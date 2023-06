Comment changer de compagnie d’électricité

Si vous n’êtes pas satisfait de votre compagnie d’électricité, vous pouvez changer – si vous vivez dans un marché de l’énergie déréglementé.

Actuellement, il y a 18 États américains avec des régions complètes ou partielles avec des choix énergétiques déréglementés tels que le gaz, l’électricité ou les deux. Si vous vivez dans l’une de ces régions, vous avez le pouvoir de changer la compagnie qui fournit votre électricité et le prix que vous payez pour cela.

« La déréglementation garantit que les consommateurs peuvent choisir parmi plusieurs entreprises et bénéficier de prix compétitifs, de services plus innovants et de la liberté de sélectionner un fournisseur en fonction de facteurs qui comptent pour eux, tels que les options d’énergie renouvelable ou le service client », a déclaré Jacques Edieprofesseur auxiliaire qui enseigne un cours sur l’énergie propre dans le réseau électrique à l’Université Université de l’Illinois à Chicago.

Mais ce n’est pas parce que vous avez la possibilité de choisir votre fournisseur d’électricité que vous devez toujours le faire.

Le choix de changer de fournisseur d’énergie est une décision personnelle, a déclaré Edie. Cela pourrait être pour un meilleur prix ou pour que vous puissiez vous procurer votre énergie à partir d’énergie renouvelable propre comme l’énergie solaire, éolienne ou hydroélectrique.

Pour Edie, qui vit dans une région déréglementée de l’Illinois, sa décision de changer de fournisseur était de pouvoir contrôler d’où provenait son électricité. Edie a choisi de passer à une entreprise qui tire son énergie de l’énergie solaire propre.

Quelles que soient votre situation ou vos motivations, rassembler toutes les informations pertinentes avant de changer de fournisseur d’énergie est essentiel. Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de changer de fournisseur d’énergie sur les marchés déréglementés.

Qu’est-ce que la déréglementation énergétique ?

La déréglementation de l’énergie se produit lorsque les gouvernements réduisent ou assouplissent les réglementations sur les marchés de l’électricité et du gaz pour permettre à plusieurs entreprises de se faire concurrence et d’éliminer les monopoles régionaux.

« Historiquement, les consommateurs payaient des frais d’électricité plus élevés lorsqu’une seule entreprise de services publics était responsable de la production, de la transmission et de la distribution de l’électricité dans une zone spécifique », a déclaré Edie. La déréglementation signifie que les consommateurs peuvent choisir à qui ils achètent leur électricité. En règle générale, les marchés déréglementés ont tendance à proposer des prix plus compétitifs et des options plus conviviales pour les consommateurs.

Bien qu’il y ait des avantages à la déréglementation, il y a aussi des inconvénients. Par exemple, plusieurs fournisseurs offrant des services peuvent être compliqués pour les clients. Certains marchés déréglementés ont également été confrontés à des problèmes de manipulation des prix, ce qui rend la compréhension de votre facture déroutante pour les consommateurs.

Quelle est la différence entre mon fournisseur d’électricité et mon service public ?

Fournisseur d’électricité

En termes simples, un fournisseur d’électricité – ou une société de production – produit de l’électricité par diverses méthodes. Ces méthodes utilisent plusieurs combustibles comme le charbon ou la biomasse pour faire tourner des turbines à vapeur afin de produire de l’électricité. Les technologies alternatives comprennent les turbines à gaz, éoliennes et hydrauliques, qui utilisent l’énergie cinétique pour entraîner ces générateurs. Dans les centrales nucléaires, les atomes sont divisés pour faire tourner des turbines et créer de l’électricité. Certaines entreprises productrices d’énergie propre utilisent également des sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire pour produire de l’électricité.

Utilitaire ou TDU

Un distributeur d’électricité, plus communément appelé votre service public ou TDU (service de distribution de transmission), est une société qui gère le réseau de lignes électriques et de transformateurs nécessaires pour acheminer l’électricité du système de transport jusqu’à votre domicile ou votre entreprise. Cette société émet votre facture d’électricité mensuelle et facture séparément la fourniture (l’électricité réellement utilisée) et la livraison (le transport de l’électricité jusqu’à votre domicile).

Votre emplacement géographique détermine généralement le distributeur et n’est pas susceptible de changer. Cependant, tant que votre distributeur reste le même dans un marché libéralisé, vous pouvez changer de fournisseur d’électricité ou de société de production.

Comment acheter un fournisseur d’énergie

Les consommateurs doivent tenir compte de plusieurs facteurs lorsqu’ils recherchent un fournisseur d’énergie dans un marché déréglementé. Il s’agit notamment du prix du kilowattheure (kWh), des conditions contractuelles, du pourcentage d’énergie renouvelable proposé et de la réputation du fournisseur. Il est également important de comprendre votre consommation d’électricité actuelle, qui se trouve sur votre facture d’électricité actuelle.

« Le changement est généralement une procédure simple qui peut être effectuée en ligne ou par téléphone », a déclaré Edie. Recherchez une organisation de défense des consommateurs telle que le site Web de la commission des services publics (PUC) de votre État, a déclaré Edie. Le but du PUC est de protéger les droits des consommateurs. « Ils [PUC] maintenir une liste des différents fournisseurs dans l’État et peut offrir des informations supplémentaires à leur sujet », dit-il.

Méfiez-vous des vendeurs à domicile, prévient Edie. « Ne partagez jamais votre facture d’électricité avec eux, car des vendeurs peu scrupuleux pourraient vous inscrire à leur service à votre insu. »

Pour plus d’informations sur les tarifs dérégulés de l’énergie et les entreprises : Consultez le site partenaire CNET ChoisissezEnergy.comqui, comme CNET, appartient à Red Ventures.

Comment changer de fournisseur d’énergie

Si vous vivez dans un État déréglementé et que vous décidez de changer de fournisseur d’énergie, voici quelques mesures concrètes que vous pouvez prendre :

Rechercher et comparer les fournisseurs : Rassemblez des informations sur les différents fournisseurs d’énergie de votre région et comparez les plans tarifaires, les conditions contractuelles et les services disponibles. Évaluez votre consommation d’énergie actuelle : Passez en revue votre consommation d’énergie actuelle et vos relevés de facturation pour déterminer votre consommation d’énergie moyenne et vos coûts. Vérifiez les termes du contrat avec votre fournisseur actuel : Passez en revue les termes de votre contrat existant, y compris les frais de résiliation ou les périodes de préavis. Identifier de nouveaux fournisseurs potentiels : Identifiez quelques fournisseurs d’énergie potentiels qui répondent à vos besoins et à vos préférences. Contactez les nouveaux fournisseurs : Contactez les fournisseurs sélectionnés pour vous renseigner sur leurs services et leurs tarifs. Posez des questions ouvertes pour clarifier les détails de leurs plans. Obtenez des devis et comparez les offres : Demandez des devis aux fournisseurs présélectionnés et comparez les devis, en tenant compte des prix, des conditions contractuelles et de tout avantage ou incitation supplémentaire. Choisissez le meilleur fournisseur : Évaluez les devis et choisissez le fournisseur d’énergie qui offre les conditions les plus avantageuses pour vos besoins. Lancez le commutateur : Contactez le fournisseur choisi pour lancer le processus de changement. Fournissez les informations et la documentation nécessaires, comme demandé. Confirmez le changement : Faites un suivi auprès du nouveau fournisseur pour vous assurer que le changement a été effectué avec succès. Vérifiez la date de début de votre nouvelle alimentation en énergie. Informez votre fournisseur actuel : Informez votre fournisseur actuel de votre décision de changer. Suivez toutes les procédures requises pour la résiliation ou l’annulation. Surveillez la transition : Gardez une trace du processus de changement et assurez une transition en douceur vers le nouveau fournisseur. Vérifiez votre première facture du nouveau fournisseur pour vous assurer de son exactitude.

Questions à poser lorsque vous comparez des fournisseurs d’énergie potentiels

Si vous souhaitez changer de fournisseur d’électricité, voici quelques questions importantes à vous poser :

Quels sont les plans tarifaires et les conditions contractuelles disponibles ? Vous devez comparer les coûts des différents fournisseurs et choisir un plan qui correspond le mieux à vos besoins.

Vous devez comparer les coûts des différents fournisseurs et choisir un plan qui correspond le mieux à vos besoins. Y a-t-il des frais supplémentaires ou des frais cachés ? Poser des questions sur les frais supplémentaires garantit que vous comprenez clairement les coûts totaux associés à l’approvisionnement en énergie et vous aide à éviter les dépenses imprévues.

Poser des questions sur les frais supplémentaires garantit que vous comprenez clairement les coûts totaux associés à l’approvisionnement en énergie et vous aide à éviter les dépenses imprévues. Quelle est la source de l’énergie fournie ? Connaître la source d’énergie est essentiel pour les consommateurs soucieux de l’environnement qui souhaitent privilégier l’utilisation d’options d’énergie renouvelable ou propre.

Connaître la source d’énergie est essentiel pour les consommateurs soucieux de l’environnement qui souhaitent privilégier l’utilisation d’options d’énergie renouvelable ou propre. Existe-t-il des programmes d’incitatifs ou de récompenses? Certains fournisseurs offrent des incitatifs ou des programmes de récompenses. Poser des questions sur ces programmes vous aide à maximiser les économies potentielles et les avantages supplémentaires.

Certains fournisseurs offrent des incitatifs ou des programmes de récompenses. Poser des questions sur ces programmes vous aide à maximiser les économies potentielles et les avantages supplémentaires. Quelle est la réputation du service client du fournisseur ? Il est crucial d’évaluer la réputation du service client du fournisseur, car cela peut avoir un impact significatif sur votre expérience globale. Vous pouvez avoir un aperçu de leur réactivité, de leur fiabilité et de leur capacité à résoudre rapidement les problèmes.

États américains avec des marchés de l’électricité déréglementés

Selon les États-Unis Agence de Protection de l’Environnement13 États et le District de Columbia ont complètement déréglementé ou réorganisé leurs services publics d’électricité.

Connecticut Maryland Pennsylvanie Delaware New Hampshire Rhode Island CC New Jersey Texas Illinois New York Maine Ohio

Cinq autres États ont partiellement déréglementé ou restructuré leur marché des services publics d’électricité :

Californie Géorgie Michigan Oregon Virginie

Déréglementation : comment changer de FAQ

Quel fournisseur d’énergie dois-je choisir ? Il n’y a pas de règle absolue lors du choix d’un fournisseur. Cela dépend de vos besoins et de votre situation personnelle. Vous pouvez soutenir les efforts d’énergie propre ou économiser sur les factures de services publics.