel Alexa est connecté.

Ceci est utile si vous oubliez que vous devez dire “Hey Santa” et dites Alexa à la place.

Le Père Noël peut répondre à la plupart des choses que vous demandez habituellement à Alexa, telles que le réglage des minuteries, les bulletins météo, les problèmes de mathématiques, etc.

Il ne peut pas tout faire : il ne définira pas de rappels ni n’ajoutera de “dinde” à votre liste de courses. (Vous pouvez simplement demander à Alexa de faire ces choses à la place.) Mais le Père Noël vous racontera des blagues, les noms de ses rennes et bien d’autres choses liées à Noël, que vous pouvez trouver dans notre article séparé sur les choses amusantes à demander à Alexa à Noël .

Voici quelques-uns pour commencer, cependant:

Hé Père Noël, suis-je méchant ou gentil ?

Hé Père Noël, aidez-moi à commencer les vacances

Hé Père Noël, chante ton duo avec Meghan Trainor

Articles connexes pour en savoir plus