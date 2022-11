Comment cette vanne de radiateur Aqara peut vous aider à économiser sur les factures d’électricité

À l’approche de l’hiver, tirer le meilleur parti de notre chauffage – tout en économisant de l’argent – ​​est au cœur des préoccupations de chacun. Et il existe un appareil auquel vous n’auriez peut-être pas pensé et qui peut vous aider à payer vos factures d’électricité.

La meilleure façon de cibler vos dépenses de chauffage tout en assurant votre confort est de ne chauffer les pièces que lorsque vous y êtes. Le thermostat de radiateur E1 d’Aqara peut vous aider à le faire.

Un thermostat de radiateur comme celui d’Aqara est quelque chose que vous pouvez installer vous-même, en seulement cinq minutes. Il se fixe à la place de la vanne ordinaire sur votre radiateur et vous permet de contrôler la température de ce radiateur spécifique à l’aide d’une application sur votre téléphone.

Une fois allumé, il vous donnera un contrôle granulaire sur votre chauffage.

Il est beaucoup plus facile de contrôler la température lorsque vous pouvez la voir clairement sur l’écran de votre téléphone, au lieu de ramper sur le sol en essayant de comprendre ce que signifient les lignes sur votre vanne de radiateur.

Et vous pouvez également programmer le chauffage sur ce radiateur. Si le thermostat du radiateur Aqara se trouve dans votre chambre, même lorsque vous souhaitez chauffer le reste de la maison, vous pouvez le faire éteindre dans votre chambre. Vous pouvez ensuite programmer le radiateur pour qu’il s’allume lorsque vous vous dirigez vers le lit ou pour vous réchauffer dès le matin.

Le thermostat de radiateur d’Aqara dispose également d’une fonction de regroupement qui permet aux utilisateurs de synchroniser plusieurs radiateurs pour une planification facile dans la maison. Le géorepérage est également pris en charge. Cela signifie que si vous sortez et laissez votre radiateur allumé, il s’éteindra automatiquement lorsque vous sortirez. Il peut également être utilisé pour réchauffer votre maison juste à temps pour votre retour.

Les utilisateurs peuvent intégrer le thermostat Aqara dans leurs configurations de maison intelligente, car il est compatible avec tous les principaux assistants intelligents et plates-formes de maison intelligente : Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant et IFTTT. Il est également prêt pour Matter.

Et vous obtiendrez encore plus du thermostat de radiateur Aqara si vous l’utilisez en conjonction avec d’autres appareils domestiques intelligents. Par exemple, utilisez-le avec un détecteur de mouvement pour éteindre le radiateur lorsque tout le monde a quitté la pièce, ou programmez-le pour qu’il s’éteigne en même temps qu’un rideau ou un volet roulant s’ouvre pour laisser entrer le soleil à midi.

Le capteur de porte et de fenêtre d’Aqara vous alertera si une porte ou une fenêtre est laissée ouverte. Encore mieux, il peut contrôler d’autres appareils sur le même réseau, donc s’il détecte une fenêtre ouverte, il peut éteindre vos radiateurs, de sorte que vous ne gaspillez pas d’argent à chauffer votre jardin.

Et pour encore plus de contrôle, si vous utilisez le thermostat de radiateur Aqara avec le capteur de température et d’humidité de la marque, vous pouvez utiliser ce capteur pour réguler la température de votre radiateur.

La plupart des VTR reposent sur des capteurs internes pour mesurer la température. Comme vous pouvez l’imaginer, étant donné qu’ils sont si proches du radiateur lui-même, cela peut ne pas vous donner une image très précise de la chaleur de la pièce. Donc, si vous voulez que le radiateur s’allume lorsque la température ambiante descend en dessous d’un certain seuil, ou s’éteigne lorsqu’il fait suffisamment chaud, c’est la façon la plus précise de le faire.

Si vous avez des inquiétudes concernant l’humidité dans les pièces que vous ne chauffez pas souvent ou lorsque les vêtements sèchent, ce capteur peut également vous aider. Non seulement vous pouvez surveiller les niveaux d’humidité de la maison sur votre téléphone via le capteur, mais vous pouvez également configurer un déshumidificateur intelligent – ou un déshumidificateur ordinaire avec une prise intelligente – pour qu’il s’allume à un seuil donné pour contrôler l’humidité.

Aqara fabrique également un moniteur de qualité de l’air TVOC avec un écran E-ink, qui affiche non seulement la température et l’humidité, mais suit également la pollution de l’air intérieur. Pendant l’hiver, lorsque toutes vos portes et fenêtres sont scellées pour économiser la chaleur, la qualité de l’air de votre maison peut en souffrir. Le capteur TVOC vous permettra de suivre la qualité de votre air en temps réel. Il mesure les COV dans l’air : ce sont tous les polluants gazeux qui proviennent des produits de nettoyage, de la peinture, de la colle, des meubles neufs et des produits de soins personnels et ils peuvent être nocifs pour la santé. La surveillance de la qualité de l’air de votre maison pour eux est particulièrement importante si vous décorez ou rénovez votre maison.

Le moniteur de qualité de l’air TVOC peut également vous aider à garder un œil sur le chauffage de votre maison à plus long terme, avec un suivi des données historiques facile à consulter. Pour utiliser n’importe quel produit Aqara, vous aurez besoin d’un Aqara Smart Hub, qui permet aux appareils de se parler. Il existe plusieurs options, du Smart Hub E1 économique au Smart Hub M2 complet, qui peut connecter jusqu’à 128 appareils Aqara. Vous pouvez acheter tous les produits d’Aqara dans ses magasins Amazon au Royaume-Uni et aux États-Unis.