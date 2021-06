Comment cette poule combat un serpent pour sauver son poulet, la vidéo devient virale

Les mères peuvent tout risquer, y compris leur vie pour leurs enfants. Dans une vidéo virale récente, on voit une mère poule se battre avec un serpent venimeux afin de sauver la vie de ses petits poulets. Dans le court clip, la maman poule est vue dans un mode d’attaque proactive. Elle utilise ses ailes et son bec pour attaquer le serpent. Au cours de la vidéo, il arrive un moment où il semble que l’animal venimeux s’est emparé de l’oiseau. Cependant, quelques secondes plus tard, l’oiseau sort victorieux et continue son attaque. À la fin, la poule parvient à sauver les poulets du serpent, que l’on voit ramper loin de la famille.

Depuis que la vidéo a été partagée par un utilisateur nommé Köksal Akın sur Twitter, elle a reçu plus de 24 000 vues et plus d’un millier de retweets. De nombreux internautes ont expliqué à quel point l’attaque de la poule est une chose si maternelle à faire, tandis que certaines personnes ont exprimé leur curiosité quant à ce qui s’est passé à la fin.

Un autre était d’avis que toutes les mères sont les mêmes, quelles que soient les formes et les tailles dans lesquelles elles se présentent. Une autre personne qui avait une opinion similaire a loué la bravoure de la poule.

Peu importe ce qu’il faut pour les sauver.. ❤️ Nous sommes tous les mêmes, peu importe la forme sous laquelle nous nous présentons.— Betten (@bettibettsin) 16 juin 2021

Rien qu’une mère ne ferait pour protéger ses enfants. Une telle bravoure — Buhle (@Mabongilesi) 16 juin 2021

Une personne a mentionné que les animaux sont plus courageux que les humains et qu’ils ont aussi plus de miséricorde et d’amour.

Certains internautes ont également qualifié la vidéo de mise en scène et ont dénoncé les créateurs pour avoir mis en scène de telles situations pour des raisons de contenu. La personne a mentionné avoir vu de nombreuses vidéos sur YouTube qui montrent quelque chose de similaire.

Agréable de regarder les mères protéger leur bébé. Mais le problème est que les humains créent ces situations pour faire ces vidéos et mettent les animaux dans beaucoup de stress et de danger. Il suffit de regarder YT, comme des millions comme ceux-ci. Oui, nous savons tous que cela se produit dans la nature 2 et que les serpents ont besoin de nourriture 2 – Ontembare Turk (@Mutant_J2) 17 juin 2021

Un utilisateur qui semblait clairement enraciner pour la poule a déclaré qu’elle gagnerait et mangerait le serpent.

Elle va gagner. Et probablement le manger. — jc walt (@star2000dancer) 16 juin 2021

De nombreux utilisateurs ont également partagé des commentaires remplis d’amour pour la mère poule et l’ont qualifiée de forte et ont également loué ses efforts malgré le fait de savoir à quel point le serpent est dangereux :

Grand effort de sa mère — khan_irfan (@khan_irfan24916) 21 juin 2021

Enfer non, vous ne jouez pas avec mes bébés – jose mendez (@jmendez7397) 16 juin 2021

Est-ce que liye Maa sabse mahan hota hai — kagesh (@kagesh2) 19 juin 2021

Que pensez-vous de la vidéo ?

