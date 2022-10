Comment cette femme dit que le système de protection de l’enfance du Manitoba a brisé son lien avec sa communauté des Premières Nations

À l’âge de 14 ans, Amber Laplante a été appréhendée par les services à l’enfance et à la famille et a oscillé entre des foyers d’accueil, des foyers de groupe, des hôtels, un pénitencier pour jeunes et des établissements de santé mentale. Plus tard, ses deux enfants ont également été pris en charge.

Une plaignante dans la poursuite demandant 1 milliard de dollars au gouvernement du Manitoba et au procureur général du Canada au nom des enfants, des familles et des communautés des Premières Nations touchés par le système de protection de l’enfance, Laplante a déclaré qu’elle était déconnectée de sa culture et de son identité lorsqu’elle était dans le système de protection de l’enfance.

Laplante a eu peu de contacts avec son intervenante des Services à l’enfance et à la famille (SEF), n’a jamais été encouragée à renouer avec sa culture ou sa communauté de la Première Nation de Little Saskatchewan dans la région d’Interlake au centre du Manitoba, à environ 225 km au nord de Winnipeg, et n’a reçu aucune aide pour postuler pour le statut d’Indien, dit-elle.

“Le système des services à l’enfance et à la famille m’a laissé tomber. Lorsque j’étais pris en charge, j’ai été exposé à la violence et aux traumatismes. J’ai toujours été traité comme un problème et jamais comme une personne”, a déclaré Laplante lors d’une conférence de presse de l’Assemblée des chefs du Manitoba (AMC). conférence jeudi.

“Je n’ai jamais reçu le soutien dont j’avais besoin pour guérir.”

De gauche à droite : Cora Morgan, avocate de la famille des Premières Nations de l’Assemblée des chefs du Manitoba, le grand chef adjoint de l’AMC Cornell McLean, la demanderesse Amber Laplante et la demanderesse Roberta Godin annoncent la poursuite de 1 milliard de dollars intentée contre le gouvernement du Manitoba et le procureur général du Canada pour leur implication dans la protection de l’enfance appréhension du système à l’égard des jeunes des Premières Nations. (Ian Forese/CBC)

L’avocat de la famille des Premières Nations d’AMC a déposé une déclaration auprès de la Cour du Banc du Roi jeudi, demandant des dommages-intérêts pour les personnes touchées entre 1992 et aujourd’hui.

Les chefs de trois Premières Nations – la Première Nation de Black River, la Nation crie Pimicikamak et la Nation crie Misipawastik – qui sont également nommés en tant que plaignants dans la poursuite, ont déclaré que l’histoire de Laplante est l’une des nombreuses.

Ils ont déclaré que les enfants qui sont appréhendés par des membres de leurs communautés sont confrontés à des obstacles permanents pour renouer avec leur culture et leurs proches.

Les trois nations ont déclaré que les enfants autochtones qui sont appréhendés hors réserve sont confrontés à d’immenses défis pour ressentir un lien avec leur communauté, leur culture et leur langue d’origine, et manquent parfois de soutiens appropriés pour recevoir les avantages que leur doit le gouvernement et qui sont inscrits dans les traités, selon le tribunal. documents.

Le chef Sheldon Kent de la Première Nation de Black River, au nord de Powerview-Pine Falls, à environ 120 km au nord-est de Winnipeg, a déclaré dans la déclaration que les enfants appréhendés et amenés dans des centres urbains “n’ont pas le sentiment d’être chez eux ou d’appartenir”.

Non inscrit comme Indien inscrit

Ils sont aussi parfois privés des opportunités existantes pour mieux se connecter avec leur culture, a-t-il dit.

Le Conseil tribal du Sud-Est a établi le Southeast Collegiate à Winnipeg pour offrir une éducation secondaire culturellement informée aux jeunes des Premières Nations qui sont dans la ville, cependant, les jeunes pris en charge ne peuvent pas fréquenter l’école parce qu’ils sont tenus de rester dans le système scolaire provincial, le document judiciaire a déclaré.

Le Conseil tribal du sud-est a créé le Southeast Collegiate à Winnipeg pour offrir une éducation secondaire culturellement informée aux jeunes des Premières Nations de la ville, cependant, les jeunes pris en charge ne peuvent pas y aller parce qu’ils doivent rester dans le système scolaire provincial, selon le document du tribunal. . (Walther Bernal/CBC)

David Monias, chef de la nation crie Pimicikamak, à environ 530 km au nord de Winnipeg, a accusé les agences de protection de l’enfance de “souvent” omettre d’enregistrer les enfants appréhendés en tant qu’Indiens inscrits, ce qui a des répercussions durables sur l’enfant et sa communauté d’origine.

“Chaque fois qu’une agence n’enregistre pas les enfants dont elle a la garde, cette Première Nation perd également un financement potentiel pour soutenir cet enfant, y compris pour l’éducation postsecondaire et les prestations de santé”, a déclaré Monias dans la déclaration.

« En conséquence, ces enfants perdent leur lien avec la Nation crie Pimicikamak et la Première Nation perd la possibilité de développer sa communauté.

Aucun des deux enfants de Laplante n’a le statut d’Indien et n’a de lien avec sa Première Nation, indique la déclaration.

Laplante a constamment demandé à l’agence de protection de l’enfance de mettre sa fille cadette, qui est actuellement prise en charge, en contact avec des groupes qui offrent un enseignement basé sur la terre et des soutiens adaptés à la culture, mais la travailleuse sociale de l’enfant dit qu’elle est trop occupée et ne croit pas le des soutiens supplémentaires lui seraient utiles, selon des documents judiciaires.

Difficulté à reconstruire les Premières Nations

Un autre problème persistant, selon les plaignants, est que les enfants qui sont appréhendés ne sont pas enregistrés auprès de leur Première nation d’origine.

“Si un enfant n’est pas enregistré… il n’y a pratiquement rien que la Première Nation puisse faire pour retrouver l’enfant, et il ne sera probablement jamais reconnecté avec sa Première Nation ou enregistré en tant que membre à moins que l’enfant ne contacte la Première Nation. . Cela impose un fardeau excessif aux enfants du CFS pour qu’ils récupèrent leur identité “, a déclaré Monias dans la déclaration.

Heidi Cook, chef de la nation crie Misipiwasik, à environ 395 km au nord de Winnipeg, a pris pour cible le « système colonial de protection de l’enfance », lors de la conférence de presse.

“Lorsque nos enfants sont enlevés, notre nation est privée de ses futurs dirigeants et défenseurs, et ces liens pourraient ne jamais être rétablis”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne pouvons pas reconstruire nos nations si nos enfants continuent d’être enlevés.”

La ministre de la Famille, Rochelle Squires, a déclaré qu’elle ne pouvait pas parler spécifiquement de la poursuite, mais a déclaré que le gouvernement provincial travaillait à réformer un système de protection de l’enfance qui doit être corrigé.

Le nombre d’enfants pris en charge par les SEF a diminué d’environ 700 par rapport à 2021, alors qu’il y avait 9 850 enfants et jeunes pris en charge.

Squires a déclaré que c’était une amélioration, mais qu’il restait trop élevé.