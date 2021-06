Comment cette femme a rénové la cuisine avec 7 500 pièces en neuf heures

Les blocages dus à Covid-19 dans le monde entier ont donné beaucoup de temps aux gens pour s’engager dans un travail constructif. Une esthéticienne de Burnley, Lancashire a utilisé son temps libre et a eu l’idée de rénover sa vieille cuisine terne pour lui donner un look chic et moderne. Sans dépenser quelques centaines d’euros en décorateurs professionnels, la femme de 49 ans a décidé de le rénover à sa manière. L’esthéticienne, Billie Jo Welsby a collecté une grande quantité de monnaie et a transformé les murs à l’aide de milliers de pièces de 1 pence. Elle a collé les pièces de cuivre sur les murs de sa cuisine et a donné à son espace de cuisson un tout nouvel intérieur. En dépensant seulement 75 livres au total et en utilisant plus de 7 500 pièces, Billie rénove son ancienne cuisine en une cuisine moderne en seulement neuf heures.

Billie a téléchargé les photos de sa cuisine rénovée sur Facebook et a reçu environ 3000 mentions J’aime et plus de 400 commentaires. De nombreux internautes ont félicité la femme pour ses compétences et ont qualifié son travail de magnifique. « Wow, c’est cool. J’ai vu le penny floor mais jamais dans un mur », a commenté l’un, tandis qu’un autre a écrit : « Vous avez la patience d’un saint ! C’est magnifique ».

Selon un rapport dans The Sun, Billie a utilisé une très fine couche de silicone transparent et a collé les pièces une par une sur les murs. « Je n’avais jamais vu un mur recouvert d’eux auparavant et je voulais un look industriel pour ma cuisine, alors j’ai pensé que ce serait parfait », a-t-elle déclaré.

En plus de cela, elle a révélé que les murs ont une valeur sentimentale pour elle car elle a utilisé les pièces placées dans le pot à pourboires par ses clients. Elle a poursuivi que c’était un peu comme intégrer des souvenirs dans le mur.

En parlant de son travail, l’esthéticienne ne se lasse pas de la transformation de sa cuisine. Elle s’est exclamée qu’elle l’adorait absolument. Elle a également ajouté qu’elle avait traversé une période difficile avec le verrouillage et que la décoration était sa libération.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici