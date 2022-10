Comment cette production entièrement autochtone de Grease apporte l’humour et la culture autochtones au classique de 1978

Crystle Lightning dit qu’elle n’a jamais vu des gens comme elle se refléter dans les arts et les médias.

Ainsi, avec son mari, MC Redcloud, Lightning a pensé qu’il n’y avait pas de meilleure façon de célébrer leur identité, dans des espaces où ils estimaient que la représentation autochtone était exclue, qu’en réorganisant l’une de leurs comédies musicales préférées – Graisse.

Leur production théâtrale itinérante s’appelle graisse d’ours — une touche autochtone à l’histoire traditionnelle de l’amour au lycée.

Le casting a des personnages familiers – tels que Sandy (joué par Olivia Newton-John), Rizzo (Stockard Channing) et Danny (John Travolta). Mais Graisse d’ours a été écrit pour donner chaque personnage a une influence autochtone, avec des éléments de mode, d’humour et de musique pour vraiment se l’approprier, a expliqué Lightning.

“Nous ne voulons pas être uniquement destinés à un public autochtone”, a déclaré Lightning. “Nous voulons que ce soit pour tout le monde. Nous voulons le partager avec tout le monde. Nous voulons que les gens comprennent notre humour.”

La musique a été conservée dans le style des années 50, mais des tambours et des flûtes sont introduits pour démontrer des aspects plus traditionnels de la culture. Il y a aussi une touche de hip hop, pour aider Graisse d’ours attirer un public plus jeune.

“Il y a un petit quelque chose pour tout le monde dans Graisse d’ours“, a déclaré Foudre.

Lightning et Henry RedCloud se sont rencontrés en Californie, où ils ont formé leur duo hip-hop, Lightning Cloud. Ensemble, ils ont travaillé avec des noms notables tels que Timbaland, Kendrick Lamar et Nicki Minaj.

RedCloud est un rappeur qui a établi un record du monde Guinness pour le rap freestyle le plus long – pendant 18 heures d’affilée – en 2014. Il a profité de l’occasion pour sensibiliser les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones assassinées et disparues.

Crystle est originaire de la Première Nation crie d’Enoch dans le centre de l’Alberta, mais a déménagé à Hollywood alors qu’elle était jeune enfant pour poursuivre sa carrière d’actrice. Elle a décroché des rôles dans American Pie présente : Bandcamp, Yellowstone et Outlander. En 2021, elle remporte le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle de Maggie dans Filou.

Lightning et RedCloud ont initialement écrit Graisse d’ours pour les élèves d’une école de la Première Nation crie d’Enoch, mais la pandémie les a forcés à abandonner l’idée. On leur a demandé de jouer au Edmonton Fringe, un festival de théâtre basé dans la capitale albertaine, lorsqu’ils ont décidé de dépoussiérer le scénario de Graisse d’ours pour le préparer dans le mois suivant la représentation.

La distribution principale de Bear Grease, qui doit être jouée à Thunder Bay, en Ontario, au début de novembre, avant de passer dans l’Ouest canadien. (Soumis par MC Redcloud/Bear Grease)

Le groupe aime adapter chaque spectacle aux communautés et aux territoires qu’ils visitent. Ils changeront les noms de famille et la langue utilisés dans l’émission, pour personnaliser le message et les histoires qui Graisse d’ours dit où qu’ils soient.

“Nous avons changé un peu le spectacle”, a déclaré Lightning. “Nous ajoutons au spectacle. Nous ajoutons différentes chansons, comme si nous nous adaptions à la communauté dans laquelle nous allons. Ainsi, par exemple, si nous sommes sur le territoire du Traité 6, sur le territoire cri, nous ajouterons des mots cris là-dedans. .”

Graisse d’ours n’est pas seulement pour les peuples autochtones, cependant, et Lightning et son mari ont reçu de nombreuses critiques positives de la part de membres du public non autochtones qui ont ri et apprécié l’histoire tout au long.

Pourtant, pour certains membres du public plus âgés, le spectacle a une signification plus profonde.

Lightning a décrit une interaction avec une femme navajo plus âgée qui est allée voir le spectacle à Las Vegas et a noté que dans les années 1950 et 1960, les peuples autochtones étaient confrontés à la discrimination et au racisme, ce qui signifiait qu’ils ne pouvaient pas danser et chanter en public comme les personnages font dans le spectacle.

Dakota McGuire, un acteur de Thunder Bay qui joue Patty Simcox, voit également un objectif plus important dans la série.

Lorsque McGuire était bébé, sa mère, Jamie, a été tuée près de Winnipeg. Dakota porte une robe rouge à jingle sur scène pour se souvenir d’elle et d’autres femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées.

“Avoir cette représentation autochtone, je pense, est très important pour montrer à nos jeunes et à nos jeunes que c’est formidable d’être fier de qui vous êtes, de votre identité et d’où vous venez”, a déclaré McGuire.

Dakota McGuire, qui joue Patty Simcox dans Bear Grease, se prépare à monter sur scène, où elle porte sa robe rouge à franges en l’honneur de sa mère et d’autres femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. (Soumis par MC Redcloud/Bear Grease)

Alors que l’émission voyage à travers l’Amérique du Nord, le public sort pour regarder, et Lightning espère qu’un jour ils se rendront à Broadway.

Graisse d’ours fera un spectacle privé pour les élèves de l’école secondaire Dennis Franklin Cromarty à Thunder Bay, puis montera sur la scène Outpost de l’Université Lakehead pour une nuit le 5 novembre à 17 h 30 et 21 h

Il y a aussi des spéciaux de Noël prévus pour Calgary et Edmonton, avec des dates à annoncer, mais vous pouvez vérifier leur site web pour des mises à jour sur quand et où Bear Grease aura des performances.

Les billets peuvent être récupérés en ligne sur Event Brite.