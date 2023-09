Comment cette sous-espèce de renne a survécu grâce à la consanguinité

Les chercheurs tentent de comprendre comment une sous-espèce de renne vivant au large d’un archipel arctique a réussi à s’adapter rapidement à un environnement dans lequel elle vit depuis moins de 10 000 ans et à survivre à une quasi-extinction.

Dans une nouvelle étude publiée mardi par l’Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU), des chercheurs ont analysé l’ADN du renne du Svalbard, une sous-espèce qui a migré de Russie vers les îles norvégiennes il y a environ 7 000 à 8 000 ans.

Tout au long de leur séjour au Svalbard, ces rennes ont réussi à évoluer rapidement, s’adaptant à la digestion des plantes indigènes des îles, ont des pattes plus courtes que celles des autres sous-espèces et modifient leurs comportements pour s’adapter au froid extrême de l’environnement. Au début des années 1900, l’espèce était presque éteinte en raison d’une chasse excessive, mais aujourd’hui, la population s’élève à 20 000 individus, selon l’étude.

Cependant, selon les normes de l’évolution, disent les chercheurs, ces rennes étaient voués à l’échec, car de nombreuses espèces isolées dans une seule zone avec peu d’autres sont susceptibles de se consanguinité, ce qui peut entraîner des maladies, des mutations génétiques et une mauvaise condition biologique, également connue sous le nom de dépression de consanguinité. .

Malgré cela, les rennes du Svalbard ont réussi à éviter les mutations néfastes grâce à un phénomène appelé purge génétique, dans lequel les animaux en bonne santé nés de la consanguinité sont les plus susceptibles de se reproduire, car les rennes présentant des complications de santé sont susceptibles de mourir avant d’avoir la chance de se reproduire. , ou s’ils se reproduisent, ils ont généralement moins de progéniture, selon l’étude.

Des études similaires ont également exploré la purge génétique dans le but de sauver des espèces vulnérables, comme la gazelle de Cuvier et la gazelle dama. Une étude de 2021 publiée dans Heredity a examiné les avantages de la consanguinité pour aider la faible population de l’animal qui a été touchée par la destruction de son habitat, la désertification et la chasse excessive dans sa région natale d’Afrique du Nord.

Les chercheurs ont reconnu la survie improbable du renne dans un communiqué de presse, affirmant qu’ils étudiaient maintenant depuis combien de temps les mutations nocives avaient été exclues parmi la sous-espèce.

« Paradoxalement, à long terme, la consanguinité peut être bénéfique », a déclaré le chercheur postdoctoral Nicholas Dussex.

« Nous continuerons à travailler là-dessus, en utilisant des échantillons d’ADN prélevés sur des restes osseux et des bois d’animaux ayant vécu il y a plusieurs milliers d’années. Nous pourrons ainsi voir si ces mutations ont disparu rapidement en quelques siècles ou si elles se sont produites progressivement au fil des siècles. plusieurs milliers d’années », a poursuivi Dusses.

L’ADN DU RENNE PEUT NE PAS ÊTRE CAPABLE DE SUIVRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Malgré l’adaptation rapide de la génétique du renne, les auteurs de l’étude craignent qu’il y ait une chose que leur ADN ne puisse pas surmonter ; changement climatique.

Alors que toutes les régions du monde ressentent les effets du réchauffement climatique, la région arctique, en particulier le Svalbard, connaît un réchauffement beaucoup plus rapide ; les températures dans l’archipel norvégien augmentant six fois plus vite que dans le reste du monde.

Pendant les mois d’été, le Svalbard peut connaître des températures comprises entre 5 °C et 8 °C. Cependant, en juillet 2020, l’île a enregistré sa journée la plus chaude jamais enregistrée à 21,7 °C.

Avec la fonte des glaces marines, le pergélisol et la montée des eaux, les chercheurs se disent inquiets de savoir si les rennes du Svalbard ont suffisamment évolué pour s’adapter à un environnement en changement radical.

« Même si nos résultats montrent que les rennes du Svalbard ont réussi à s’adapter relativement rapidement à un environnement complètement nouveau après avoir colonisé les îles, ils pourraient avoir du mal à s’adapter au réchauffement rapide actuel. Ils ont peut-être simplement perdu trop de variation génétique », professeur de conservation. Biologie à NTNU Brage, a déclaré Bremset Hansen dans un communiqué de presse.



Avec des fichiers de Michael Lee.